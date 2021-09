México alcanza 263 mil 470 decesos por covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró en conferencia de prensa matutina, que al terminar su cargo en la presidencia de la República se retirará definitivamente de la escena política.

López Obrador, dijo que la historia juzgará sus acciones, pues debe haber congruencia en los actos de un dirigente hasta el final de sus días.

Así mismo el mandatario aseguró que cuando concluya su sexenio, se abstendrá de emitir opiniones. De la misma forma, dijo que parte del trabajo de su gobierno es garantizar que el pueblo de México cuente con hombres y mujeres honestos y con principios para dirigir al país.

“ Me falta tres años, si así lo decide el pueblo, la naturaleza, al ciencia y el creador. Me voy a retirar, me jubilo y no vuelvo a participar en política, en nada, ni a opinar de nada, ya termino mi ciclo y se está formando un relevo generacional, que también eso es parte del trabajo que llevamos a cabo.