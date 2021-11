México alcanza 293 mil 614 decesos por covid-19

México.– El coordinador de las y los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila aseguró que llegó la hora de innovar los métodos de selección de candidatos y dirigentes, al interior del partido.

Dijo que para “sacudir la duda, la suspicacia, el favoritismo y la imposición”, es necesario aplicar procesos de selección basados en elecciones primarias.

En conferencia de prensa, desde la Universidad de Monterrey (UDEM), expresó que las encuestas representan un método desgastado. “No confió porque he sido víctima de ellas, cuando no hay transparencia y método”.

En su momento, dijo, luchará al interior del partido para que sus órganos tomen una decisión, pues “no es una herejía política” pugnar y argumentar que lo que le conviene a Morena es una elección primaria, expresó.

Hoy, agregó, el partido tiene una gran oportunidad de abrir sus procesos de selección de candidatos y de que gane quien deba serlo, siempre que la gente lo quiera.

Afirmó que si Morena y sus aliados caminan en unidad, no hay forma de que les puedan ganar y se ratificaría el triunfo del 2018, pero si el partido se cierra, excluye e impone, “hay riesgo de perder el rumbo y de perder la elección”, vaticinó.

“Si no hay unidad, si no hay apertura puede haber ruptura, si no hay unidad, habrá división”, manifestó.

Comentó que lo que se quiere “es simplemente democracia, y en la democracia se gana y se pierde, y si en un proceso interno, en una elección primaria soy derrotado, lo voy aceptar, no tengo ningún problema si hay reglas claras”.

Ricardo Monreal argumentó que sería un despropósito que Morena se cerrara y dijo que no se deben confiar, porque siempre hay riesgo de ganar y de perder, “depende de cómo se conduzca el partido, voy actuar con sensatez y con prudencia”.

Rechazó que su visita a Monterrey tenga que ver con acercamientos con la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, porque aseguró que ese partido no lo necesita.

En este sentido, el líder del grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República afirmó que tanto el PAN, PRI y MC, tienen sus propios cuadros y militantes que aspiran suceder al Presidente de la República, “no necesitan un externo, y no soy un ofrecido y tampoco intento desplazar a nadie que tenga méritos en esos partidos”.

Reiteró que si las reglas de la elección interna en Morena se abren, “ahí me quedaré, hasta este momento no tengo intención de salirme, voy a luchar en Morena y voy a ganar a la buena”.