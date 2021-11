México alcanza 293 mil 950 decesos por covid-19

Venustiano Carranza, Pue.– Ante la presencia de casos de Covid-19 en trabajadores del Ayuntamiento, el alcalde Ernesto García Rodríguez convocó a una reunión con todo su cuerpo edilicio para evaluar la situación y tomar las medidas necesarias para no exponer a más gente.

Foto: Noreste

En entrevista, el edil reconoció que fueron relajadas las medidas preventivas y que por consecuencia hay algunos casos que ya han sido notificados al sector salud y que los trabajadores están recibiendo el apoyo necesario para que puedan salir pronto de la enfermedad.

Foto: Noreste

Mencionó que han hecho la sanitización de todas las oficinas del Palacio Municipal, el DIF y la comandancia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como la sanitización de cada persona que accesa al Ayuntamiento y la aplicación de gel antibacterial. «Muy importante sigue siendo el uso del cubrebocas, el virus no tiene ni horario ni día, por eso pedimos que sigan tomando las medidas preventivas y que no se expongan en esta pandemia que no ha terminado».

En cuanto a la situación de la Feria Venustiano Carranza 2021, programada del 8 al 18 de diciembre, se sabe que están en diálogo con Gobernación y Sector Salud, a fin de determinar si se suspende o se realiza con las estrictas medidas de sanidad necesarias.

Foto: Noreste

«Las medidas de seguridad se estarán reforzando en todos lados, mercados, comercios, escuelas, en todas las comunidades del municipio y en las dos juntas auxiliares», explicó.

Es por eso que en breve darán a conocer si se suspenden actividades por algunos días, realizando algunas guardias parciales, o alguna otra alternativa para evitar más contagios entre la población y los trabajadores.

Por Redacción Noreste