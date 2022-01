México alcanza 302 mil 112 decesos por covid-19; de nueva cuenta rompe el récord de contagios

Venustiano Carranza, Pue.- Más de 9 millones 800 mil pesos fueron reembolsados de la CFE para el Ayuntamiento desde el año 2015 hasta el 2021, por el cobro del impuesto sobre el Derecho de Alumbrado Público (DAP), sin embargo, se desconoce a dónde fueron invertidos por las administraciones anteriores que estuvieron a cargo por los hermanos, prófugos de la justicia, Rafael y Vicente Valencia Ávila.

En rueda de prensa convocada por el alcalde Ernesto García Rodríguez, se dió a conocer esa información que si bien ha tenido preocupada a la población que desconocía la realidad sobre el DAP, luego de que en una página de facebook y perfiles falsos, se diera la información sobre el supuesto aumento del impuesto.

Foto: Noreste

Por lo que él Presidente Municipal, acompañado de todo su cabildo, aclaró que ese impuesto es cobrado ya por varios años y no es por él o su administración, sino por la CFE. Y explicó que ese impuesto da la oportunidad de que se obtenga un recurso para que el Ayuntamiento lo ejecute en obra, además de que el Gobierno del Estado ha logrado que no aumente y que no paguen más de 65 pesos los recibos que llegan menores a mil pesos, de acuerdo a una fórmula que presentó de la CFE, es decir que depende del consumo de energía eléctrica en cada hogar.

Al ser cuestionado sobre otros municipios que han decidido no cobrarlo, dijo que depende como esten con las administraciones anteriores, pero en Venustiano Carranza se está dando continuidad al cobro de ese impuesto con la diferencia de que estarán transparentando en dónde será invertido.

Foto: Noreste

Mencionó que también hay otros millones más que se anunciaron con «bombo y platillo» en la inversión de un mercado municipal en el que no existe documentación de una donación de terreno, tampoco hay un mercado, únicamente una galera que nadie utiliza, dejando en el aire la pregunta ¿en dónde está invertido ese recurso?.

Otro caso más, es un terreno propiedad del municipio que fue lotificado y que ilegalmente fue vendido para viviendas, por lo que exhortó a los habitantes de ese lugar a qué se acerquen al Ayuntamiento para realizar la investigación correspondiente sin afectarlos.

De igual manera, mostró los planos donde ubica la Preparatoria BUAP, que no tiene ningún acceso y tampoco hay documentos que sustenten la donación del terreno donde fue construida con una inversión estratosférica pero que igual que el mercado fueron construidos por la misma compañía de manera ilegal.

Foto: Noreste

Es por eso que García Rodríguez dijo que conforme vayan las investigaciones irá dando a conocer la información verídica y con sustentos,.por lo que pidió a la población a qué no se deje engañar.

Por Redacción Noreste

También te puede interesar ver: Equipan a policías de Venustiano Carranza