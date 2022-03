México alcanza 319 mil 296 decesos por covid-19

México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador , desde Palacio Nacional, externó su interés por ver una América Unida, como lo es la Unión Europea, con la finalidad de que los países sean fuertes en el tema económico.

López Obrador dijo que su deseo es ser autosuficiente, y no depender de la economía de países de otros continentes, cuando hay situaciones de «confrontación política» para eso las naciones de América latina, caribeña y del norte, tendrán que llegar a acuerdos.

Foto: AMLO ve una América Unida, como lo es la Unión Europea.

“Tenemos que buscar un acuerdo, como sucedió en Europa, que primero fue Comunidad Europea y luego Unión Europea”, detalló.

Lo anterior luego del conflicto que se vive en Europa por el conflicto Rusia y Ucrania, lo que afectaría en el caso de México la adquisición de los fertilizantes.

El ejecutivo federal expresó que su plan es que se fortalezca toda la actividad comercial en América del Norte, en una primera etapa, y luego en toda a América, tema que ha propuesto al gobierno de Estados Unidos.

Foto: La Jornada. AMLO y el expresidente Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

López Obrador mencionó que durante su encuentro con el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habló de la integración de América y dejar de pensar en el sueño bolivariano, un cambio de política para buscar un acuerdo, como sucedió en Europa.

“ Se ve algo difícil de lograr, porque durante 200 años ha habido una política de falta de respeto hacia los países de América y una desconfianza a los países fuertes” comentó López Obrador.

Foto: El Presidente presentó el miércoles información sobre los análisis de la economía mundial, China es una de las naciones más fuertes y Estados Unidos.

«Tenemos mucho potencial, para ser autosuficientes para producir en lo América lo que consumíos en América, no depender de otras regiones del mundo, tenemos fuerza de trabajo, tecnología , muchísimo recursos naturales», expuso.

Afirmó que México en cuanto al tema de fertilizantes, buscará la autosuficiencia ya que se ha aumentado el incrementos de los costos pro flete, por el momento se seguirá adquiriendo el producto a Rusia.

Foto: BBC. Foto Web: El continente americano. rico en recursos naturales.

«Tenemos que buscar autosuficiencia, que se produzca lo que consumimos», dijo, por lo que se invitará a funcionarios de PEMEX a la mañanera para que expliquen sobre el tema.

«Necesitamos mantener los equilibrios… no quedarnos con los brazos cruzados, cuando hay un crecimiento desmedido de una nación que se puede convertir en una amenaza de dominación, no queremos hegemonías ni en lo económico, político, y mucho menos en lo bélico, por eso es importantes el equilibrio, entonces convencer a los pueblos hegemónicos que ya no es el tiempo de antes, de intervención, de falta de respeto a las soberanías y promoción de los golpes de estado, ya no puede ser así… «. agregó López Obrador.

