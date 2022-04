México alcanza 323 mil 235 decesos por Covid-19

Foto: Julio Astillero.

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador desde palacio nacional llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a actuar con imparcialidad, porque hay campañas para llamar a la sociedad a no participar en la consulta de revocación de mandato del próximo domingo 10 de abril y la autoridad electoral “no dice nada”.

«Ojalá y se corrija, aún cuando falta poco, para que se ponga el ejemplo de imparcialidad, porque el INE, el juez, no ha actuado con rectitud, hay elementos, hay pruebas, de que sólo se impide que se manifiesten los que están a favor de la transformación, no se cuestiona a los que están abiertamente a que no participe la gente el domingo próximo”, reprochó.