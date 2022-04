México alcanza 323 mil 595 decesos por Covid-19

Foto: El Sol de México.

México.- «En caso de que impidan la reforma constitucional, que puedan mas los legisladores que representan los interés creados, por los que están detrás, en ese caso, de todas maneras no van a poder disponer del litio», aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa matutina, y después de felicitar a los ministros de la la SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación), al declarar constitucional la Ley Eléctrica, reveló que en caso de que la reforma eléctrica sea rechazada en el Congreso, discusión que, dijo, se realizará la próxima semana, enviará una nueva iniciativa a la ley minera para proteger el litio y garantizar que sea un mineral bajo dominio de la nación.

«De eso no se habla.. pero eso les importa mucho a los que quieren apropiarse de este mineral estratégico… que no se hagan ilusiones, que no estén pensando que el litio va a seguir estando en el mercado…dependiendo de lo que se resuelva la semana próxima vamos a tomar la decisión si o no, enviamos una nueva iniciativa de reforma a la ley minera. Legisladores están dispuestos a votar para que el litio sea un mineral bajo dominio de la nación», adelantó.