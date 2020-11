México cierra el 2020 con triunfo ante Japón

México.- Quedaron definidos los horarios y fechas para los encuentros de repechaje del futbol mexicano.

El sábado 21 de noviembre será el día en el que Chivas se jugará el pase frente Necaxa, mientras que el domingo Tigres y Rayados serán los que jueguen su partido de reclasificación.

El primer cruce en disputarse es el de Santos contra Pachuca, el cual se jugará el sábado 21 de noviembre a las 19:00 horas en el Estadio Territorio Santos Modelo.

Foto: Web

Ese mismo día, el Rebaño Sagrado se medirá a las 21:00 horas al Necaxa en el Estadio Akron, y ahí intentar romper con la mala racha de cinco torneos seguidos sin clasificar a la Liguilla.

Para el domingo 22 de noviembre Tigres se jugará el pase ante Toluca a las 19:00 horas en el Universitario y terminando Rayados se enfrentará a Puebla en el Estadio BBVA.

El Repechaje del Guard1anes 2020 se jugará a un partido, se enfrentarán al 5° vs. 12°, 6° vs. 11°, 7° vs. 10° y 8° vs. 9°, en casa de los mejor ubicados. En caso de empatar en el tiempo regular del duelo único, todo se definirá en serie de penales. Los ganadores acceden a Cuartos de Final y a partir de eso se sabrá a quiénes enfrentan por su posición general. Es decir, el peor ubicado de la Fase Regular que llegue a Cuartos se enfrentará al León que fue líder.

Con información de Medio Tiempo