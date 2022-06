México en picada, OCDE reduce expectativa de crecimiento a 1.9 este año

México. – El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) emplazó a los senadores de EU, Marco Rubio y Ted Cruz a presentar pruebas de sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Lo anterior, ya que Rubio secundado por Cruz -representante de Florida- celebró que el titular del Ejecutivo no asista a la Cumbre de las Américas porque le ha dado secciones del país al narcotráfico y apoyo a «dictadores».

Foto: La Opinión

Al respecto, López Obrador señaló:

«Le digo al señor Cruz… Marco Rubio pero también al otro, a los dos que presenten pruebas, porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas (…) yo lo emplazo a que presente las pruebas».

Ya que él -López Obrador- sí cuenta con las pruebas de que él es financiado por las empresas armamentísticas y la Asociación Nacional del Rifle para sus campañas políticas:

«Porque yo sí tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos y que no haya ninguna prohibición para la venta de armas. Yo tengo las pruebas (…) el año pasado creo que le dieron como 120 mil dólares».

Tras la decisión de López Obrador de no asistir a la Cumbre que se celebra en Los Ángeles -en protesta porque no se invitó a todas las naciones del continente- el senador Bob Menendez celebró que no es´te porque «apoya a los dictadores» de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Foto: CCO Noticias

Por su parte Rubio lo acusó de tener vínculos con el narcotráfico.

Con información de 24 Horas