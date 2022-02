México rebasó los 5 millones de contagios por Covid; alcanza 307 mil 493 decesos

México.- Luego de que este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la pregunta de la consulta de la Revocación de Mandato, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, recomendó llevar un traductor a quienes participen en ella.

En rueda de prensa cuestionó la pregunta de la Revocación de Mandato, porque dijo no se entiende y está complicada, por lo que los ciudadanos a la hora de participar en la consulta tendrán que llevar un «buen traductor».

“Hicieron tan complicada la pregunta de la consulta (…) No está clara y no se sabe”

López Obrador , hizo énfasis en el desconocimiento de cómo será la respuesta, pues su recomendación es que se preste a ser contestada con un sí o no; algo que el actual planteamiento no permite.

“La gente no sabe si va a ser sí o no. Es muy sencillo: debería ser sí o no. Pero hasta ahora no creo que sepan. Todavía no se sabe”, expresó AMLO.