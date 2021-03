México se niega a aceptar familias migrantes, asegura Joe Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden rindió este jueves su primera rueda de prensa formal desde la Casa Blanca, en donde elogió la campaña de su gobierno contra el COVID-19 y habló sobre el tema de los migrantes, el cual aumentó en las últimas semanas tras su llegada al poder. Respecto a esto, el mandatario indicó que las autoridades mexicanas se niegan a recibir de regreso a familias de migrantes que son deportadas.

En frente de los representantes de los medios de comunicación, el presidente demócrata señaló que el tema está siendo tratado con el gobierno de México, en el marco de la crisis migratoria que se vive en la frontera de ambos países.

«¿Qué hay sobre las familias (de migrantes)? ¿Por qué algunas no están regresando? Porque México se está negando a recibirlas de regreso, dicen que no las aceptarán de regreso, no a todas. Estamos en negociaciones con el presidente de México, y creemos que eso va cambiar”, recalcó Joe Biden.

Tras ser presionado en repetidas ocasiones sobre los problemas tras crisis migrante en Estados Unidos, el presidente Joe Biden defendió su política de brindar refugio a los niños migrantes no acompañados que cruzan la frontera de Estados Unidos desde México

Además, añadió que no se disculpará por haber revertido las políticas migratorias implementadas por la gestión de Donald Trump. «Estamos trabajando con celeridad para tratar de restablecer lo que se desmanteló», indicó el mandatario.

«Separar a madres de sus hijos; obligar a inmigrantes a quedarse esperando en México en condiciones terribles; en medio del barro a la vera del Río Grande. No me arrepiento»

Foto: Web

dijo Joe Biden al denunciar que el número de menores no acompañados que intentan cruzar la frontera se disparó en las últimas semanas.

el presidente encomendó a la vicepresidenta Kamala Harris dirigir los esfuerzos de EE.UU, México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica para tratar de detener el flujo de migración

Joe Biden busca atender el aumento de niños migrantes:

Ante la llegada incontrolable de niños migrantes a Estados Unidos, el presidente Joe Biden dijo que su gobierno trabaja en un plan para albergar al creciente número de inmigrantes que llegaron cruzando y sentó como prioridad a los menores no acompañados. “Estamos desarrollando un sistema para sacar a estos niños de las instalaciones de la Patrulla Fronteriza donde no debería haber ningún niño después de 72 horas”, explicó el mandatario.

Añadió, que por el momento está permitiendo el ingreso al país a los menores no acompañados y a algunas familias, pero subrayó que este no es el momento para que los migrantes lleguen al país.

“La única gente que no vamos a dejar sin ayuda son los niños”, dijo el presidente al agregar que no están deportando o devolviendo a más personas porque “México no los está aceptando”.

Joe Biden reconoce que EE.UU. tiene a su custodia a miles de niños:

El número de menores migrantes que cruzan la frontera de México con Estados Unidos aumenta cada día. Según reportes de medios estadounidenses, el país tiene a su custodia a más de 15.000 niños no acompañados, entre estos a casi 10.500 se encuentran alojamientos del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Un documento presentado por la cadena CNN confirma que más de 5.000 menores no acompañados se encuentran retenidos en el servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, lo que supone un incremento de más de medio millar en los últimos días.

Tan solo en febrero, más de 9.400 menores no acompañados pasaron a custodia de Estados Unidos, lo que supuso un récord. Sin embargo, se espera que en el mes de marzo se supere esta cifra ya que los trabajadores fronterizos han indicado que se encuentran con un promedio de más de 500 menores no acompañados por día.

Foto: Web

Información de: La verdad