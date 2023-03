Mhoni Vidente: Predicciones del mes de Marzo para los 12 signos del zodiaco

México.– Descubre lo que te espera el presente miércoles 01 de marzo de 2023 de acuerdo a los horóscopos para los doce signos del zodiaco por la tarotista y astróloga cubana Mhoni Vidente.

Averigua lo que te espera en el ámbito del amor, salud, dinero, trabajo, familia y amistades y lo que los movimientos de los planetas generarán con las energías que están a tu alrededor. ¡No te los puedes perder!.

ARIES

Estás teniendo poca receptividad para escuchar los deseos y los asuntos de las demás personas en tu vida, podrías estar pasando por un periodo donde te estás centrando demasiado en tus deseos y estás dejando de lado el de los demás.

Comienza a hacer cambios positivos a esta materia dándote el tiempo de sentarte con tus seres queridos a conversar y deja que ellos te digan lo que sienten, haz las preguntas correctas y recibirás las respuestas adecuadas.

Una persona que tiene un gran talento para lo mismo que realizar tú como trabajo, te dará ciertos consejos para mejorar, no dejes de tomar sus comentarios, ya que están llenos de sabiduría y te darán una buena visión de las cosas que necesitas hacer de mejor manera.

En el amor comienzan a aparecer ciertas dificultades relacionadas con el comportamiento de una de las dos partes, si se trata de ti, piensa en realizar cambios que te ayuden.

TAURO

Un día para el ahorro y para cuidar las finanzas, recuerda que esto también significa que no debes incurrir en gastos fuertes ni tampoco en invertir grandes sumas en algo que no necesitas, no es una jornada para despilfarrar dinero.

Si tienes una urgencia de dinero, tienes un amigo que puede hacerte un préstamo, es más, te lo ofrecerá el día de hoy, procura que sea todo claro entre ustedes y devolver el dinero lo antes posible.

Una persona ha estado mirándote desde hace tiempo, pero te has visto con preocupación por otras cosas, también lo ha notado, por lo que hoy te ofrecerá una invitación que no debes rechazar, será algo bueno para ti y además van a poder conocerse más.

Tienes una meta que lograr, pero estás mirando en el lugar equivocado, concéntrate y presta atención a las señales que te da la vida.



GÉMINIS

Estás mirando poco tu pasado, lo que significa que no estás aprendiendo de tus errores, ni tampoco de lo que te ha pasado, necesitas tomarte un tiempo para comenzar a mirar hacia atrás un poco, no te arrepentirás.

Una persona que creías olvidada regresará a tu mente el día de hoy, por lo que es necesario que tomes una decisión, si deseas hablarle, es un buen momento para hacerlo, no dejes que se pase el tiempo, puede estar necesitando tu ayuda o ambos necesitan tener una última conversación para cerrar bien las cosas, es momento de olvidar y para ello necesitas hablar.

El amor se encuentra bien y tendrás una muy buena jornada con tu pareja, podrías recibir una invitación de su parte o si no sucede esto, toma tú la iniciativa y comienza a pensar en una cena romántica o una salida por la ciudad.

CÁNCER

Comienzas a vivir la vida de forma poco intensa, lo que a veces es muy positivo, ya que te das el tiempo para meditar y pensar más las cosas, además de no reaccionar de mala manera ante los estímulos a veces negativos de la vida.

Recuerda que en el trabajo tienes una tarea importante que cumplir con una fecha de plazo muy cercana, necesitas aplicarte más y dejar de lado la pereza.

Te verás con una tentación muy grande por otra persona que estás ingresando en tu vida, si tienes un compromiso, procura no caer en errores, respeta a quien está a tu lado, no merece que le hagas algo que no te gustaría que te hicieran a ti.

Necesitas comenzar a conocer más gente y a salir más, especialmente los solteros, piensa en una reunión de amigos o una salida de noche por la ciudad con la gente que quieres.

LEO

Estás dejando que se pase una buena oportunidad para comenzar a cambiar las cosas, sobre todo en el amor.

Si te encuentras sin pareja en este momento, es muy probable que la razón por la cual no has dado con la persona correcta sea que buscas en el lugar incorrecto y sigues un patrón de personas muy parecidas que no te sirve, por eso es bueno que el día de hoy decidas comenzar a cambiar las cosas.

Tienes una fijación con alguien que no te corresponde, es momento de mirar para otro lado, ya que probablemente haya alguien que está buscando tu atención y no la ves por estar pendiente de otra persona que no quiere estar contigo.

Una oportunidad de trabajo puede llegar el día de hoy, lo que es muy bueno si te encuentras actualmente sin ocupación, toma esta opción, será muy provechosa para ti.

VIRGO

Debes comenzar a tomar valor para poder sortear dificultades que aparecerán en tu vida, necesitas enfrentar ciertas situaciones que comenzarán a aparecer desde el día de hoy.

Es muy importante que tengas la valentía y el arrojo necesario para hacerle frente a los obstáculos que pueden presentarse.

Hoy serás capaz de hacerte escuchar en una reunión importante de trabajo, así como también verás que todos te toman más respeto, ya que estás empezando a poner tus ideas al frente, sabes que son buenas y que puedes conseguir mucho con ellas.

Una persona que quiere siempre tirar tu ánimo abajo será una prueba de fuego importante, si eres capaz de hacerle ver que lo que hace contigo no es bueno e innecesario, será un día ganado.

Tienes la posibilidad de conocer a alguien nuevo, pero temes al rechazo, deja de asustarte por ello, lo peor que puede pasar es que te diga que no.

LIBRA

Estás soltando las amarras y comienzas a brillar con luz propia, estuviste mucho tiempo reprimiendo tus sentimientos hacia una persona en específico y hacia las cosas que deseas.

No hagas más esto, intenta romper cada día desde hoy el cascarón que te impide surgir.

Necesitas tomar consciencia de lo importante de la vida y de lo que podemos hacer para ver bien las oportunidades a nuestro alrededor y una de las cosas fundamentales para lograr esto es el dejar de reprimir los deseos internos, así como también tus sueños.

Hoy alguien te contará algo muy privado, debes guardar bien el secreto, no querrás ser considerado una persona de poca confianza.

No te quedes sin lograr lo que esperas en el amor, comienza por hacer pequeños cambios, si es que tienes una pareja, en la relación diaria que estén llevando, además de eso, habla lo que sueñas y esperas del otro.

ESCORPIO

Un día muy activo para Escorpión.

Tendrás que hacer muchas cosas, tanto en tu trabajo como en tu hogar.

Si tienes hijos, es probable que debas ir a arreglar un problema con uno de ellos, no le reprendas fuertemente, pero si aprovecha de enseñar maneras de conducta que le quedarán de por vida, utiliza formas positivas de castigar, como quitar los privilegios de divertimento o los aparatos electrónicos.

Una persona muy importante está en una necesidad grande de tu ayuda, se trata de algo que implicará esfuerzo físico, por lo que prepárate para trabajar.

Oportunidades de encontrar un trabajo se presentarán, no las desaproveches.

El amor trae muchas responsabilidades cuando se está en un compromiso serio, no dejes de pasar tiempo con la persona que amas y no dejes que las dificultades comiencen a mellar el amor entre ustedes, tienes una gran unión, comienza a disfrutar más.

SAGITARIO

Momentos tristes rondarán por la vida de Sagitario, por lo que debes prepararte para subirte el ánimo de la forma que sepas.

Amigos llegarán a tu rescate en el momento que estés viviendo, no le cierres la puerta, ni hagas caso a tu tendencia de aislarte cuando las cosas andan mal, acepta la ayuda de otros.

Una persona importante está pasando por un muy mal momento, debes ser un apoyo fundamental para ella, no le dejes a solas.

Tu familia puede pasar por una pérdida el día de hoy, puede ser material o de un ser querido, no dejes de estar presente en este momento duro para el núcleo.

Si estás buscando trabajo, necesitas comenzar a mirar en el lugar indicado, estás tomando el camino equivocado y es por ello que no encuentras algo para hacer.

Cuida el amor en tu vida, no dejes de darle cariño a la persona que está a tu lado.

CAPRICORNIO

Una sensación de vacío podría estar presente en la mente de Capricornio el día de hoy, cosas que te faltan en la vida, más los fantasmas del pasado, serían la causa de este sentimiento que no te aporta en nada a mejorar tu vida.

Quita el pesimismo de tu vida, siempre puedes volver a enrielar tu camino y conseguir lo que siempre has querido, así como también volver a amar a alguien.

Somos únicos en el mundo, nadie es igual a cada uno de nosotros y debes comprender que si la vida parece haber negado algo que querías, depende de ti hacer los esfuerzos para conseguirlo, no todo cae del cielo.

Una persona te mira hace tiempo, puede ser a través de una red social, no dejes que se escape esta posibilidad de conocer a alguien nuevo, será una experiencia que te ayudará y te enseñará mucho.

ACUARIO

Acuario comienza a salir del cascarón, por lo que si vives aún con tus padres o si estás pensando en hacer un viaje lejos, este es la etapa para decidirte a dar el salto.

Las mujeres que quieran comenzar a formar una familia, tienen una gran oportunidad, ya que es un buen momento para lograrlo.

Tienes en tu mente una idea que podría presentar muchos beneficios para ti y los tuyos, no dejes que se te escape la oportunidad de llevar a cabo esto, necesitas comenzar a pensar positivo y a hacerte escuchar en tu trabajo.

Una persona muy importante te dará una oportunidad para hacer realidad un negocio que hace tiempo estás pensando, acepta esta opción, tendrás éxito.

Tienes un amor oculto que necesita salir a la luz, no conseguirás nada con esa persona si sigue considerándole imposible, comienza a atreverte a decir lo que sientes sin miedo.

PISCIS

Hoy te sientes con una sequía creativa importante, por lo que no dudes en tomar la opción de hacer un viaje que logre inspirarte a crear o a trabajar bien nuevamente.

Ir a un lugar cerca del mar o al bosque podría abrirte la mente, así como también visitar lugares históricos y museos en la ciudad, siempre hay algo cultural para realizar, no dejes de tomar esa opción.

El amor necesita muchos cuidados, es probable que la persona a tu lado esté enfrentando una situación difícil en su salud, no dejes de darle tu apoyo y toda la capacidad de amor que tienes para entregar. Comienza a pensar en la posibilidad de volver a estudiar, necesitas aprender más para realizar un trabajo mejor y conseguir un mejor salario, será una excelente oportunidad, especialmente si dejaste tus estudios por motivos de dinero u otras razones personales.

Con información de Mhoni Noticias