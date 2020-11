Michael J. Fox anuncia su retiro debido al deterioro en su salud

México.- Cynthia de la Vega, Nuestra Belleza Mundo México 2011, después de las declaraciones realizadas por parte de Sofía Aragón, actual reina de Mexicana Universal (antes llamado Nuestra Belleza México), le da su absoluto apoyo ya que asegura que en su momento ella también sufrió violencia simbólica de parte de Lupita Jones, directora nacional de este certamen de belleza.

A través de una entrevista para el programa de televisión Ventaneando de TV Azteca, Cynthia aseguró haber vivido amenazas y maltratos por parte de Lupita Jones. Originaria de Monterrey, Nuevo León, Cynthia de la Vega tuvo que renunciar a su título supuestamente por presión de Lupita Jones.

«Me metió el pie en el sentido de que yo estaba en el primer lugar de las encuestas, México había ganado ‘Miss Universo’ y me decían: ‘tú vas a ser la primera Miss Mundo mexicana’ y yo siento que esa fue la manera de meterme el pie porque le dio miedo. De haber dicho: ‘en la torre, dónde si sea la primera mexicana va a ser como yo, sería la primera Miss Mundo y yo sería la primera Miss Universo’, entonces ahí ya hay como una lucha de ego y de poder».

De acuerdo con el testimonio de Cynthia de la Vega, llegó a padecer un trastorno alimenticio, ya que Lupita Jones presuntamente la señalaba por tener sobrepeso. Cuando fue destituida de su corona, Lupita argumentó ante los medios de comunicación que fue por indisciplina. La modelo mencionó que la ex Miss Universo la amenazó con dañar su imagen ayudada por Televisa:

«Las palabras de la señora fueron: ‘si es necesario, no recuerdo bien, pero dijo ‘hacemos fotomontaje porque a mí me respalda una empresa que es un monstruo, que es Televisa entonces, pues allá ustedes, ustedes sabrán como lo quieren manejar».

Lupita Jones pide perdón a Sofía Aragón

Hace unos días Sofía Aragón aseguró que Lupita Jones, la dejó sin ningún tipo de apoyo durante su preparación para Miss Universo 2019. Asimismo la conductora de televisión confirmó que el próximo 29 de noviembre no formaría parte del certamen de belleza Mexicana Universal, y que no entregará la corona a la nueva ganadora. «Cuando me empecé a preparar para Mexicana Universal Lupita me dijo: ‘para ti no hay dinero, no hay apoyo, así que hazle como quieras’. Yo soy la única reina en la historia de la organización, llámese Mexicana Universal o Nuestra Belleza, a la que no se le da un solo peso, tuve que pagar todos mis gastos».

«De la violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación y la verdad, es que creo que ya era tiempo de levantar la voz y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no seré la última, la verdad es que estoy intentando hacerlo como lo más sutil posible. Yo no quería hablar al respecto, no me atrevía, pero ustedes me lo preguntaron.

Lupita Jones se puso en el ojo del huracán al arremeter en contra de Sofía Aragón, «es una mujer manipuladora, fría, calculadora, que siempre te va a venir a decir lo que quieres escuchar».

Posteriormente la directora nacional de Mexicana Universal, se arrepintió de sus palabras y pidió disculpas a Sofía Aragón. «En días pasados protagonicé una de mis peores apariciones públicas, me mostré como una mujer agresiva, violenta, sin compasión y carente de sororidad. Me desconocí a mí misma y ofrezco disculpas, lamento profundamente mi comportamiento y las palabras que salieron de mi boca, ofrezco una sincera disculpa a Sofía Aragón por cómo me expresé de ella, ninguna mujer merece se le trate así».

Asimismo manifestó, «sé que sería justo y favorable dar a conocer la verdad, el contexto y antecedentes de lo que aconteció, pero durante años he callado situaciones penosas para salvaguardar la imagen de las participantes mismas y de la organización, y eso ha dado pie a que versiones incompletas y falsas circulen con gran libertad y en detrimento a mi imagen pública».

