Mientras federación pague a universidades, no importa creación de escuelas Bienestar: CONTU

Tihuatlán, Ver.-Los caminos de las zonas rurales continúan ante la constante destrucción, donde habitantes y sus autoridades auxiliares manifiestan que por un lado el huracán Grace dejó afectaciones y por otro Petróleos Mexicanos hace lo mismo con el paso de unidades pesadas.

En la comunidad de Jiliapa segundo, la ex sub agente municipal, Delfina Ramírez Moreno, expresó que 700 habitantes de la zona rural temen quedarse incomunicados ante la destrucción de su camino, el cual se lo han notificado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sin embargo a la fecha no existe respuesta.

Afirmó, que son más de siete años con el envío de oficios y dialogado con representantes de la empresa, a quienes se les ha solicitado el apoyo para rehabilitar el camino, mismo que tras el constante paso de unidades pesadas, este se viene desmoronando y más con el pasado huracán que terminó de afectarlo más.

Expresó, que en el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la situación es la misma, donde los responsables del área de caminos rurales, simplemente se hacen ojo de hormiga para evitar destinar los recursos en este tipo de casos, donde la urgencia es real.

Agrega, que tan solo en la comunidad se ubican 25 pozos de Petróleos Mexicanos, de ahí el constante movimiento que se genera por la comunidad y la destrucción que se da poco a poco, afectando a otras localidades aledañas como Casa Amarilla, Mamey y Maravillas.

