Migrantes se enfrentan contra la Guardia Nacional en Chiapas

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se blindarán las obras prioritarias de su gobierno como lo son: la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Felipe Ángeles, contra la privatización y adelantó que éstas serán parte de una empresa manejada por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

“Tomamos ya una decisión para blindar estos proyectos porque, toco madera, si regresan, que deberían de regresar lo que se robaron (…) Si regresan los neoliberales corruptos van a querer privatizar lo que no pudieron o no les alcanzó el tiempo de entregar (…) Ellos le llaman desincorporar, es el eufemismo que utilizan desde el tiempo de Carlos Salinas (…) Inventaron la desincorporación de empresas no estratégicas, incluyó Telmex, Cananea, Ferrocarriles, nada era estratégico”, señaló el mandatario.