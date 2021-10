Miguel Ángel Cristiani – Al fin, tenemos presidente municipal de Xalapa

POR SI ACASO…

*Paro en Tula; toman dos bocas y gaseras suspenden

*A los delincuentes solo abrazos; eso es la Cuatro T

A LOS delincuentes: “abrazos, no balazos…”, a los trabajadores: “balazos, batazos y hartos madrazos…”, bien podría ser el nuevo slogan de Presidencia de la República con una leyenda que no tendría desperdicio: “tomen para que aprendan”, esto luego de que trabajadores de ICA Flour que fueron contratados para la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, denunciaron agresiones durante su segundo día de paro de labores por parte de esquiroles consentidos por las autoridades, hechos en los que resultaron lesionados de bala al menos 3 obreros que mantienen las protestas en las instalaciones del complejo refinador insignia del gobierno de la 4T. Y es que 3 mil trabajadores de la otrora constructora más grandes del País iniciaron un paro laboral para exigir mejores condiciones de trabajo y mayores salarios, pero en vez de recibir una respuesta positiva o ser convocados a dialogar fueron agredidos a golpes, batazos y balazos, por lo que un trabajador tuvo que ser auxiliado por sus compañeros y llevado en un transporte público conocido como «pochimovil» para ser trasladado a un hospital del municipio de Paraíso. Los inconformes lo están, porque la bondadosa Cuarta Transformación que dice velar por los intereses de los trabajadores y de los que menos tienen, denuncian que les exigen realizar horas extras para que la obra quede concluida en los tiempos previstos por el gobierno federal, pero no reciben un solo centavo adicional, por lo que ante la justificada protesta, elementos de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional (que al igual que en Venezuela, Cuba y Nicaragua están para servir a las dictaduras) desarticularon la manifestación, y entre los forcejeos y empujones algunos trabajadores resultaron heridos, incluso de bala, algo que no debería suceder. Y es que se pretende que el proyecto de Dos Bocas sea entregado en Junio de 2022, por lo que trabajadores están siendo obligados a trabajar horas extras y a marchas forzadas por la misma paga. Por lo pronto, los manifestantes mantienen el paro pero exigen la presencia de los directivos de ICA Flour para que atiendan sus demandas ante la cerrazón de la Cuarta Transformación, ya que la Secretaría de Energía no ha respondido al ser cuestionada sobre el tema. Y es que entre las exigencias de los trabajadores están aumentos salariales, pago de horas extras ya que las condiciones de alto calor y humedad obligan a que todos los días se extiendan las jornadas laborales; piden también que sus alimentos e hidratación corran por cuenta de la empresa, y equipo en mejores condiciones para realizar sus labores.

LA CONSTRUCTORA mexicana ICA-Fluor obtuvo la adjudicación de dos de los seis paquetes de infraestructura y servicios con los que se construirá la nueva refinería de Dos Bocas: los paquetes 1 y 3, que son los de mayor valor económico de la obra y por lo menos representarán la cuarta parte de la inversión. Energía asignó a ICA-Fluor los paquetes 1 y 3 de la nueva refinería de Dos Bocas. El paquete 1 es relevante por su valor de 2 mil millones de dólares. En ese paquete van las plantas combinada y coquizadora retardada. El paquete 3 abarca la planta desintegradora catalítica, la isomerizadora de butanos», según el comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) Luis Guillermo Pineda Bernal. La planta, con un costo superior a los 8 mil 900 millones de dólares para una capacidad instalada de 340 mil barriles diarios de crudo, que es la quinta parte de la capacidad actual en seis refinerías, está diseñada para el proceso de crudo Maya de 22 grados, API producirá 170 mil barriles diarios de gasolina y 120 mil barriles diarios de diésel. En el terreno de 566 hectáreas propiedad de Pemex, se instalarán 17 plantas de proceso y se generarán 100 mil empleos directos.

PERO NO es el único frente abierto por la Cuarta Transformación cuyo Presidente debe estar preguntando, como lo hacía don Porfirio Díaz a Carmelita Romero Rubio: “Carmelita, porque el pueblo me ha dejado de querer”. Y es que comisionistas gaseros del Valle de México mantienen el paro de labores que iniciaron el lunes, y el representante del Gremio asegura que los distribuidores de gas licuado de petróleo continuarán su paro como una medida de presión hasta que reciban una respuesta a sus peticiones. Ellos exigen un aumento de un peso en el precio máximo para esta semana, petición que les fue negada. Y es que, a decir de los empresarios, el precio máximo no les permite cubrir sus costos, a pesar de que en promedio del gas LP a nivel nacional para la semana del 10 al 16 de octubre será ya 3.4 por ciento superior al último precio real que los distribuidores reportaron en promedio antes de la política de control de precios, luego de que para esta semana la Comisión Reguladora de Energía (CRE) determinó un tope de 26.05 pesos por kilogramo, mismo que además es superior en 2.2 por ciento al de la semana anterior, y que cumple su segunda semana en haber rebasado los precios previos al 1 de agosto, cuando se determinaron los precios máximos para evitar abusos por parte de los comercializadores. De esa manera, el precio máximo promedio nacional del combustible que utilizan al menos seis de cada 10 hogares en el País es 86 centavos más caro de lo que en la realidad costaba antes de la política del gobierno Federal para frenar el alza de precios. Esto significa que el tanque más utilizado por los mexicanos, de 20 kilogramos en promedio nacional tendría un precio de 521 pesos a nivel nacional, con lo que es 17.2 pesos más caro que el último reporte real de los distribuidores.

Y UNA más: la segunda mayor refinería de Petróleos Mexicanos en el País –también hay una en Estados Unidos- está detenida desde hace dos semanas, esto debido a protestas de maestros que han bloqueado las vías utilizadas para el transporte hacia y desde la instalación. En efecto, la refinería de Tula, con una capacidad de 315 mil barriles por día (bpd), procesó en Agosto unos 146 mil bpd de crudo, en su mayoría ligero, y ha promediado 153 mil 400 bpd en lo que va de año, según datos oficiales de Pemex. La producción que se deja de tener en Tula es de aproximadamente 140 mil bpd. Entre las otras refinerías se siguen produciendo 755 mil bpd”, dice una de las fuentes. Y es que maestros inconformes por el retraso en el pago de salarios a docentes en activo y a jubilados han bloqueado carreteras en las últimas semanas a lo largo del país, afectando en este caso las rutas por las que Pemex saca sus productos de la refinería. Debido a los bloqueos, los inventarios se acumularon, alcanzando su capacidad total y obligando a Pemex a recortar la producción, dijo una de las fuentes. Una fuente refiere que pararon Tula de forma ordenada hace dos semanas, esto derivado de que no pueden desalojar combustóleo para exportación pues las vías de comunicación están bloqueadas por maestros que exigen les paguen. Vaya casos. OPINA carjesus30@hotmail.com

