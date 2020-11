Miguel Ángel Cristiani-Alcalde quiere 37 millones de pesos

Va contra 8 alcaldes para ganar espacios

Denuncian a FC de varias desapariciones

Por Carlos Jesús Rodríguez

AL GOBERNADOR Cuitláhuac García Jiménez no le ha caído el “veinte” que lleva 2 años al frente del Gobierno de Veracruz, y que los conflictos que actualmente enfrenta el Estado le atañen resolverlos a él, y solamente a él, porque para eso fue electo aun cuando las circunstancias de su ascenso sean fortuitas –esto es, un golpe de suerte-. Porque eso de seguir echando culpas al pasado para justificar su ineptitud y las de sus funcionarios como que ya resulta chocante, y solo evidencia su falta de liderazgo y facultades para ejercer el puesto que, a decir verdad, si no se siente capaz mejor que renuncie. Y es que ante los actos de violencia que se han perpetrado a lo largo y ancho de la Entidad sobre todo en el sur y centro, García Jiménez opta por el discurso trillado y aburrido de su mentor: que la culpa es de Gobiernos del pasado que dejaron enclaustrados a ciertos delincuentes –y con eso se lava las manos o trata de justificar las incontables muertes ocurridas-, cuando lo cierto es que los capos que operaron en tiempos de Fidel Herrera, Javier Duarte y hasta Miguel Ángel Yunes Linares ya no son los mismos, pues en los esquemas operativos los líderes de cárteles suelen mover a su gente o, en el peor de los casos, ya ni siquiera existen tras haber sido ejecutados o encarcelados. Los de Cuitláhuac son perfiles nuevos, jóvenes desempleados que en muchos casos son de la propia comunidad, y que se quiera o no aceptar, suelen ser protegidos por ciertos elementos policiacos o grupos de poder a los que no son ajenos algunos mandos superiores muchas veces evidenciados en mantas o cartulinas amenazantes, pero el incauto Gobernador, como suele ser, prefiere la comodidad de echar la culpa al pasado, acelerado por un Secretario de Gobierno que busca acomodar sus fichas de cara a la elección intermedia de diputados Federales en el 2021, y de alcaldes y legisladores locales, y en aras de lo anterior es capaz de todo.

APENAS EL miércoles pasado un comando armado realizó durante toda la noche bloqueos con vehículos incendiados en diferentes salidas de la carretera a Acayucan, San Juan Evangelistas, Sayula de Alemán y otros municipios, bloqueando los tramos carreteros que conducen a Minatitlán y Coatzacoalcos –región donde un día sí y otro también se cometen múltiples asesinatos, levantones, secuestros o asaltos violentos-. Los ataques ocurrieron tras un enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y sujetos armados en el rancho Santa Rocío del municipio de Texistepec. Tras los hechos Seguridad Pública (SSP) implementó fuertes operativos conjuntos en Acayucan, Oluta y Sayula de Alemán para tratar de controlar la situación y detener a los responsables, pero solo lograron atrapar a cuatro personas que la población asegura que nada tienen que ver con los sucesos. Y aunque el Secretario de Seguridad, Hugo Gutiérrez Maldonado salió a adornarse aduciendo que la violencia es producto del combate que han declarado a grupos delincuenciales, la población del lugar asegura que ya están cansados de la violencia que ejerce la llamada Guardia Civil contra la población civil, he incluso hicieron circular en redes sociales un escrito en donde grupos criminales que se hacen responsables de los diferentes ataques en el sur de Veracruz le exigen a Cuitláhuac García Jiménez la salida del Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado quien, a decir de ellos, está metiendo a otros grupos traídos desde Nuevo León, además de que acusan que la Fuerza Civil no trabaja en favor de la seguridad sino en contra de la población pacífica muchas veces levantada y desaparecida.

Y COMO si el horno estuviera para bollos, en San Juan Evangelista está a punto de resurgir la violencia debido a que cuatro ciudadanos de ese municipio fueron detenidos la noche del lunes por integrantes de la Guardia Civil. Los hechos ocurrieron en un operativo sobre la calle Guadalupe Victoria, concretamente en la Quesería Los Gómez donde realizaban una velada con motivo de la celebración del Día de Muertos en la que participaban empleados y sus familias, cuando de pronto los uniformados arribaron disparando sus armas para dispersar a los presentes, para luego llevarse a cuatro personas sin motivo aparente. Los detenidos son: Martín Josué Márquez Santiago, de 46 años de edad; Miguel Ángel Santiago Rodríguez; Luis Manuel Vásquez y Gabriel Gómez Pérez, todos trabajadores de la Quesería Los Gómez, mientras que familiares aseguran que fueron amenazados por elementos policíacos que les apuntaron con las armas y los encerraron en un cuarto, quitándoles los teléfonos celulares y otras pertenencias. Después de que se llevaron a los cuatro detenidos, sus familiares fueron a la Comandancia Municipal diciéndoles los policías de guardia que nada podían hacer, que fueran a la Delegación de Seguridad Pública en Acayucan donde los levantados no aparecen, por lo que ya presentaron la denuncia por los hechos ocurridos, pues además de que consideran de que se trató de un acto ilegal, temen que los «desaparezcan» o les achaquen algún delito. Los ánimos se encuentran tan caldeados que en las horas por venir, de no aparecer los no localizados podrían repetirse las manifestaciones y violencia extrema en la zona.

PERO CUITLAHUAC, cuyos discursos son diseñados por Eric Patrocinio Cisneros Burgos insiste que en Veracruz se acabó la impunidad y las complicidades de antaño, al tiempo que en el colmo del autoengaño –ya que a diario se perpetran 8 o 10 homicidios y otros hechos delictivos en el Estado- dice que las fuerzas estatales y federales de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en coordinación con la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República han logrado resultados palpables, lo que permite deducir que el Gobernador no lee periódicos o medios de comunicación, y acaso ello lo mantiene en una burbuja de cristal alejado de cierta realidad insoslayable.

LO CIERTO es que las cifras de Cuitláhuac en torno a la criminalidad causan risas pero, al mismo tiempo preocupación, porque describe a un gobernante que desconoce qué está ocurriendo en su entorno o, en el peor de los casos, que miente para tratar de quedar bien con el Presidente que, a su vez oculta la realidad a los gobernados que padecen la ineficacia de los responsables de la seguridad e impartición de justicia que, por otra parte, integran carpetas a modo para que presuntos delincuentes detenidos con armas, drogas, vehículos robados y confesos de haber cometido delitos no duren ni siquiera una semana en prisión. Otro acontecimiento que se ve venir son las carpetas de investigación en contra de al menos ocho alcaldes del sur del Estado donde MoReNa desea imponerse en la futura elección municipal, relacionándolos con la delincuencia, cuando primero debería fincárseles responsabilidad penal. En fin, mecanismos del pasado que Cuitláhuac utiliza en el presente. OPINA carjesus30@hotmail.com

