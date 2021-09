Miguel Ángel Cristiani – Contra el Influyentismo y Nepotismo

POR SI ACASO…

*Casi diario matan mujeres en Veracruz y FGE ausente

*Gobernador solo encumbra a sus parientas en puestos

EN VERACRUZ la violencia no solo alcanza a varones que diariamente son asesinados en números que van desde los cuatro hasta los ocho o nueve a lo largo y ancho del Estado, sino que le pega a uno de los sectores más vulnerables como es el de las mujeres, a tal grado que Veracruz –aunque Cuitláhuac García Jiménez diga que tiene otros datos emulando a su mentor- ocupa el tercer lugar nacional en feminicidios, con cuatro municipios insertados en el ranking de los 100 con más asesinatos de miembros de ese sector de población. Y es que no se puede ocultar el sol con un dedo, ya que informes de la Secretaría de Protección y Seguridad Pública –que concentra los delitos ocurridos a lo largo y ancho del territorio- certifica que Veracruz se ha convertido en un Estado de alto riesgo para las mujeres, a pesar de que al arranque de su administración, García Jiménez se comprometió a que las féminas serían respetadas, algo de lo que ni siquiera se entera preocupado en el halago presidencial. No es secreto que desde que llegó a la Gubernatura se asesinan mensualmente entre 15 y 20 mujeres, lo que habla de la magnitud de un conflicto que lejos de amainar va al alza ante la despreocupación de la Fiscalía Estatal, a cuyo frente se encuentra, precisamente, una fémina impuesta por el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos y ratificada por el servil congreso Estatal mayoritariamente morenista y sus aliados que, como en el pasado, siguen sirviendo al mejor postor, y la indolencia de una Secretaría de Seguridad Pública que no picha ni cacha ni deja jugar, a quien los grupos delincuenciales ya le tomaron la medida en el mejor de los casos, aunque en el peor, algunas corporaciones han entrado en complicidades con el crimen alentando la impunidad y la consecuente explosión de la criminalidad.

EL INFORME de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte a Julio, revela que en seis meses se perpetraron 564 feminicidios en México, y las Entidades con el mayor número de esos delitos son el Estado de México con 77; Jalisco con 45; Veracruz con 42; Ciudad de México con 35; Chiapas con 31 y Oaxaca con 27 por solo citar algunos que encabezan el listados. La tasa a nivel nacional por cada 100 mil mujeres es de 0.86, y Veracruz registra 0.95 por ciento; el primer lugar lo ostentó Morelos con 1.98 puntos porcentuales, seguido de Sonora con 1.73 y Quinta Roo con 1.72 por ciento. En la Entidad los feminicidios se concentran en mayores de 18 años o más, en mucho menor cantidad menores de 17 años, así como no especificado. En el ranking de los primeros 100 municipios con incidencia de presuntos feminicidios, la Entidad abonó con cuatro: Emiliano Zapata puesto 53; Papantla sitio 54; Tuxpan, 55 y Veracruz en el 56, todos con tres casos de feminicidio cada uno. En cuanto a homicidio doloso de mujeres, Veracruz se posicionó en el puesto 12 a nivel nacional con 45 casos, concentrándose el delito en mayores de 18 años. Los primeros tres lugares los ocuparon Baja California (200), Guanajuato (175) y Chihuahua (162). A nivel nacional, al primer semestre se han suscitado 1 mil 616 homicidios dolosos contra féminas. En homicidio culposo, Veracruz escaló en puntajes, al posicionarse en el sexto lugar a nivel nacional con 90 casos, nuevamente concentrándose en mayores de 18 años edad. Los tres primeros lugares fueron los estados de Guanajuato (201), Ciudad de México (136) y Michoacán (122). A nivel nacional se han contabilizado durante el primer semestre un total de mil 855 casos.

Y PARA no variar, en el mes de Agosto ocurrieron 14 feminicidios o asesinatos de mujeres en el Estado, entre estas una víctima que llego a Nanchital huyendo de violencia familiar y su nueva pareja la ejecutó y sepultó en el patio de su domicilio; también está el caso de una empleada de un comedor asesinada en el municipio de Álamo, o la mujer policía que fue acribillada por uno de sus compañeros en el tramo carretero Tlaquilpa-Astacinga, hechos en los que también fue asesinado otro uniformado varón. En Soteapan encontraron el cuerpo de una fémina colgada del cuello y con las manos atadas abajo de un puente, quien para variar, presentaba heridas provocadas por un picahielo en el corazón. Otro caso fue el de la mujer asesinada a balazos en Coatzacoalcos, acontecimientos registrados en un área verde ubicada en la calle Cacatúas y Bulevar del Trópico, en la colonia Las Gaviotas al poniente de esa ciudad, o la fémina acribillada en Pánuco a la que le dejaron dos cartulinas amenazantes contra la fuerza civil, o la mujer cuyo cuerpo calcinado apareció en Coatepec, además de maniatado. También, en Coatzacoalcos fue localizada otra fémina sin vida en el fraccionamiento Villas de Santa Martha, al poniente de la ciudad. O el asesinato a machetazos de una mujer en Coatzintla, cobradora de una empresa a manos de un sujeto que se negó a pagar los adeudos que tenía con una empresa financiera, y a quien tras el crimen su asesino arrojó el cuerpo a una letrina. También está el caso de dos hombres y una mujer asesinados y torturados en las inmediaciones de Zozocolco, en los límites con Jonotla, Puebla, o el cuerpo de la fémina localizado en Tampico Alto con impactos de bala en una brecha de terracería.

AHORA QUE si Agosto fue violento en extremo, ya que cada tercer día se asesinó a una fémina, Septiembre no pinta de otra manera. Y es que en Chacaltianguis, municipio enclavado en la cuenca del Papaloapan apareció el cuerpo de una joven mujer tirado en un camino de terracería, en los límites con Loma Bonita, por lo que ya fue identificada como Yetzali Córdoba Cruz. La fémina presentaba varios impactos de bala, y aunque versiones indican que hace algunos meses fue novia de un jefe de la delincuencia organizada en la zona de Playa Vicente, lo cierto que en esos casos siempre se les criminaliza antes de investigar los hechos. Se encuentra, también, el caso de una mujer y un varón asesinados cuando se desplazaban a bordo de un taxi en el malecón de Coatzacoalcos. La dama, se supo después, era custodia del reclusorio de Coatzacoalcos, pero como el hombre recibió más impactos que ella, le Fiscalía busca culpar al hombre asesinado y a la mujer colocarla como víctima colateral, cuando lo cierto es que ambos están muertos. En San Andrés Tuxtla ocurrió otro hecho de violencia. Madre e hijo fueron sorprendidos en la vivienda que ocupaban por sujetos armados que les dispararon y se dieron a la fuga, hechos ocurridos en una casa del barrio Campeche de San Andrés Tuxtla. Y si se trata de impunidad, la FGE nada dice en torno al asesinato de un par de hermanos secuestrados en la zona centro y asesinados en una operación de rescate, aunque para deslindar responsabilidades las autoridades aseguran que los delincuentes los acribillaron cuando se vieron copados, una salida infantil ya que no se aportan mayores datos. En fin, ese es el Veracruz del que Cuitláhuac dijo que se respetaría a las mujeres, pero solo lo hace con sus familiares ya que este jueves nombró a Dorheny García Cayetano como Secretaria de Trabajo Estatal, de quien se afirma que es su prima hermana o, incluso, su media hermana. Así las cosas. OPINA carjesus30@hotmail.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Carlos Jesús R. – Del no te pago para que me pegues a la tiranía amlista