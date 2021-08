Miguel Ángel Cristiani – El aumento de pobres

+A la memoria de la reportera, Marisol Sánchez, a su esposo, Carlos Suárez, también comunicador del Sol de Córdoba, y familia, nuestro más sentido pésame y que ella descanse en paz. Una buena mujer y buena compañera de trabajo.

Por Gilberto Haaz Diez

En la toma de protesta de los diputados federales, en el Congreso de la Unión, sorprendió que, por acuerdo de las bancadas todas, se leyera un documento en favor del preso político, según el PRD, Rogelio Franco Castán, que está detenido por un problema familiar, pero el gobierno le endilgó allí extra el de ‘ultraje a la autoridad’, y le dieron varios meses de cárcel. Cuando un juez permitió que el juicio siguiera en libertad, le endilgaron otro, que para eso no se necesita más que alguien te acuse de que le miraste feo y no sales. La historia fue que el diputado de la Mesa de Decanos, Leonel Godoy Rangel, leyó un documento donde protestaba por ese encarcelamiento, y leyó también la carta de protesta como diputado, lo que permitieron los de la bancada, y entonces se convirtió en un diputado encarcelado, cosa que los juristas deben dilucidar porque cuenta con fuero. Sus hijas en su Facebook se congratularon de la noticia. La curul de Rogelio tenía el personificador con su nombre. El Sí, protesto, de Rogelio se escuchó fuerte en boca de Godoy. Dicen desde el altiplano, que la llegada del nuevo secretario de Gobernación, el exgobernador tabasqueño, Adán quien sabe qué, en su oficina los primeros casos que tiene que resolver es este, porque a eso va, a quitarle los golpes al presidente AMLO y tratar de que la política tome otro nivel. Ya una vez, con la antigua secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de Orizaba le llevaron un caso de las arbitrariedades de este gobierno de Veracruz, cuando, por órdenes del uno, dos y el tres, o sean, el gobernador, el secretario que cayó del helicóptero y el de seguridad pública, tomaron y desarmaron a la policía de Orizaba, por una dolorosa muerte de unos policías estatales, cuando esta policía orizabeña está catalogada como la mejor del país. No solo eso, con prepotencia ni al alcalde dejaron entrar al cuartel de la policía, el Cuartelazo funcionaba a su manera. Días después, el mismo alcalde Rojí se apersonó con Olga Sánchez Cordero en la secretaría de Gobernación y ella llamó al gobernador Cuitláhuac y, para luego es tarde, al otro día aquí andaban los tres alegres compadres, arreglando ese desorden que vinieron a imponer. Antiguamente el secretario de Gobernación lo era todo, le quitaba los golpes al presidente, operaba con los gobernadores, fueran o no de su partido, y su mano fuerte se hacía sentir. O la bebes o la derramas, era el mensaje, esperemos a ver qué ocurre con el caso del preso diputado electo, Rogelio Franco Castán. To be continued.

LAS MUERTES CORDOBESAS

Esta zona, junto a Ixtaczoquitlán, se ha convertido en corredores de la muerte, sales de tu casa, pero no sabes si regresas. Ocurrió con el doloroso crimen del periodista de radio Jacinto Romero Flores, una mañana iba a sus asuntos de trabajo y se le atravesaron los malos y lo liquidaron. A mansalva. Con cobardía, a sangre fría. La Fiscalía declara lo de siempre, estamos investigando, y se abren las líneas que no llevan a ningún lado. Crímenes impunes, les llama la gente. Ahora le llegó al alcalde de Morena de Córdoba, el electo que apenas ganó la contienda. Sucede que en un par de días le han matado a dos de sus cercanos colaboradores, casi en la misma forma, cuando llegaban o a su casa o a visitar a un familiar y llegaron y los balacearon. No terminaban de sepultar a uno cuando liquidaban al otro, los dos cercanos al alcalde electo, Juan Martínez Flores, quien subió un mensaje a las redes sociales: “Desde hace meses vengo denunciando el estado de descomposición que vive y sufre Córdoba. Estoy indignado por el asesinato de Pepe, pero esta violencia no me intimidará. Exijo a la Fiscalía General del estado a proceder con rapidez ante los hechos de violencia que han acabado con la vida de José Escamilla Aguilera, regidor electo de Córdoba por Morena; los hechos se registran horas después del crimen del maestro Grodetz Ríos Andrade, también miembro del PT”. Luego da el pésame a la familia y exige justicia al gobierno de Veracruz. Así las cosas.

