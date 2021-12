Miguel Ángel Cristiani – El comparativo de salarios

Por José Sobrevilla

“Cuando ya me jubile, si lo quiere el pueblo (porque viene lo de la consulta), si lo permite el Creador, la naturaleza, la ciencia, ya me voy a retirar en septiembre del 2024 y ya no quiero saber nada de política ni voy a escribir sobre anécdotas de este tipo (que más adelante incluimos). Me voy a meter a hacer un libro que quiero, que voy a publicar en tres, en cuatro, en cinco años. Porque ya no voy a hablar, voy hasta cancelar mi teléfono, no voy a permitir que me tomen fotografías y para evitarlo pues voy a procurar no salir, no voy a aceptar ninguna invitación para ir a una conferencia, a nada”.

Eso sí, “Voy a escribir un libro sobre el pensamiento conservador, y eso me va a tener con trabajo, con mucho trabajo, porque también tengo que administrarme para que yo pueda estar sano: mis ejercicios y tener una rutina”. Así lo afirmó en la conferencia mañanera del martes 14 de diciembre donde, sin duda, el presidente reaccionó ante los conflictos desatados por el llamado “decretazo”, sus opiniones sobre la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y por el conflicto desatado en el Centro de Investigación y Docencia Económica, AC, CIDE.

Con la misma dureza con que lo ha hecho siempre, pero sereno (No como le dijera Carmen Aristegui: “Sereno Moreno”), el Ejecutivo de la Unión dijo por ejemplo que los cambios tienen que surgir al interior de la UNAM y de todas las escuelas, y de las instituciones; y que estos cambios se van a dar porque “hay una revolución de las conciencias”, porque “ya no es más de lo mismo, ya la gente está muy despierta, muy avispada”.

“Por eso es el coraje de quienes se consideraban líderes de opinión y manejaban supuestamente la opinión pública; pues ya no, ahí los veo: la señora Dresser, es Denisse Dresser ¿no?”, señala preguntando a su Vocero, Jesús Ramírez, quien le confirma el nombre (…) “emito un acuerdo que es como un memorándum para que se avance en los trámites y empujar al elefante, lo confunde y dice: ‘Se ha dado un golpe de Estado’. Hay (también) un conflicto en un Centro de Estudios, el CIDE, y hay diálogo o no diálogo, están en eso, y dicen: ‘Es como el 68’. Una desproporción”.

“Pero, además, otro intelectual famoso, Sergio Aguayo, quien asegura que tiene pruebas de que somos como Díaz Ordaz (Gustavo). Pues ¿por qué no las presenta? Llegó a decir eso. A ver, ¿cuáles son las pruebas que tiene?”

“Y ayer, ya de plano Sicilia (Javier) dice que soy Hitler (Adolfo). Los entiendo, se obnubilan por el coraje. Se puso de manifiesto de que no tienen convicciones, no tienen principios, ideales, son muy acomodaticios y ahora que hay un cambio verdadero y que son momentos de definición ellos optaron por el conservadurismo, demostraron lo que son: CONSERVADORES”.

Retadora, por la tarde, Denise Dresser le responde, vía El Universal (Redacción 14/12.2021) diciendo que su crítica era certera. “La politóloga respondió a la alusión de la mañanera y declaró que, al volverle a dedicar tiempo, López Obrador confirmó que su crítica “es certera” (…) “Su ataque refuerza mi argumento: en México vivimos una erosión democrática, por vía de militarización, decretismo, ilegalidad, y abuso de poder. Un golpe de Estado “blando” como él le llama”[1].

Anteriormente, el 23 de noviembre, –menciona el mismo Diario– Dresser había dicho que “El decretazo presidencial implica rendición del poder civil ante el poder militar. Para proteger/perpetuar su visión, AMLO institucionaliza co-gobierno con las fuerzas armadas. Y será un gobierno más opaco, más discrecional, menos democrático”.

Sin embargo, para el presidente ‘esto es muy interesante’, porque “si no se estuviese llevando este cambio, ellos seguirían, no sólo simulando, sino engañando a muchos y, yo diría, afectando con ese pensamiento retrógrada irracional a los jóvenes, que son los que nos deben de importar, que los jóvenes conozcan otras realidades; que sepan, como decía antes… como exponía el presidente (chileno) Allende (Salvador), que ‘ser joven y no se revolucionario es una contradicción’… hasta biológica –agrega– y que no se dejen manipular por conservadores”.

Pero si no se da el debate, agrega, aun “siendo a veces rudo o franco, entonces todo seguiría igual y no, no. El neoliberalismo causó mucho daño, porque no fue sólo lo económico, es que se introdujo en la mente de muchos, o ese fue el propósito”.

Las anécdotas que ‘no estarían en su libro’

“Ayer hablaba yo de cómo en lo político se blindaron, por el caso del Perú, para que no llegara un dirigente popular y que, si llegaba un dirigente así, lo tuviesen atado de pies y manos. A nosotros nos ayudó mucho que el pueblo nos dio la confianza. Y no sólo se ganó la Presidencia, se ganó la mayoría en el Congreso.

“Y recuerden cómo, en esta elección pasada, lo que más les importaba a los conservadores era que no tuviésemos mayoría en la Cámara. No apostaron todo a ganar gubernaturas, no, Claudio X. González y todos se agruparon para decir: ‘No podemos permitir que tengan la mayoría en el Congreso’. Y les falló.

Ya encarrerado, el presidente dijo recordar que “tenían todo armado, que, hasta una conductora de noticias en Televisa, al día siguiente de la elección dijo: ‘No ganaron’, pero no nosotros, digo, no hablando de que habían perdido ellos, sino, no ganó el presidente o no ganaron los del movimiento de transformación, la mayoría en la cámara, porque todo era eso, iban enfocados a eso. Afortunadamente el pueblo nos dio su confianza”.

A continuación, narra la anécdota donde iba a ver la hidroeléctrica Angustura, a supervisar “con la idea de que nadie se enterara de que iba yo a ver ese trabajo, a hablar con los ingenieros electricistas que la manejaban, pero al ir pasando se iba corriendo la voz, y salían de sus casas. Recuerdo que sale una pareja, un señor, una señora, ya cerca de Angustura y veo, volteo y distingo una manta, en su casa, que decía: ‘PRI-PAN candidato’, era para presidente municipal de ahí, del municipio, pero salen a saludarme y como ven que estoy viendo la manta me grita el señor: ‘Eso es para acá; para la diputación…’

Aseguró el presidente en esta singular mañanera, que la gente tenía muy claro de que “si perdíamos la mayoría pues cambiaba la política, porque no nos iban a autorizar los programas sociales. No estoy hablando al tanteo. Seis meses antes, ocho meses antes de esa elección, el PAN votó en contra de la pensión a adultos mayores, de la pensión para niñas y niños con discapacidad, votó en contra, de que la salud fuese gratuita, votó en contra de las becas para estudiantes, para que no se elevaran a rango constitucional. Claro que eso la gente lo internalizó, lo sabe. ¡Cómo van a votar contra ellos mismos o a favor de sus verdugos! Enfatizó. Entonces, agrega López Obrador, “sí tienen que darse los cambios, pero tiene que ser con autonomía cada institución”.

Reflexiones sobre su jubilación

En una revelación inusual, como cuando dice que “mi pecho no es bodega”, comentó que el otro día “estaba yo platicando con el director de Pemex (el también tabasqueño Octavio Romero Oropeza) y con la secretaria de Energía (Norma Rocío Nahle García de Río Grande, Zacatecas) y me decían que hay un porcentaje de trabajadores —que además lo agradezco mucho— de Pemex que ya están en edad de jubilarse y no se quieren jubilar, y decía: Bueno, es que van a perder –si se jubilan– prestaciones. No necesariamente, porque el contrato colectivo les permite mantenerlas.

“Les digo: Y entonces ¿por qué no se jubilan?, que además al momento de jubilarse se llevan como un bono de jubilación. Entonces, Rocío, que su esposo ya está jubilado, dice: ‘Es que hay problemas en la familia’, cuando se jubila la mujer o el hombre ya están más tiempo juntos, ya la convivencia se hace especial; pero hay otra cosa, que no sé si sea cierta, pero que habría que ver: se mueren más rápido, porque el que está acostumbrado al trabajo… Y además y que ya esto se sabe pues, que ‘no, mejor sigo trabajando’.

“También las enfermedades, y esto tiene que ver con la sicología, mientras está ocupado aguantan las enfermedades y cuando ya no tiene uno ocupación ya aparecen. Entonces, yo tengo que administrarme bien y tengo ya ese trabajo”.

Afirmó que no va a escribir, por eso, nada de anécdotas y demás. Pero fíjense, “cuando íbamos a ganar, que ganamos en el 2006, el secretario de Hacienda de entonces, Gil Díaz (Francisco), recomendó, porque ese era el plan, que se volviera autónomo el SAT, como el Banco de México. O sea, nos querían quitar los ingresos. Entonces, de cómo ha venido creando mecanismos para que los potentados dominen. De ahí también viene esto de los gobiernos de coalición. Imagínense un gobierno de coalición, donde tres secretarías para este partido, tres para este otro, tres para este otro, se reparten.

¿Con qué propósito?, se preguntó el presidente

“Para que no se gobierne, –se responde él mismo– para que no se haga nada y los grupos de intereses creados sigan dominando y el gobierno esté convertido en un florero. Si de por sí hay veces que se llega al gobierno y se gana el gobierno, pero no se tiene poder, que son cosas distintas. Aquí lo importante es que se tenga poder. ¿Y quién es el dueño del poder? El pueblo”.

[1] https://www.eluniversal.com.mx/nacion/denise-dresser-responde-amlo-confirma-que-mi-critica-es-certera Consultado el 14.12.2021

Esta es una opinión personal del columnista