Miguel Ángel Cristiani – El fallido regreso a clases

Este año hay muchos momentos interesantes que le dan sabor a este proceso agridulce o claro oscuro de la pandemia; por un lado está un país que ante la complejidad de social no puede descuidar la economía creando o declarando semáforos verdes que cambian a naranjas en algunos municipios y por otro lado el juego de la simulación social fortalecida por la vacuna, los sucesos político-electorales y actividades colectivas dígase conciertos musicales, presentaciones teatrales y hasta de freestyle (batallas de rap y rimas)que poco a poco van abriendo la posibilidad de que las cosas sean “como antes”, nos lleva a considerar a las pretensiones de los blanquiazules. Y es que no me refiero en esta ocasión a los grises políticos de Acción Nacional, esta vez me refiero al morboso equipo de la maquina celeste de la cruz Azul. Ya se ha dicho mucho, se han publicado memes de todo tipo, insultos y hasta la creación del concepto “cruzazulear” como sinónimo de “bodrio” (algo de mal gusto o mal hecho) y una vez mas labraron su destino hasta encontrarse neuvamente frente a frente con sus propios demonios. Los de la Noria que tiene un 11% de afición México de acuerdo con datos de una encuesta del periódico Reforma, algo así como 12 millones de seguidores que si tuviéramos que definir lo que es fidelidad tendríamos que considerar redefinir el término teniendo en cuenta el ánimo de los que han apoya do a un equipo con la mayor cantidad de finales de futbol perdidas en nuestro balompié.

Muchos hablaran las cafeterías y en programas de televisión y dirán que se podría repetir una debacle más para este equipo, lo más fácil es sucumbir ante el morbo y deseo de ver como se cae a pedazos una institución por demás polémica durante le torneo anterior por el tema de los supuestos fraudes de Billy Alvarez quien es buscado por la interpol, sí, es verdad, no se vislumbra un camino fácil, pero me atreveré a realizar un vaticinio sobre el próximo campeón del Guardianes Clausura BBVA 2021.

Para comenzar en el 11 ideal de semifinales de la FMF aparecen 5 jugadores de Santos Laguna y 6 de cruz Azul, algo parejo solo que por nombre y categoría se destacan Orbelín Pineda, Luis Romo y Jesús Corona.

Sin contar el partido de repechaje, los de torreón han anotado 6 goles y recibido únicamente 2 en la liguilla, los de la cementera marcaron 5 y recibieron 3. Es necesario considerar la calidad del rivales a los que se enfrentaron pero pareciera que la máquina es más equilibrado y solido en defensa y en ataque, lo cual es importante para competir por el título en cualquier país; es probable que usted se pregunte ¿Por qué no se consideran estadísticas de todo el torneo, la razón obedece a que la Liguilla es algo aparte y en donde realmente son juegos de mayor intensidad de matar o morir, la instancia desde donde a mi particular punto de vista se refleja el verdadero nivel de los jugadores y equipos.

Otro aspecto a considerar es la calidad de los rivales que han enfrentado y aquí es donde cualitativamente hablamos no solo de ritmo de juego si no de la oncena que ha tenido menor margen de error ¿ya lo dedujo?, así es, mientras que los celestes comenzaron sufriendo con Toluca y tuvieron que manejar muy estratégicamente su juego contra los Tuzos del Pachuca. Del otro lado Santos mostró mucha entereza al eliminar la Monterrey, pero no tuvo mucha exigencia ante los camoteros del Puebla. Para terminar, considerando estos aspectos cualitativos, será una muy buena final, con emociones, pero sin muchos goles, de una partida con exquisitez estratégica en la cual a la postre los cementeros alzarán el trofeo el domingo. Los dirigidos por Reynoso no dejaran de ser la institución que más finales han perdido, no dejará de existir el termino 2cruzazulear” pero por fin expulsarán los fantasmas y volverá la gloria.

Veremos.

