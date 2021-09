Miguel Ángel Cristiani-El Gladiador de Morena

Por José Sobrevilla

Como país, hemos sido fundamentalmente surrealistas, “kafkianos”, diría el escritor, poeta, ensayista y teórico del surrealismo André Bretón. Más de diez años hemos llevado acuñando en billetes de cien pesos y en libros de texto, un poema que alguna mente brillante del pasado, atribuyó al poeta Nezahualcóyotl y que, incluso, en la actualidad ninguna autoridad ha dicho “esta boca es mía” para corregir el entuerto. Seguramente usted ya lo leyó y, como gran parte del país, ha pensado que el poema Cenzontle fue escrito por el Rey Poeta; sea tal vez porque desconocemos su análisis filológico (estudio de los textos escritos), y que dice: “Amo el canto del cenzontle, /pájaro de cuatrocientas voces. /Amo el color del jade/y el enervante perfume de las flores, /pero más amo a mi hermano: el hombre”.

Según el Investigador francés, Dr. Patrick Johansson, profesor Titular “C”, tiempo completo definitivo en la UNAM, nacionalizado mexicano[1], y que es uno de los investigadores del mundo prehispánico más prominentes, al analizar este poema ha encontrado discrepancias con el pensamiento prehispánico; por ejemplo “el amor al prójimo” ha sido una idea cristiana que no corresponde al conocimiento indígena de aquella época; incluso José Luis Martínez, poeta, editor y crítico, habría hecho también la advertencia.

Johansson ha precisado que este poema es más conocido como “Centzontótotl icuic” o “El Cenzontle” y que, junto a otro llamado “Madre mía”, atribuido también erróneamente a Nezahualcóyotl, frecuentemente aparece también en los libros de texto para educación básica. Este poema dice: “Madre mía, cuando muera/entiérrame junto a tu hoguera/y cuando vayas a hacer tus tortillas/allí, llora por mí. /Si alguien te pregunta, /madre mía, por qué lloras, /contéstale: Está muy verde la leña/y tanto humo me hace llorar.”[2] Se trata, ha dicho Johansson, del “Nonantzin ihcuac nimiquiz…” o “Madrecita, cuando yo muera…”

Nezahualcóyotl no puede haber sido el autor porque, ha asegurado el investigador de la UNAM, utiliza el término náhuatl “nonatzin” —que significa “madrecita mía”—, pero corresponde al habla de una mujer en la modalidad gramatical del náhuatl precolombino, por lo que Nezahualcóyotl debió haber utilizado –seguramente– “nonanziné”. Ahora bien, aunque el fogón era sólo vinculado a la mujer, es poco probable que Nezahualcóyotl le hubiera pedido a su madre Matlalcihuatzin que lo enterrara cerca de éste; y menos que la candorosa madre hubiera ido a hacer tortillas y, por tanto, que se viera afectada por el humo de la leña verde, dado que ella era una mujer noble e hija del tlatoani mexica Huitzilihuitl (segundo tlatoani mexica, gobernante desde 1391 al 1415). Es un texto hermoso, de factura probablemente indígena, pero que no corresponde a la idiosincrasia de nuestra época”.

En entrevista para La Crónica de Hoy (Juan Carlos Talavera/2013-10-08)[3] Patrick Johansson ha dicho que “Cenzontle”, desde el punto de vista lingüístico e ideológico, no pudo haber sido escrito por Nezahualcóyotl, porque la versión difundida en náhuatl es de factura moderna, es decir, utiliza palabras que no corresponden a la gramática del náhuatl prehispánico. Por ejemplo, el uso de la palabra “xóchitl” que no es pluralizado en el náhuatl prehispánico; así como la frase “amo más a mi hermano: el hombre”, que tampoco corresponde a la retórica indígena prehispánica pues, el amor al prójimo, es y ha sido una idea cristiana. Sí, dice el investigador, es un poema también por demás hermoso, pero “de factura moderna y se inspira indudablemente en la poesía de Nezahualcóyotl, pero no se le puede atribuir su autoría”.

Otra de las teorías acerca de que este poema es apócrifo, es que surgió como parte de los movimientos de formación de una identidad nacional que, según el antropólogo Ricardo Reyes, habría servido como un “medio demagógico” para cultivar la lealtad a los gobiernos posrevolucionarios. Al respecto, en 2013, Juan Domingo Argüelles (escritor, Excoordinador de publicaciones periódicas de la Dirección General de Publicaciones de Conaculta), escribió para La Jornada un texto en el que aseguraba que el poema era “claramente de manufactura moderna”, e incluso, representaba “los valores del priismo contemporáneo”.

Un texto no hermoso, tramposo

“Por mi parte, y contradiciendo a Johansson –decía Juan Domingo Argüelles–, “El Cenzontle” no me parece un poema hermoso, sino tramposo: retórico, afectado y lleno de clichés; su “estética” es priista, por lo convenenciera y demagógica: “pero más amo a mi hermano: el hombre”. (Sí, ¡cómo no!) Es un texto de político más que de poeta (es un discurso oportunista, más que un poema), y aunque Nezahualcóyotl fue gobernante, queda claro (a partir de su obra poética auténtica) que jamás cultivó la demagogia”, dio a conocer en 2013 el literato.

Sin ser estudioso del náhuatl, pero sí conocedor de la obra del poeta, “es fácilmente distinguible que las líneas no son de Nezahualcóyotl ni por asomo” y, para apuntalar su postura, destaca Arguelles que el poema Cenzontle no se encuentra en el libro “Nezahualcóyotl, Vida y Obra”, de José Luis Martínez, y que con motivo de los 500 años de la muerte del Rey Poeta gobernante fue publicado.

“¿Por qué el Banco de México estampó esta composición en el billete y se la achacó al Rey Poeta?” se ha preguntado Argüelles. “¿Quién toma las decisiones para incluir los elementos conmemorativos en nuestra moneda? ¿Se consulta acaso a los especialistas? ¿Por qué, en vez de poner en el billete un texto ‘pedestre’, no se incluyó un verdadero poema o fragmento de un texto emblemático de Nezahualcóyotl (1402-1472) siendo que los hay extraordinarios y que no sólo son, sin duda, de la autoría del Rey Poeta, sino que, además, poseen las características más representativas de su estética, y más ampliamente, de la mejor poesía prehispánica en lengua náhuatl?”[4]

En su entrevista a Patrick Johansson, Juan Carlos Talavera (La Crónica) ha recomendado la aplicación de descarga gratuita en iTunes[5] acerca del Rey Poeta que fue hecho bajo la curaduría de Johansson y el antropólogo e historiador Miguel León-Portilla, apoyados por Conaculta y un grupo de investigadores encabezados por Juan Carlos Velasco y Ana Pulido, “contiene un cómic biográfico, entrevistas con León-Portilla y Johansson; algunos facsimilares de los poemas de Nezahualcóyotl, lecturas de poemas en la voz de Juan Villoro y Susana Harp, así como una línea del tiempo y diversos artículos sobre vida, obra y textos famosos de atribución incierta a Nezahualcóyotl”.

[1] https://www.historicas.unam.mx/investigacion/investigadores/johansson.html Consultado el 31.08.2021

[2] https://www.mexicodesconocido.com.mx/poema-cenzontle-nezahualcoyotl-apocrifo.html Consultado el 31.08.2021

[3] https://www.cronica.com.mx/notas/2013/788130.html Consultado el 31.08.2021

[4] https://www.xataka.com.mx/especiales/billete-100-pesos-nezahualcoyotl-su-poema-24-nos-posible-mentira-que-no-nos-habiamos-dado-cuenta Consultado el 31.08.2021

[5] https://apps.apple.com/mx/app/nezahualc%C3%B3yotl/id583518997?l=en Consultado el 31.08.2021

Esta es opinión personal del columnista