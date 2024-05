Miguel Ángel Cristiani – El gran Fito

Las noticias malas suelen correr muy rápido. Alguien me informó que había fallecido Juan Pablo Villegas Pastor. Y mi mente comenzó a recordar esos momentos que platicamos, desde aquel infortunado y maldito cáncer que le quitaba la vida y había partido a Ciudad de México para el tratamiento. Cuando venía solíamos tomar un café en el desaparecido hotel Orbe. De allí esta foto. Le conocí desde hace muchísimo tiempo, en este pueblo chico casi todos nos conocemos. Era un amante de las artes y de la cultura, concertista del piano labró un trabajo y una carrera en el Instituto Regional de Bellas Artes (IRBAO), donde se mantuvo por años hasta el día en que intentaron quitarle ese edificio y ganó el pleito legal y hoy sigue siendo casa de artistas. Era su orgullo. Cómo lo eran su familia, su fallecido hijo que era un virtuoso de la música, su esposa, Susana Megías y sus demás hijos hasta presumir que aquí había nacido quien sería embajador de México en Rusia, Eduardo Villegas Megías. Juan Pablo siempre me hablaba de conversar con él, hasta que lo logramos un día que vino a México y en el hotel Gamma orizabeño platicamos sobre su trabajo en Rusia, adonde llegó recomendado por la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müeller. En el café de eso hablábamos, de su tratamiento médico, del pasado, de la poesía y los libros, me regaló esa mañana unos de Pancho Liguori, el epigramista orizabeño, quien era su amigo. Le acompañé también a la presentación de su libro en el Irbao, ‘Scherzo anecdótico a dos voces’, con la coautoría del periodista José Alfredo Paramo, y acompañado del alcalde orizabeño JM10, quien le hizo un reconocimiento público. Estaba emocionado. A veces lo traían en silla de ruedas, por ese mal, pero nunca se rindió. Hasta el final logró mantenerse como guerrero, hasta que su cuerpo se rindió. Hoy será sepultado y descansa en paz. El hijo desde Rusia le escribió un emotivo adiós. Aquí deja buenos y numerosos amigos y alumnos que han expresado su sentir en las redes sociales. Se te extrañará, querido profesor, ya estás al lado de tu hijo, y aquí un responso de Kirmen Uribe: “Tan solo recuérdame; recuérdame vital y generoso, / yo quise vivir hasta el último día. / Recuérdame y con el tiempo crecerán la hierba y el respeto, / brotarán las hojas y las palabras. / Créeme, crecerán: aunque lo hagan muy lentamente, / como las piernas de un niño, mientras sueña”.

LOS DIAS ACALORADOS

Este domingo, cuando se escriben estas líneas, hay Debate. El último para ir a la elección. He seguido intensamente el caminar del candidato a gobernador Pepe Yunes y también el del que va al senado, Miguel Ángel Yunes Márquez. En esta temporada de calo9r no hay tiempo para hidratarse, como hacen en el futbol, aquí la bebes o la derramas. Es ahora o nunca. Zacatecas o Veracruz. En Veracruz se huele un cambio, los dicen hasta los de la banqueta de enfrente. Las elecciones serán para encontrar los verdaderos caminos. Los que aquí vivimos en Veracruz no nos merecemos otro gobierno como este que hizo de Veracruz las noches más oscuras, por parafrasear a Winston Churchill cuando Inglaterra vivía noches oscuras y tiempos inciertos. Veamos el amanecer bien. Y que la fuerza los acompañe.

