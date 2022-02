Miguel Ángel Cristiani – El martirio de la Revocación

ACERTIJOS

Es el Día del Amor y la Amistad, el de los amorosos, una mala noticia leo en Notiver, el periódico de los veracruzanos, bueno mala para él, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se voló la barda, no crean que porque aporreó a una periodista, no, sucede que en una encuesta que se realizó, quedó en el lugar 31 de los 32 gobernadores del país y un 78.5% de los veracruzanos aseguran que miente. Pobre Veracruz. Qué habremos hecho, me dijo hace nada un político, para que nos tocara esta desgracia. Es el Día de San Valentín, cuando el huamachito florece y las tiendas tienen compradores para llevar un regalo a él o ella, no hay nada como comenzar una mañana sin tener de qué escribir, o más bien sin pensar en qué escribir, porque de las cosas del gobierno, tanto de las mañaneras como las de Veracruz, aburren a madres, diría Kamalucas, un filósofo de mi pueblo. Pero leo a Hemingway, cuando dijo de escribir: “Para escribir me retrotraigo a la antigua desolación del cuarto de hotel en el que empecé a escribir. Dile a todo el mundo que vives en un hotel y hospédate en otro. Cuando te localicen, múdate al campo. Cuando te localicen en el campo, múdate a otra parte. Trabaja todo el día hasta que estés tan agotado que todo el ejercicio que puedas enfrentar sea leer los diarios. Entonces come, juega al tenis, nada, o realiza alguna labor que te atonte sólo para mantener tu intestino en movimiento, y al día siguiente vuelve a escribir”.

EN MI ALDEA Y LAS BODAS

En esta aldea donde vivo, que es Orizaba, Pueblo Mágico, mi cuate el padre Helkyn Enríquez Báez (Sacerdote diocesano de Orizaba y Doctorado en bioética), que es el vocero de la Diócesis de Orizaba, condenó que a los comunicadores se les persiga, se les cuestione, se les denigre, y puso al Clero en atención y guardia, porque son tantos los agravios a comunicadores, que la misma Comisión de Derechos Humanos de la ONU (la de aquí no sirve) condenó todo esto, al igual que Articulo 19. Loret de Mola fue el muchacho chicho de la película, se convirtió en el personaje de las redes sociales después de que más de 64 mil escribientes en una cosa llamada Space, le dieron su apoyo a la libertad de expresión y en contra del acoso presidencial. Hubo dos bodas que escandalizaron, bueno una más que la otra, la de la Maestra Elba Esther Gordillo, donde el veracruzano originario de Coatzacoalcos, Othón González Ruiz, fue de los pocos veracruzanos invitados, hace años colabora con la maestra el buen Othón. 150 asistentes. Hubo revuelo y maestros revoltosos de la CNTE echaron a perder parte de la boda, pero luego, como en un cuento de hadas, ambos dos (Fox dixit), novia y novio bailaron su melodía favorita. “Mole negro, tequila y música de Barry White”, documentó el diario El País de España. Una boda que inundó las redes sociales, donde la maestra, ella de 77 años, el novio, de 41, se veía feliz y radiante, como dice la canción: Blanca y radiante va la novia. La otra boda chusca fue en Orizaba, una Vaca y un Buey de plástico se casaron en pleno parque. La vaca deambula desde hace años en Orizaba, el buey apenas apareció como demostración policiaca de que serias un buey si no te ponías el cubrebocas, y la noticia se fue al mundo, hasta el Washington Post la publicó. Pues la vaca y el buey se casaron, como el piojo y la pulga, según canción de Pedro Infante, y hasta aquí llegaron ambientalistas a oponerse al maltrato animal, pero eran de plástico. Para qué tantos brincos estando el piso tan parejo, diría Minga, otro personaje de mi pueblo. En fin, bodas vemos, corazones no sabemos. Y por lo pronto, en chismes de telenovelas, la Belinda dejó su amor en San Francisco, y ahora está soltera. A apuntarse, pues. A disfrutar el 14 de febrero. Día del Amor y la Amistad.

www.gilbertohaazdiez.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Gilberto Haaz Diez – La tour a Boca del Río y Veracruz