Miguel Ángel Cristiani – El PRI en Veracruz, un nuevo ciclo

Por José Sobrevilla

Los tiempos actuales tienen como común denominador una campaña de rechazo u ataque a los investigadores y/o académicos por la denuncia que presentó al titular de la Fiscalía General de la República la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, en contra de los 31 investigadores integrantes de la AC Foro Consultivo Científico y Tecnológico; sin embargo, sin dar por sentado que en ese conflicto haya razones y sinrazones, tratar a los académicos como “delincuencia organizada”, como dijera la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México ha sido “un exceso”, porque hay también encontramos académicos que se han especializado en distintas ramas de la ciencia y la tecnología, así como en los fenómenos sociales que, en el caso que nos ocupa, son más reconocidos en otros países que en el propio.

No referimos al caso del Dr. Carlos Flores quien, desde la academia, con sus trabajos plasmados en libros y documentos para el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología social, CIESAS, ha realizado aportaciones importantes desde la perspectiva de la corrupción asociada al tráfico de drogas y la delincuencia organizada. En anterior entrega comentamos acerca de su reciente investigación difundida en el libro “Negocios de sombras. Red de poder hegemónica, contrabando, tráfico de drogas y lavado de dinero en Nuevo León” y, aprovechando la misma charla, también le consultamos sobre su punto de vista acerca de la realidad social y política que vive el país con la llegada del nuevo gobierno, que este año llega a la mitad de su ejercicio.

– Acerca de las nuevas responsabilidades que tiene el Ejército ¿Cuál es tu opinión?

A la luz de lo que era el discurso de la propia fuerza en el poder antes de llegar al mismo, es un tanto incomprensible, porque muchos vimos con simpatía y compartíamos esa perspectiva; ahora, lo más sorprendente es contemplar que en los hechos se ha desdicho en todo sentido.

No es cuestión de que yo lo vea desde un punto de vista ideológico por sí mismo. El perfil de formación de los militares es otro; y los antecedentes que se pueden apreciar en el caso mexicano, y sabidos, es que las propias Fuerzas Armadas mexicanas están acostumbradas a mantener una jerarquía hacia sus propios mandos.

Ya de suyo, el que haya tantos militares en instituciones civiles, rompía esa cadena de mando desde la institucionalidad civil, porque ellos están acostumbrados a rendirle cuentas a sus propios superiores jerárquicos. Ahora, cuando todo esto se está pasando ya en términos de funciones de seguridad pública directamente al actor militar, para empezar, está fracturando el sentido original de la Constitución mexicana donde señala que la cuestión de la seguridad pública deberá ser una actividad civil, desde el municipio, etcétera.

Además, el descansar tanto en su capacidad organizativa –que no voy a negar–, pero apostar por ello en lugar del fortalecimiento de las instituciones civiles, es un remedio que nos puede terminar siendo más caro. ¿Por qué? porque no existe un blindaje que garantice que no puedan resbalar en términos de tentaciones. El ser humano es ser humano y, aunque tenga una formación más sólida que la de las policías, por ejemplo, no necesariamente será más sólido para para otro tipo de servicios públicos, los que también pueden desempeñar civiles y que ofrecen tentaciones para involucrarse en otro tipo de cuestiones. Ya no digas nada más de corrupción incluso de politización; el servicio público siempre tiene esa posibilidad de sesgos.

Lo necesario es mantener unas Fuerzas Armadas institucionales como hasta el momento lo han sido y fortalecer el funcionamiento de instituciones civiles a manos de civiles; porque el perfil que está cobrando es muy diferente aunque sean respetuosos de los procesos democráticos, como lo han demostrado en los hechos, no lo pongo en duda; pero el pensamiento mismo de un Ejército no es democrático; o sea, es lineal y vertical, y las ordenes se acatan; eso sí, dan capacidad organizativa, pero no es lo más promisorio para una sociedad que busca construir una democracia funcional, en la cual se escuche la posibilidad de la voz del otro, sin que necesariamente se asuma con los criterios de las doctrinas militares.

No necesariamente creo que sea la ruta más promisoria e insisto, sigo sorprendido porque no era esa la propuesta.

– En materia de seguridad, ¿qué posibilidades encuentras en la estrategia del gobierno actual?

– Es una tendencia cada vez más presente sobre todo en los espacios locales, y que no puede descartarse que vaya escalando a niveles estatales; pero evidentemente es una situación que daña las condiciones de gobernabilidad y certeza que pudieran tener los ciudadanos de que la autoridad vaya garantizar su bienestar, un interés general, público.

Si la tendencia no se combate con decisiones, si no se fuerza institucionalmente que esto no vaya escalando, le continuará a espacios de legislaturas federales y, al rato, si vemos el caso de otros países, como fue por ejemplo la Colombia de los noventa, no faltará quien apueste a candidaturas presidenciales; que, de hecho, no podemos asegurar que eso no haya pasado ya en el caso mexicano.

No hablamos de escenarios fantásticos sino de realidades preocupantes. Esa democracia que esperábamos alcanzar los mexicanos desde el 2000, y que tan reacia ha sido en consolidarse en su perfil, no solo en lo electoral sino en un sentido más profundo de garantía de bienestar hacia los ciudadanos del estado de derecho funcional, de un estado más transparente, se nos va alejando cada vez más.

– ¿Qué opinas del combate a la corrupción como estrategia de gobierno?

La diferencia entre la corrupción común y la institucionalizada es por la articulación de actores de poder para beneficiarse de este tipo de intereses; mientras que la corrupción simple, lo que por ello suele asumirse, es el mero cobro de sobornos por parte de funcionarios menores para hacer un trámite; muy por el contrario, la corrupción institucionalizada es un fenómeno que alcanza un carácter sistémico, en la cual un conjunto de actores de la estructura de poder, tienen articulado toda una serie de mecanismos diseñados para beneficiar de manera rentable sus propios intereses privados y enriquecerse con ello.

Se entiende que ha sido un discurso recurrente en esta administración, una de las preocupaciones centrales de manera verbal de la presidencia. No se niegan algunos avances, pero creo que sí es necesario –por ejemplo– articular de manera más consistente el sistema; porque hoy por hoy vemos avances en algunos casos; la Unidad de Inteligencia Financiera está haciendo un gran trabajo, pero en la contraparte no se ve que llegue a consolidar la presentación de casos ante el juez.

Es un diferendo complicado porque las dos partes se señalan mutuas responsabilidades; aquí no es el punto abonar a la discordia, más bien señalar a la idea de que resultan piezas fundamentales de cooperación, para que se puedan tener resultados no solo contundentes sino perdurables. Se mantengan no solamente como una acción focalizada a algún actor que por alguna razón pueda haber perdido la gracia de las estructuras de poder vigentes, sino que sea algo más sistémico, poco más sólido, consistente y equilibrado; porque en algunos casos se asume –por ejemplo– un principio de generalizar las responsabilidades de corrupción sin necesariamente encontrar los fundamentos que lo demuestren y, a veces, con acusaciones desmedidas como la que estamos viendo ahora en ciertos circuitos académicos.

Yo no estoy diciendo que como académicos no nos deban de ‘tocar ni con el pétalo de una rosa’, pero hay hechos que parecen desproporcionados, cuando no se opera como un posible manejo indebido de recursos, sino por el contrario se asume en función del instrumental más poderoso con el que cuenta un Estado en términos de aplicación del derecho como es la legislación propia de delincuencia organizada. Están rebasados todos los límites.

– ¿Se están gangsterizando las agendas políticas?

Viene de atrás, cuando vemos casos tipo Lozoya, Odebrecht y en términos generales los costos, ya no digas políticos, económicos sino los de sanción jurídica que tendrían los actores relevantes, es tan endeble, justo lo que vemos es ese capital ilícito con carácter de institucionalización; sigue estando demasiado blindado por las propias estructuras de poder, por los poderes fácticos, y por las condiciones que tienen dentro del aparato público que eso no se puede suponer que ya esté completamente desligado; si lo estuviera no veríamos que justamente es situación de bloqueo tan notable.

– Del combate a la violencia criminal ¿Qué opinas?

En un primer momento cuando el discurso era “busquemos atender las causas de origen de la violencia” en ese aspecto nadie puede estar en desacuerdo. Una condición favorable para este tipo de situaciones de violencia, de criminalidad, es por supuesto una sociedad tan inequitativa, con una polarización del ingreso tan notable como hemos tenido. Eso es indiscutible. Si bien eso se tiene que atender y en eso –por lo menos– yo no estoy en desacuerdo; el problema es que eso toma mucho tiempo para dar resultados.

Es decir, las transformaciones en términos del pensamiento, la introyección diferente de valores, el tipo de existencia real, de alternativas distintas a las que presenta la delincuencia, se desarrollan a paso muy lento y para que eso suceda llegan a pasar décadas. Por mientras tampoco se puede asumir que el estado no deba tener ningún tipo de acción represiva.

El Estado, por su propia definición como garante del Estado de Derecho, se basa en un momento de posible sanción a quienes infringen la ley, no es necesariamente con reconvenciones y consejos, ¿por qué? porque no toda la gente que está delinquiendo –y tal como lo demuestra este libro (Negocios de Sombras)– los actores más relevantes no son marginales, que hayan carecido de oportunidades. Estas redes no se van a deshacer por un escrúpulo de conciencia, necesitan una aplicación de la fuerza del estado; claro, no como se hacía antes.

– ¿Qué debemos hacer?

Una lógica de aplicación del Estado de Derecho con inteligencia, con uso gradual de la fuerza, con capacidad ante todo de garantizar sentencias judiciales basadas en un proceso jurídico probo, adecuado, sin violaciones de derechos humanos.

Es decir, no es imposible que se haga, pero sí es necesario entender que existe una voluntad política para avanzar en ese sentido, porque de lo contrario, por más que sea loable o positiva la intensión de fondo, la realidad es que desatenderlo en esta otra dimensión, asienta condiciones favorables para que por lo contrario una de esas redes se mantenga y cada vez se sientan más empoderadas.

– A tres años de gobierno, ¿qué corte de caja harías del desempeño de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana?

Es una dependencia que ha tenido muchos recambios a lo largo de los últimos 20 años; para empezar, pasó de ser una subsecretaría en Gobernación, a ser una Secretaría que seis años después entre 2006 y 2012 cobró proporciones superlativas. Tiene que haber equilibrio; porque finalmente son las instancias que garantizan no solo el estado de derecho, y no solamente son presenciales y preventivas, sino que también está la procuración de justicia, que en esos mismos seis años tuvo un declive del que todavía no alcanza a recuperarse.

Después de ese periodo regresar otra vez a Gobernación constituyó un hibrido en el que nunca hubo una garantía de pleno control, entonces es una institución que no ha acabado de encontrar su perfil. El hecho de que ahora se haya integrado en ella la inteligencia para la seguridad nacional, tampoco cobra mucho sentido, porque no todos los elementos que tendría que considerar una institución de inteligencia de esa naturaleza, están subsumidos a una cuestión solamente de seguridad pública.

Pareciera una evolución un tanto errática de la institución. Yo sería de la idea de que es una institución que debió o debería de mantenerse sobre todo en su parte operativa basada en un mando civil, ahora que ya vemos que también se está incluyendo en la propia Secretaría de la Defensa, lo cual para mí no es la ruta más aconsejable porque un militar está formado con otra idea, con otro propósito: es el uso máximo de la fuerza ante un enemigo nacional posible, una invasión o algo por el estilo; una fuerza policial no actúa con ese criterio; ella tiene que actuar con el menor uso necesario de la fuerza, solo lo que sea estrictamente necesario ¿por qué? porque se trata de delincuentes, no de un enemigo de guerra.

Al delincuente se le aplica el estado de derecho, no se le extermina.

– En materia de seguridad ¿Qué cambios observas en la relación bilateral México-EU?

Hay evidentemente algún tipo de desencuentro –por llamarlo de alguna manera– porque del otro lado de la frontera se ve con preocupación que no se mantengan los mismos cánones de persecución a delincuentes vinculados con el tráfico de drogas. Sí, es necesaria una revisión, pues la lógica con que se venía haciendo, ya es un poco incremental o autorreferencial de venir aumentando las cifras de capturas, detenciones, aseguramientos, pero el resultado seguía siendo, en términos generales, desastroso para para el país. Cada día se detenían más, se aseguraba más, y cada día el país estaba más dañado.

Paradójicamente, así como hemos sido muy reacios a buscar o mantener una cooperación en términos de seguridad, Estado de Derecho y de combate a la delincuencia, nos hemos puesto al servicio con los resultados tan lamentables en derechos humanos con los hermanos del resto de Latinoamérica y del resto de países del Caribe, que están teniendo un trato deplorable de parte de una autoridad mexicana, que ha estado dispuesta a colocarse como mero “tapón”, no digo que no se haga, pero con más visibilidad, eficiencia con más proyección por que existan mecanismos de rama económica hacia esos países, que es lo que obliga a la gente a salir porque nadie deja sus raíces por gusto.

En ese sentido, México debe tener una reflexión de qué es lo que está haciendo, porque justamente era lo que nos permitía tener un diálogo de mucha calidad con los países Latinoamericanos. No se trata ahora simplemente de adoptar una posición contraria. Pero sí es necesario buscar una política diplomática donde seamos sensibles a nuestros vecinos del norte que evidente son nuestro principal socio comercial, pero que también que nos permita tener un papel más digno respecto a nuestra propia soberanía y más digno respecto a nuestros hermanos del sur.

– ¿Cómo percibes el aumento de la ciberdelincuencia?

Según referencias internacionales, somos un país de fuerte afectación en la medida en que no se han tomado las medidas de seguridad tanto de actores públicos como privados; todavía no vemos con alguna notoriedad y no sin cierta frecuencia que se hace alusión a que determinado sistema informático de alguna dependencia gubernamental, ha sido penetrado por hackers, lo que nos habla de un problema latente.

Es muy difícil determinar la dimensión del mercado de este tipo de actividades, pero evidentemente mientras la situación de pandemia restrinja la actividad presencial de la gente de una buena parte de personas que tienen las condiciones para hacerlo, aunque hoy tampoco es una inmensa mayoría, en el caso mexicano, las personas que puedan hacer este tipo de transacciones a través de internet; y tampoco se está obligando a las instituciones bancarias a respetar y proteger a su propia clientela; más bien parece que la tendencia es transferir el costo al usuario, siempre recordándole que él es el responsable de su resguardo.

Esta es una opinión personal del columnista