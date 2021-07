Miguel Ángel Cristiani – El proceso de selección de Rector

TRAS LA VERDAD

Ayer miércoles el mitómano presidente de la República, estrenó programa de comunicación política basado en la mentira, por medio del cual pretende develar a periodistas y medios de comunicación que difundan “fake news”, acorde a sus propios datos. Confrontación abierta sobre el control de la información.

El gobierno de Andrés Manuel, preocupado por combatir a los medios de comunicación, mientras que, por otro lado, su política de seguridad pública ha sido un fracaso, más de 80 mil asesinatos durante su mandato, el presidente que aseguró ya no existen las “masacres”, cuando en distintas partes del territorio nacional asesinan a mansalva por diversión, para “calentar la plaza”. AMLO miente al firmar que no existen las masacres en su gobierno. Como estas hay otras tantas mentiras, como hacer crecer la economía, crear más empleos, deducir el número de pobres; López ha hecho todo lo contrario, contumaz mentiroso.

AMLO miente cuando afirma que el crimen organizado no participó en los triunfos de los candidatos de su partido, cuando hay evidencias irrefutables que prueban lo contrario. No recibió al gobernador de Michoacán quien le llevó pruebas para demostrar que, en ese Estado intervino la delincuencia organizada para hacer ganar al candidato de Morena. El presidente mandó a otras instancias al gobernador que esperó más de 4 horas para no ser recibido, sin embargo, el presidente se traslada cientos de kilómetros para saludar a la mamá del “Chapo Guzmán”, delincuente confeso tras las rejas en territorio norteamericano, purgaba sentencia en México. AMLO miente con singular alegría. La nueva oficina creada por López Obrador, intentará desvirtuar la verdad para crear su realidad paralela, contraviniendo la información de muchos medios que, a querer o no, ejercen influencia en millones de lectores. Eso molesta al presidente.

La nueva Dirección de Redes, que depende de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería de la Presidencia, quedó a cargo de quien se dice “chaira, amlover y feminista”, la antropóloga Ana Elizabeth García Vilchis. Con ella AMLO intensificará su permanente campaña de golpeteo político en redes sociales, antes calificadas por el mismo López: “benditas redes sociales”. Toda vez que en ese enorme mundo de la comunicación perdió influencia y credibilidad, espacio virtual en el que es duramente criticado por mañoso y mentiroso.

También estrenó el programa anunciado la semana pasada, coloquialmente llamado el “mentirómetro”. Según AMLO, sustituirá las mañaneras de los miércoles, para “denunciar a periodistas y medios de comunicación” que difunden mentiras, según la paralela realidad del presidente. Ayer miércoles estrenaron el programa de golpeteo a periodistas “influencers” en los medios tradicionales quienes también se han posesionado en redes sociales, no queda espacio de vacío en la batalla de la arena de la comunicación masiva en donde no participen los periodistas a los que “trató de exhibir como mentirosos”. De inmediato vino la réplica de varios periodistas, no tardaron en desmentir al presidente López Obrador.

Una nueva versión de lo que ya se venía dando, solo que ahora ocupará un tiempo especial el presidente para “exhibir a los mentirosos”, según su torcida realidad. Así es el periodismo y AMLO lo sabe como buen comunicador, cada periodista le da el enfoque que estima pertinente a una misma noticia, mas no significa que esa información sea mentira. El trauma de Andrés Manuel López Obrador ¡querer controlar todo!

Este jueves el presidente rendirá uno más de tantos informes sin valor alguno cargados de mentiras y auto elogios. Informes que solo pretenden influir en sus seguidores o como lo dice su nueva directora de redes: los “amlovers” ¿Para qué? Para continuar con el adoctrinamiento del odio hacia el pasado, precisamente del cual emanó, se nutrió y alimentó políticamente el hoy presidente, por eso carga con tantos vicios, desviaciones, perversiones y traumas, mas después de militar en tres distintos partidos ¿Será esa la razón de su extravío? ¿Dónde quedaron los 18 mil millones de pesos que denunció la Entidad Superior de la Federación? ¿Dónde quedó la honestidad valiente? 18 mil millones de pesos del presupuesto público perdidos en lo que va del mandato de Andrés Manuel López Obrador ¿Cómo desvirtuar esa información?

El presidente de la República, iniciará la mitad de su mandato, apretando la política de comunicación social de su gobierno (la cual él encabeza), en contra de la libertad de expresión, combatiendo a la prensa libre, de suyo base de cualquier régimen autoritario y despótico. La mentira sigue siendo el pilar de su movimiento, así logró convencer a millones de mexicanos que carecen del espíritu de superación, aquellos que no son aspiracionistas y se conforman con las “migajas” que reciben del gobierno manipulador y mentiroso.

Por Héctor Parra Rodríguez

Esta es opinión personal del columnista

