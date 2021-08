Miguel Ángel Cristiani – El Récord de periodistas muertos

Por José Sobrevilla

El 25 de junio de 2013, el ahora presidente visitó Nuevo Laredo, Tamaulipas para instalar el Comité Municipal de Morena. “Me gustaría llevarle unas tortas –dijo aquella ocasión la señora Ninfa De Andar, propietaria de El Mañana de Nuevo Laredo– porque ese hombre siempre anda sin comer” dijo horas antes de la reunión. Y tenía razón, eran como las 13:30 de la tarde y tanto él como César Yáñez, no habían probado bocado. Estuvimos en toda la asamblea durante la instalación del Comité y, al terminar, nos fuimos a El Rancho (Su majestad el taco) ubicado en Guerrero y Juárez para comer. Apenas íbamos llegando y la gente que lo identificaba le pedía una fotografía.

Al entrar al restaurante una buena parte de los comensales se paraba y aplaudía (conste, hablamos de 2013); acto que él agradecía mientras caminaba hacia la mesa que nos habían asignado. Poco podíamos platicar porque la llegada de la gente, una a una, a nuestro lugar para pedirle una foto era interminable: señores, señoras, jóvenes, padres con niños… La señora Ninfa había pedido este corresponsal –subdirector Editorial de El Mañana de Nuevo Laredo en aquél entonces– que le hiciera una muy buena entrevista.

La plática la hicimos camino al aeropuerto internacional Quetzalcóatl de Nuevo Laredo antes de que saliera su vuelo. Hablamos un promedio de 30 minutos y la nota la cabeceamos: Andrés Manuel López Obrador: ‘Si fuera corrupto, me hubieran hecho polvo’[1]. Este martes 17 de 2021, ocho años después, y a un tercio de su gobierno, pudimos preguntarle para Noreste.net:

­- “En 2013 para El Mañana de Nuevo Laredo, usted me dijo que si fuera corrupto ya lo habrían hecho polvo. Hoy, después de tres años de gobierno, porque en aquel tiempo estaba integrando apenas los comités de Morena con César Yáñez, ¿qué valor le da a aquella declaración?, y ¿lo diría de la misma manera?”

– Sin pensarlo, el presidente respondió, Sí. “No puede uno transformar sin autoridad moral. Mi escudo, mi ángel de la guarda, es mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida. Si fuese yo un ambicioso vulgar; si lo único que me interesara fuese el dinero o el poder por el poder, ya me hubieran destruido, no hubiese yo resistido. Pero he salido adelante. El pueblo me ha apoyado y voy a seguir así, actuando con integridad, haciendo de mi vida pública una línea recta.

“Para actuar con rectitud se requiere de honestidad y no tener un doble discurso, no ser hipócrita. Es sencillo: no mentir, no robar, no traicionar. Y esto es lo que nos ayuda mucho, aunque también es lo que enoja a los adversarios; incluso a quienes fueron un tiempo de izquierda y no resistieron y se corrompieron. ¡Esos me tienen un coraje…! Ahora sí que, como diría el clásico, ¿y yo por qué?, ¡quién los manda! Cayeron en las tentaciones, no supieron mantener principios, ideales. Y el poder es una tentación. Si no hay ideales, si no hay principios, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Es terrible la ambición al dinero, a lo material, es una enfermedad. Son capaces de cualquier cosa”.

Y eso no es parte de nuestra cultura. Nuestras grandes civilizaciones nos heredaron una forma de vida fincada en la honestidad. La mayor riqueza del pueblo de México es su honestidad, hay una gran reserva de valores en nuestro pueblo, culturales, morales, espirituales, y viene de lejos. Por eso hemos resistido todos los males, las más grandes tragedias, calamidades. Por ello, México siempre sale adelante.

“Los pueblos con cultura pueden enfrentar una desgracia, una calamidad, una tragedia, incluso un acto de destrucción y se recuperan, se renuevan. Pueden quedar países destruidos; si hay cultura, hay una regeneración. Fíjense lo que sucedió con el caso de los japoneses, la destrucción con la guerra, la bomba atómica; pero es un pueblo con cultura milenaria, como el nuestro, y volvieron a renacer”.

Concluyó en que es muy importante mantener los valores y hacer a un lado toda esta corriente surgida o alentada en los últimos tiempos, orientada al individualismo, al egoísmo, al triunfar sin escrúpulos morales. Hay que seguir insistiendo que “sólo siendo buenos podemos ser felices”.

El otro día, un director de un periódico se burlaba, un director de Excélsior. Lamentable, porque cuando era joven era hasta un buen prospecto para ser un buen periodista y estaba en Excélsior… Digo, en Proceso con don Julio.

Lo llevó Leñero a entrevistar a Graham Green, gran escritor inglés de dos novelas, que las recomiendo mucho, que tienen que ver allá con mi tierra y con mi agua: El poder en el trópico… El poder y la gloria y Caminos sin ley, un escritor espléndido Graham Green, pero ahora lo leo con un mensaje en Twitter diciendo que el modelo que propongo es que comamos frijol y tortilla y que usemos huaraches, burlándose. ¿Qué quiere entonces?, ¿que el modelo sea el lujo, la extravagancia, el derroche, la inmoralidad?

Es muy interesante el tema, el debate sobre esto.

Hace ocho años, en la visita a Nuevo Laredo, le preguntamos

– ¿Qué escenario ves para México?

Va a ser muy difícil reconstruir el país, pero hay que hacerlo. Desde luego hay que sentar primero las bases; pensar en la producción y en el trabajo. Se tiene que impulsar la actividad productiva, generar empleos. Rescatar el campo del abandono. Reactivar la economía agropecuaria. Hay muchas tierras ejidales abandonadas porque, por muchos años no se ha apoyado al campo.

La gente se está desacostumbrando a la actividad productiva. Hay un proceso de descampesinización; hay un desarraigo con la tierra. Si seguimos así ya no habrá campesinos. El daño hecho al país es mayor.

– ¿Te acuerdas de la mofa que hicieron de tu persona por el “Rayito de Esperanza”?

Sí. Se podría hacer una lista… Cómo me cuestionaron lo de los segundos pisos y ahí está. Me copiaron. Recuerdo cuando tomé la decisión de apoyar a los adultos mayores con una pensión mensual, Fox dijo que era populismo, que había que ponerlos a trabajar; y, ¿Qué es el Setenta y Más? Una copia mala… y así te puedo enumerar muchas cosas.

Cuando hablé del complot, tenía yo la información de que era Salinas y Diego Fernández quienes estaban detrás de esto. Bueno, una vez, en una entrevista radiofónica, iban a llevar a un pejelagarto a un acuario del Estado de México, y empiezan: ¿Cómo le vamos a llamar? Entonces alguien salió y dijo: Complotito…

[1] https://lopezobrador.org.mx/2013/06/25/andres-manuel-lopez-obrador-si-fuera-corrupto-me-hubieran-hecho-polvo/ Consultado el 20.08.2021

