Miguel Ángel Cristiani – El Tianguis de los políticos millonarios

*El diputado desaforado, Toledo, anda en Chile, el otro violador, de pelada. Esta historia continuará. Camelot.

Por Gilberto Haaz Diez

El presidente Biden nos obsequió como promesa, vía Kamala Harris, 8 millones y medio de vacunas gratis, pero a los pocos minutos, la mujer diputada de nombre y apellido impronunciable (no confundir con la Sheinbaum), Yeidckol Polevnsky, presumió en su cuenta de tuiter que México ha enviado vacunas a Paraguay, Bolivia, Belice, Guatemala, Honduras, Salvador y República Dominicana, y amenazó que ‘vamos a seguir ayudando a los pueblos más pobres de América’. Le fue como en feria, la atizaron a ella y al gobierno de AMLO por ser candil de la calle y oscuridad de su casa, es cierto que hay que ayudar a países amigos, pero eso dejémoselo a Estados Unidos, que tienen el potencial económico y de vacunas y ha obsequiado 111 millones de vacunas al mundo (entre ellas 4 millones a México) y obsequiará este mes otras 500 millones. A México y a los mexicanos les falta vacunar a más de la mitad de la población, y aun no llegamos en provincia con los jóvenes de 18 años y muchos de ellos han caído en hospitales y algunos en la muerte. Vaya mujer.

EL GOBERNADOR VALIOSO (SAMUEL Y DANTE)

Muchos lo tomaron a chunga cuando ganó. Algunos, me incluyo, no confiábamos en que sería un probable y buen gobernador, pero al parecer está tomando medidas efectivas para su pueblo y se ha comprometido a que acabará la pobreza, en un estado donde poco les falta para eso, por ser el estado pujante del país y el que mueve más Producto Interno Bruto de todo México. Es el gobernador electo de Nuevo León, un ahijado consentido de Dante Delgado Rannauro, Samuel García que, con su esposa, la famosa Youtuber en Instagram, ganaron caminando esa gubernatura nuevoleonesa. Ahora que se ha querido viajar, en tiempos de pandemia, las cosas se han dificultado. No solo porque algunos países aun no dejan que los visites, mas que por aire, Estados Unidos y Canadá un ejemplo. Sino porque, desde hace casi dos años no se viaja, sucede que las visas americanas o los pasaportes mexicanos se han vencido. En el pasaporte no hay problema, en unos dos o tres días renuevas el tuyo, y si es muy urgente te vas a Xalapa. La dificultad radica en que, si ya se venció tu visa americana, y pides por internet la cita, esta te la da la embajada hasta dentro de dos años. Supe de algunos que viajaron a Mérida, porque allí el consulado las daba con mayor facilidad, pero ahora ya no. Ahora hay que esperar. Para desmayarse. Pero estaba con el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García anunció en su tuiter ‘que había llegado a un acuerdo con autoridades de Estados Unidos, para organizar caravanas de vehículos para trasladar a regiomontanos a vacunarse a Laredo, Texas, sin necesidad de VISA, y totalmente gratis’. Bien por eso. Según datos, será gente de edades menores de 39 años, los americanos han aceptado donar 16 mil 500 dosis. El presidente AMLO le dio su bendición, que bueno que vayan, dijo, y a lo mejor le envió unos vales de gasolina al gobernador electo. Estados Unidos es el único país que tiene la capacidad de vacunar a quién quiera vacunarse. Un amigo me contó que hace unos días llamó a la farmacia de una tienda Walmart en el área de Texas, preguntó qué vacuna le podrían poner, le respondieron que la que quisiera, tienen todas a la mano, y gratis. Y quizá hasta te den un vale para un chesco o un sándwich. Así son. O 100 dólares, como hacen en Nueva York.

EL REGRESO A CLASES

Las opiniones están muy divididas. Algunos padres y madres de familia, no quieren que sus hijos vayan a clases, por el miedo al contagio, otra buena parte sí acepta. Pero la SEP ya dio la orden y para eso tendrán que firmar los padres una carta responsiva, por si las dudas. “Se les pide a los padres de familia que nos hagan favor de enviarlos con cubreboca y su gel, y por otro lado el que lleven a cabo la carta compromiso en la que autorizan que el pequeño puede estar dentro de lo que es la parte de la asistencia a la escuela”, explicaron. Veremos.

