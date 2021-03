Miguel Ángel Cristiani-La balconeada al Subsecretario de Marina

El almirante Eduardo Redondo Arámburo es jarocho

El presidente AMLO destacó que es su paisano

“El principal mérito de Cuitláhuac es ser honesto”

Por Miguel Ángel Cristiani González

En otros tiempos, cuando el mismísimo presidente de la república visitaba una entidad, servía también para balconear a posibles funcionarios para ocupar la siguiente elección a la gubernatura de ese estado, dependiendo de la cercanía o mención que se hiciera en los discursos. Lo que coloquialmente se denomina El Calor Político.

Por eso eran muy importantes las llamadas “Crónicas de Color” que los reporteros que cubrían la visita presidencial hacían para sus distintos medios de comunicación, en las que narraban esos detalles que podían dar luz sobre el futuro político de los funcionarios públicos.

Porque si tomamos en cuenta lo anterior, no sería entonces casualidad -en política no hay casualidades- el hecho de que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en la ceremonia de inauguración de las instalaciones de la Policía de la Guardia Nacional en el municipio de Las Choapas, en la parte final de su discurso haya destacado el hecho de que el actual Almirante Subsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán es veracruzano y que al término de su discurso, lo haya llamado para confirmar el dato, no deja de ser significativo.

Y como es natural, el subsecretario de Marina, Eduardo Redondo Arámburo no podía ocultar su felicidad de que el presidente de la república estuviera destacando su veracruzanidad.

No es casualidad tampoco que en la ceremonia de inauguración de unas instalaciones de la Guardia Nacional, se destaque el hecho de que el subsecretario de Marina Eduardo Redondo Arámburo, uno de los pilares en el combate al problema de la inseguridad y la violencia, -uno de los mayores problemas que aquejan a la entidad- es de legalmente veracruzano y en consecuencia con derecho a ser incluido en la lista para ser electo.

No hay que perder de vista que estamos en un año electoral, aunque todavía no es la elección del sustituto del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Pero como dirían los clásicos: al buen entendedor pocas palabras.

Porque la mención al subsecretario de Marina como veracruzano -y en consecuencia con derecho a ser electo como gobernador del estado- la hizo antes de nombrar al actual gobernante Cuitláhuac García Jimenez de quien dijo que su orgullo y principal mérito es el ser honesto.

Como tampoco es casualidad que la mayor parte de su discurso -además de dar cifras y datos de todos los beneficiarios de los programas de bienestar en el municipio de Las Choapas- el presidente lo dedicó a hablar de su tema favorito, el de la corrupción.

Las últimas palabras en su discurso del acto del presidente López Obrador fueron textualmente:

“Me da muchísimo gusto estar aquí en mi tierra. Yo les recuerdo que soy veracruzano, vengo de mi otro estado natal, Tabasco. Soy veracruzano porque, de acuerdo a la Constitución de este estado, el artículo 11 de la Constitución de Veracruz, los que somos hijos de veracruzanos somos también veracruzanos y mi padre era de Veracruz, era de la cuenca del Papaloapan.

Y aquí también les presento a otro veracruzano, al almirante Eduardo Redondo Arámburo, que también su padre era veracruzano, su madre sinaloense, pero es también de aquí de las tierras de Veracruz.

Nos da muchísimo gusto estar aquí, acompañando al gobernador de este gran estado de Veracruz.

Me da mucho gusto que en nuestro estado de Veracruz, tengamos un gobernador como Cuitláhuac García, me llena de orgullo, porque Cuitláhuac, entre otras cosas, entre otras virtudes y eso es lo que más me satisface, es un hombre honesto y eso para mí es muy importante.”

Pero la mañana de este viernes, en la conferencia mañanera en Coatzacoalcos, el almirante de cuerpo general diplomado de Estado Mayor Eduardo Redondo Arámburo, subsecretario de Marina, fue quien se encargó de leer todos los datos referentes a las estadísticas de delitos registrados en los últimos años y las cifras también de los beneficiarios en el estado de Veracruz con los programas de Bienestar, lo que generalmente hace el mismo presidente en sus visitas en otros estados.

Será interesante, el analizar en detalle las cifras sobre los números de delitos cometidos en el estado de Veracruz, en los últimos años, ya que en muchos de ellos ocupa los primeros lugares a nivel nacional, aunque se dice también que la tendencia es a la baja.

Pero esos datos, son los números oficiales, de las denuncias y hechos de violencia que las distintas autoridades tienen conocimiento, habría que contar también los que se quedan sin ser reportados.

Así por ejemplo, no se hizo mención, del recientemente creado delito de “Ultrajes a la Autoridad” por el que ya se tienen a dos veracruzanos detenidos por haberle faltado el respeto a nuestras honestas autoridades.

Por cierto que también de última hora, fue cambiado en la agenda presidencial, el lugar de la conferencia de prensa mañanera, que primeramente estaba programada realizar en el palacio municipal, pero para evitar que se fueran a manifestar distintos grupos sociales, como ocurrió esta semana con colonos de Coatzacoalcos, el evento se trasladó hacia las instalaciones de la Agencia Portuaria Integral, en la zona federal, que tiene mayores controles y restricciones para poder accesar.

Contáctanos en nuestras redes sociales:

https://www.canva.com/design/DAEN5B9DWgs/ZCHd2Z8KueYjlg_d59Op3A/view?website#2

Esta es opinión personal del columnista