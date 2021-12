Miguel Ángel Cristiani – La coordinación del PAN en el Congreso

Por Miguel Ángel Cristiani González

Vamos a alzar la voz, para señalar lo que se haga correctamente

Es nuestra obligación y responsabilidad hacerlo

Para que la ciudadanía tenga credibilidad en cada uno de nosotros

El ex alcalde de Misantla y actual diputado coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Othón Hernández Candanedo se reunió con los periodistas integrantes del Grupo de los Diez, en una amena plática, en la que se habló de los diferentes temas de actualidad, como lo es la renovación de la directiva del Comité Estatal de ese partido, su posición como coordinador legislativo de esa fracción y el trabajo que tienen que realizar para convencer a la ciudadanía de que están trabajando para lo que los eligieron.

Hernández Candanedo nos comentó en un principio que “Siendo bien sinceros -y lo platicamos hace unos días- cuando fueron ustedes a visitarnos, que tuvimos la oportunidad de convivir, la proyección que se le dio en ese momento a Misantla y sobre todo un tema que todos los mexicanos llevamos el tema de Todos Santos, la catrina Monumental, la gastronomía, las actividades, a diferencia del año pasado con la pandemia, en este año, sin lugar a duda la proyección que ustedes le dieron, nos ayudó muchísimo.

Respecto del tema de la coordinación de la bancada del grupo legislativo del PAN en el Congreso, el diputado Othón Hernández Candanedo nos señaló que “yo me siendo contento al día de hoy, la verdad es que tengo que reconocer, que los primeros 20 días fueron una cosa impresionante, recuerdo un fin de semana ya sábado y domingo, de lunes a viernes, al cien por ciento, las comparecencias, las comisiones, de ahí, sábado y domingo, pues irse al tema de campaña interno.

Recuerdo un sábado, llevábamos ya tres semanas y a las siete de la mañana, ya estábamos en Jilotepec, haciendo la primera reunión de ese día.

Ni los tres años y meses que estuve como alcalde, dormí tan poco, como los primeros días de diputado y de coordinador, es verdad, pero ojo, no reniego para nada, no, no para nada, pero sí fue una cosa impresionante, dormir dos horas, tres horas, porque había que estar informándose, preguntando lo que iban a exponer los compañeros que hacían el favor de pasar a la coordinación, su participación para que no se empalmaran sus preguntas con otro diputado del grupo.

A la pregunta de ¿qué va a pasar ahora con el tema de la coordinación?

Othón Hernández explicó que ya será un tema de quienes van a estar en el Comité Estatal, de Federico Salomón y del grupo que ganó la elección del pasado domingo, pero al final del día un servidor, seguirá trabajando desde donde esté, lógicamente desde la diputación.

Hay mucho que hacer, somos nueve diputados del PAN, que representamos a miles y miles de veracruzanos y veracruzanas, pero, sobre todo, como oposición la ciudadanía en Veracruz y en el país, hoy que llevamos dos meses, ustedes mismos pueden percibir que estamos comprometidos a alzar la voz.

Lo dijimos desde que iniciamos, en el posicionamiento, vamos a alzar la voz, para reconocer lo que se haga correctamente, pero también señalar lo que no se haga correctamente, porque así debe de ser, a parte de que es nuestra obligación y responsabilidad hacerlo, también para que la ciudadanía tenga credibilidad en cada uno de nosotros.

Sobre todo -reconoció- nosotros los diputados, que la ciudadanía tiene ya muy poca confianza, en la aprobación que tenemos los diputados en todo el país, entonces, lo que tenemos que hacer hoy es lo correcto.

Todos los diputados del PAN estamos muy firmes, somos nueve, cuatro de mayoría y cinco plurinominales.

Yo les digo a mis compañeros, si no hacemos lo correcto, si no nos involucramos todos, en el 24 nos andan borrando del mapa político y yo lo comento, lo digo a uno y a otro, se lo dije a Joaquín en su momento y se lo digo también a Federico y a todos, porque es real, no podemos andar entre nosotros leyendo la palma de la mano, porque la realidad la vamos a ver en el 2024 y nuestra realidad política, el día de la votación.

Le preguntamos al diputado Hernández Candanedo como viene el presupuesto del estado para el año próximo, que será aprobado en la siguiente sesión del Congreso.

El presupuesto de la UV es casi el mismo, los presupuestos que bajan es el OPLE por el argumento de que no hay elecciones el año entrante.

En cuanto al tema de la unidad al interior de la bancada, nos explicó que “yo lo que creo es que los liderazgos que hay, tenemos que ponernos a trabajar, sabemos perfectamente que hay dos grupos hoy porque se armaron las dos planillas, pero de cada uno de los grupos hay hombres y mujeres, actores políticos importantes, que están representando tanto en una planilla como en otro, a lo ancho y largo de todo el estado.

Lo que tenemos que hacer nosotros, en mi caso como diputado, ahí es que como decía en un principio, agradezco la madurez política y como persona de cada uno de mis compañeros, creo que al interior del Congreso en este momento, casi menos de dos meses, creo que vamos caminando bien.

Porque lo que comentamos desde que inició el proceso el día 5, pasó el proceso y al interior del grupo, lo que pasaba afuera con el proceso de elección, no nos lo llevamos al interior del grupo, porque como todo, se encierra uno, platica, hace el debate, pero sobre todo encontrando siempre un punto de coincidencia, mediante el diálogo, mediante el consenso.

Entonces, creo que esa es una buena señal, si hablamos del grupo legislativo, es una buena señal hacia el interior del grupo y hacia el propio Congreso con los diferentes actores y diferentes grupos, que nos mantuvimos, que siempre estuvimos en una postura de posesionar lo que dijimos desde un principio, alzar la voz para reconocer lo que se está haciendo correctamente y lo que no se está haciendo y creo que en estos dos meses, es un buen mensaje.

Ahora lo que tenemos que hacer -lo he platicado con nuestros compañeros diputados- tenemos que caminar nuestros distritos, porque somos nueve legisladores locales, tenemos que armar un plan de trabajo con los recorridos de los compañeros diputados, en su momento también acompañar a quien estará en la dirigencia estatal, que nos vean no nada más los militantes, que dejamos ya a un lado el tema de la elección propia y hoy estamos ya pensando en tratar de llevar hasta donde más se pueda, la unidad del partido y sobre todo que la militancia y los ciudadanos nos vean trabajando, que nos vean cerca de la ciudadanía.

Es un tema de decir cómo estamos, nuestra realidad y hacia donde vamos.

