Miguel Ángel Cristiani – La pensión a los adultos mayores

Día a día el presidente de la República y personal a su cargo se encargan de engañar al “desgastado pueblo”. Ahora resulta que investigarán hechos sucedidos hace 50 años, conocidos como el “halconazo” o “jueves de corpus”, siendo entonces titular del Poder Ejecutivo, Luis Echeverría Álvarez ¿Qué? Más y más mentiras. En el año 2000 intentaron juzgar a Echeverría, no hubo genocidio, dijeron los ministros, fue homicidio múltiple, ya había prescrito.

Alejandro Encinas, subsecretario en gobernación en materia de derechos humanos, lazó otra engañifa, como aquella de los 43 “desaparecidos”, cuando afirmó que él ya sabía en dónde encontraban ¿Qué pasó con los 43? ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! Frase política sin sentido, los 43 fueron asesinados en aquel lejano mes de septiembre. No cabe duda que el gobierno de la 4T ha convertido en “política de Estado” las mentiras, los engaños. Mientras “el sabio pueblo” confirma la certeza de la mitomanía como método de manipulación.

Las mañaneras cada vez más aburridas por el cúmulo de falsedades u obviedades que manipula el presidente, solo para entretener. Fastidio escuchar los lamentos de López después de dos años 6 meses de gobierno. Lo acaecido hace 50 años, un 10 de junio ya fue juzgado, la mayoría de quienes intervinieron en la matanza de estudiantes ya fallecieron y los delitos prescribieron. Como en el teatro, cambian de obra, mas siguen siendo los mismos actores.

AMLO volvió a “vomitar” su odio hacia sus enemigos políticos, a quienes no pudo vencer en las pasadas elecciones. Por el contrario, esos “fantasmas” volvieron con más fuerza, le ganaron espacios en el juego de la democracia. Por supuesto, me refiero a las elecciones federales, las estatales y municipales corresponden a otro tema.

Habiendo perdido elecciones diputadiles, ahora resulta que Morena, su movimiento, nunca tuvo la mayoría calificada en la LXIV Legislatura federal. Enfrascados en temas bizantinos. Hemos comentado la manera en que, tramposamente se hicieron de esa mayoría en la Cámara, que no fue resultado de las elecciones del 2018. Literalmente asaltaron a otros partidos, después desarmarían a grupos parlamentarios como el del PRD; qué decir del juego sucio de su coalición en la que otros partidos dieron el registro a traidores, quienes ya en la Cámara renunciaron al partido que los llevó al triunfo para sumarse a Morena. Así alcanzaron la mayoría absoluta, acompañados de las rémoras que ahora perderán su registro, como el PES.

Por tales razones AMLO se encuentra desesperado, lucubrando a quién y cómo “robar diputados” para sumarlos a su movimiento en la Cámara y así lograr aumentar su número, con la esperanza de repetir el fraude que les ha permitido abusar de todas las iniciativas, aprobando aquellas que no se atreven a quitarles una coma por instrucciones de López. Lanzó el primer anzuelo a los priistas para dividirlos, anunciando que con una parte de ellos puede hacer la anhelada mayoría ¡Presidente sinvergüenza!

Nada le impide enviar las iniciativas de reforma que le vengan en gana, pero advierte que él seguirá haciendo iniciativas de ley, aunque no se las aprueben. Es lo más lógico y natural en cualquier democracia cuando no se tiene la mayoría. Tendrá que negociar, aunque no se le da ¡El presidente impone! AMLO prefiere utilizar las instituciones para presionar a la oposición ¿Cómo? para ellos tiene al SAT, a la UIF y a la FGR. Lo ha hecho y lo seguirá haciendo. López carece de vergüenza y de principios éticos.

El sujeto apodado “presidente” se queja de la impartición de justicia. Si el juez falla a su favor es honesto ¡Ah! Pero su falla en contra es “corrupto”, ordena investigarlo de inmediato. Aficionado a la persecución política con todo y “fuete”. Luego se queja de los llamados “sabadazos”, acción jurídica contemplada en la misma Constitución. El Poder Judicial en materia penal no descansa, está de por medio el respeto a los derechos humanos; hay términos que deben respetar los jueces, mas al torpe e ignorante de López poco le importa. Su gusto es quejarse, dolerse por no poder abusar en extremo de su poder, eso es lo que en verdad le duele.

Luego seguiría el embate en contra del ministro presidente “honesto, profesional y decente”, Arturo Zaldivar Leolo Delarea. López le pedirá que resuelvan todos los casos de personas privados de su libertad que todavía no tienen sentencia ¿Qué? Nuevamente ¿Qué? Uno, López parece preocuparle mucho que los delincuentes estén detenidos. Y, segundo, insiste en invadir atribuciones constitucionales. En los procesos penales hay toda clase de acciones procedimentales previstos en diversas normas, no se trata de cumplir caprichos del neófito o lego en derecho, solo por el hecho de sentirse presidente de la República. López Obrador discierne cada vez peor, tergiversa, tuerce, deshace en su mente el Estado de Derecho. No cabe la menor duda ¡Andrés López es un peligro para México!

El abuso de poder entre los consentidos. El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, fue aprobado para estar en el nivel más alto como investigador y cobrar en el Conacyt. Claro, por no hacer nada. Seguramente es un ardid para jubilarse una vez que deje la Fiscalía. Lo mismo sucede con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, otra beneficiaria del gobierno de la 4T; la ministra en retiro cobra varios “salarios” (jubilación, pensión, salario y otros ingresos). Acto prohibido y sancionado por la Constitución y leyes secundarias.

Pero, todos los de la 4T, sin excepción, están exentos de cumplir con las normas que sí aplican a la oposición. Los privilegios y el influyentismo se fortalecieron. No hay que perder de vista que ellos son diferentes. Sí, muy diferentes: cínicos y corruptos ¡El engaño al pueblo es primero!

Héctor Parra Rodríguez

