Miguel Ángel Cristiani – La Torre Orgullo Veracruzano en Xalapa

v Costará cien millones de pesos y se construye en la avenida México

v Es Director de Obras Públicas de la SIOP ahora es el constructor

v El ORFIS debe vigilar lo que se conoce como tráfico de influencias

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez

Aunque ya prácticamente todos los funcionarios que tienen vela en el entierro y hasta los que no, han estado anunciando con toda pompa la construcción de la Torre Orgullo Veracruzano, que según se ha dicho tendrá un costo de casi 100 millones de pesos y tendrá además ocho niveles, en los cuales se instalarán oficinas de la Secretaría de Protección Civil (PC) y una dirección de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), se podría estar dando la figura legal de lo que se conoce comúnmente como el famoso tráfico de influencias.

En efecto la obra de la construcción de la Torre Orgullo Veracruzano se localiza sobre la avenida México, casi a la entrada por la Lázaro Cárdenas, se trata de un terreno que es propiedad del Estado, más específicamente de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas SIOP.

Entre los funcionarios que han dado entrevistas para dar a conocer la millonaria obra, se encuentra el titular de la secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Elio Hernández Gutiérrez, quien mencionó que desde diciembre pasado, ya comenzaron los trabajos de esta torre con los cimientos para ser entregada a finales de este año 2022.

“En diciembre del año pasado inició la construcción (…) este año termina, apenas estamos en cimientos, contará de ocho niveles y se entregará en tiempo y forma.”

Pero como que todos los funcionarios que han anunciado la construcción de la Torre Orgullo -no se sabe a ciencia cierta de quien fue la idea de ponerle ese nombre- han declarado lo mismo, por lo que hace pensar que tuvieron acceso a una tarjeta informativa y de ahí aprovecharon para echar las campanas a vuelo.

Desde el Secretario de Gobierno Erick Lagos, el Secretario de Educación, Zenyanzen Escobar García, quien por cierto no para de recorrer todo el estado, visitando escuelas para poder hacer declaraciones y figurar en los medios, también ha dado a conocer la obra de la torre.

Naturalmente que también Elio Hernández Gutiérrez Secretario de Infraestructura y Obras Públicas hizo el anuncio en su oportunidad.

Pero lo que ningún funcionario ha dicho es que el año pasado, se fue forzadamente el Director de Obras Públicas, Ricardo Chafic Hakim

Cancela, porque resulta que se inventaron una figura «de Enlaces», supuestamente eran trabajadores que pagaban las empresas y cubrían un mega horario en la SIOP, en ocasiones hasta fines de semana, le hacían en trabajo de la Secretaría y no tenían ni una sola prestación y para colmo Chafic les quitaba la mitad del salario, pero además el decidía a que empresa la deban obras….

Ahora resulta que el ex Director de Obras Pública al que dieron de baja, ahora es constructor y adivinen quien es el que está haciendo la obra de los cien millones de pesos.

Adivinaron: el ex Director de Obras Públicas de la SIOP ahora es constructor y encargado de la obrita “Orgullo Veracruzano”.

Y resulta que aunque lo dieron de baja, pero ahora es constructor particular en la SIOP.

Nos comentan que su empresa está haciendo la Torre Orgullo, que costará 100 millones de pesos…y eso según los abogados se llama tráfico de influencias.

Así que no estaría por demás para no dar lugar a dudas, en la construcción de la Torre Orgullo, que los auditores del ORFIS se dieran una vueltecita por la SIOP para aclarar y comprobar que no se esté cometiendo el delito de tráfico de influencias.

Porque antes de que sea terminada la “Torre Orgullo Veracruzano”, podría empezar a cambiar de nombre por el de la “Torre Deshonra”.

Porque la verdad es que cien millones de pesos para una torre de ocho pisos son muuuuchos millones.

Contáctanos en nuestras redes sociales:

https://www.canva.com/design/DAEN5B9DWgs/ZCHd2Z8KueYjlg_d59Op3A/view

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Miguel Ángel Cristiani – Claro que sí quiero ser gobernador