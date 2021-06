Miguel Ángel Cristiani – La veda de chismes y diretes

Por José Sobrevilla

Si algo tuvieron estas campañas mexicanas que acaban de terminar, fue una notable ausencia de frases o slogans de campaña que pudiera decirse “marcaran” el rumbo de alguna candidatura. Los spots, las mantas, y las pintas de campaña estuvieron lejos del ingenio de sus publicistas o de sus candidatos o equipos de campaña. En otros años algunos slogans o frases marcaron el rumbo, como por ejemplo, en 2016 en Reino Unido, fue usada la frase “Retoma el control” –Take back control– (2016) con el que los partidarios del brexit lograron ganar ese año un referéndum que la mayoría de las encuestas daba por perdido. “Su genialidad radica en la palabra ‘retomar’, que sugiere la idea de que la Unión Europea había arrebatado al Reino Unido algo que siempre le había pertenecido.

“Make America Great Again!” (¡Hagamos América grande de nuevo!) fue el slogan de campaña de Donald Trump, y tal vez muchos lo relacionen con su forma simplificada MAGA (Make America Great Again!). Este ha sido un viejo slogan político habitual en Estados Unidos, y que entre otros lo utilizó Ronald Reagan en 1980; en 2016 fue usado en España con “Hacer España grande otra vez” y en México ha sido lema de campaña este 2021 para la Alcaldía de Toluca, Edomex, del candidato Alfonso Nava de los Reyes por Movimiento Ciudadano, con “Hagamos Toluca bella otra vez”.

Otro eslogan de campaña digno de mención, es “Yes we can” (Sí, nosotros podemos), que en 2008 fue la frase oficial de la primera campaña a la presidencia de Barack Obama. Se dice que es muy recordada porque el rapero will.i.am grabó una canción en apoyo de la campaña de Obama.

De las frases más recordadas está la Voltaire “La política es el camino para que los hombres sin principios, puedan dirigir a los hombres sin memoria”; o bien, “Cuando un candidato invierte millones y millones en su campaña: no es un candidato, es un empresario cuando sea alcalde, solo pensará en sacar lucro, provecho, y en lo que menos pensará… será en la gente”. Esta frase es de Carlos Gaviria Díaz, jurista y legislador colombiano.

El ex presidente de Uruguay José “Pepe” Mujica, José Alberto Mujica Cordano, acuñó varias frases. Una de ellas era: “Aquel candidato que regala cosas para que lo sigan, no es un líder. Es un comerciante de la política”; o bien “Los buenos gobiernos no son los que usan los impuestos de los trabajadores para dárselos a los flojos, los grandes gobiernos son los que crean las condiciones para que todos tengan trabajo”.

Otra es “Si usted vive de su trabajo, tiene pensión o con esfuerzo ha logrado reunir ahorros, salga a votar, porque todos los mediocres que quieren vivir de los subsidios, sí saldrán a votar y usted ya sabe, ellos por quién van a votar”. “La izquierda admira la pobreza, pero la pobreza ajena, porque de pobres no tienen nada”, decía el gran Pepe Mujica.

El poeta Víctor Hugo decía “Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente, hay una cierta complicidad vergonzosa”. La gran escritora y filósofa Simone de Beauvoir acuñó “El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos”. El ex presidente de Argentina Arturo Umberto Illia decía que “Una nación está en peligro cuando su presidente habla todos los días, y se cree la persona más importante de su país”.

Paulo Coelho, el novelista de Río de Janeiro decía que “Cuando un político dice que acabará con la pobreza, se refiere a la suya”. O como dijo P. Jorge Loring Miró S. J., sacerdote jesuita y ensayista “Aunque un gobierno haga una ley dando permiso a los burros para que vuelen, no por eso a los burros les salen alas”. Pero la que es inolvidable es la de Evita Perón (María Eva Duarte de Perón) ex primera dama y cónyuge del presidente argentino Juan Domingo Perón “El pueblo no necesita que su gobierno se queje y culpe a su antecesor. Es votado para mejore la situación, por eso fue elegido, para dar soluciones. Para quejarse ya está el pueblo”.

El premio Nobel de literatura Bernard Shaw (1856-1950) acuñó una frase inolvidable: “Los políticos y los pañales deben ser cambiados con frecuencia… ambos por la misma razón”. O la de Ronald Reagan, expresidente de Estados Unidos, “No existe bestia en el mundo más peligrosa que un ignorante con poder”; o bien la del también presidente estadounidense John F. Kennedy “La ignorancia de un votante en una democracia, pone en peligro la seguridad de todos”.

Concluimos con Abraham Lincoln, el presidente número 16 de los Estados Unidos cuando dijo: “No puedes ayudar a los pobres destruyendo a los ricos. No puedes fortalecer al débil debilitando al fuerte. No se puede lograr la prosperidad desalentando el ahorro. No se puede levantar al asalariado destruyendo a quien lo contrata. No se puede promover la fraternidad del hombre, incitando el odio de clases. No se puede formar el carácter y el valor mediante la eliminación de la iniciativa e independencia de las personas. No se puede ayudar a las personas de forma permanente haciendo por ellos, lo que ellos pueden y deben hacer por sí mismos”.

