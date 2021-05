Miguel Ángel Cristiani-Las campañas electorales

Por José Sobrevilla

En la red se encuentra de todo: desde vendedores honestos hasta descarados estafadores. Estos últimos, en los inicios del marketing por internet, alimentaron la desconfianza en las compras en línea. Hace muchísimos años, recuerdo aún al comprador de un hermoso celular por mercado libre, en Acapulco, que cuando le llegó el paquete, solo había en la caja un pedazo de ladrillo envuelto. Ocasionalmente se puede recuperar el dinero; por ejemplo, en Wish[1] (comprar es divertido), cuando el que escribe compró un oxímetro, muy barato, pero cuando llegó el paquete únicamente traía el estuche, no el aparato. Ante el reclamo hicieron la devolución del dinero. Sin embargo, hay rateros y rateras en Marketplace donde ofrecen cuentas de Netflix muy baratas y en cuanto usted deposita, deshabilitan la cuenta y se concreta el robo.

Un ejemplo, si encuentran N3T/Flix, o cualquiera parecido, en 40 pesos un mes, o 400 un año, hace usted el depósito a la cuenta 4169 1604 7279 5435 a nombre de María Isabel Luna Hernández en cuanto cae el dinero se corta la comunicación y no le entregan lo acordado. ¿Cuál fue el error? No investigar suficientemente si era vendedor con referencias suficientes, e incluso solicitar en las conversaciones previas por Messenger su número telefónico o algo parecido.

Sobra decir que por la pandemia del COVID-19, el consecuente confinamiento lo hacen a uno buscar servicios baratos, pero eso lo aprovechan para la estafa. Igualmente, uno busca el cierre virtual de negocios para evitar contagios, por ello las compras electrónicas por internet se han disparado en México y todo el mundo; sin embargo, con ello, las estafas y fraudes en sitios como Mercado Libre o redes sociales como Facebook y su famoso Marketplace.

“No han sido pocas las denuncias que se han viralizado a través de las redes sociales en las que se narra la manera en cómo los mexicanos han sido estafados en sus compras. Incluso, una de las épocas que más registró un número alto de fraudes fue la previa al Día de Reyes” difundió Reporte Índigo (Carlos Ramírez/22 de Ene, 2021)

Marketplace es un servicio que Facebook ofrece a los usuarios que deseen comprar y vender productos; sin embargo, como la mayoría de sitios web de persona a persona (Craigslist, Amazon, Banggood, o eBay) Marketplace es también caldo de cultivo para estafadores. Para evitar desfalcos en Marketplace, antes de soltar cualquier depósito, hay que leer los listados críticamente y usar los recursos disponibles. Si encuentras un listado que crees que es una estafa o si ya han sido estafados, hay que reportar la actividad fraudulenta a las autoridades inmediatamente.

Para evitar, en las compras, caer en fraudes, wikihow.com de España ofrece una serie de recomendaciones de las cuales pasamos al costo solo algunas de ellas; sin embargo, los invito a seguir la liga[2] para saber cómo vender de manera segura en Marketplace, o qué hacer si es víctima de ello y radica en España.

Primero, revisar las normas comunitarias de Marketplace; ahí se detallan las prácticas de compra y venta, e incluye los productos cuya venta está prohibida. “Los estafadores pueden publicar un listado de objetos que no están permitidos por las directrices de Marketplace, para recibir tu dinero y jamás completar la transacción (…) además suelen solicitar pago o envío del producto de una manera que no se especifique en las directrices generales; al usar medios “alternativos” de pago o envío tendremos como compradores menos protección, lo cual es la razón por la que los estafadores tratan de hacer que los usemos.

Segundo. El perfil del vendedor. Una ventaja de Marketplace sobre otros sitios de venta y subasta de persona a persona en línea, es que para publicar un listado o para comprar un producto debes tener una cuenta de Facebook. Si revisas a conciencia el perfil podrás saber si es auténtico o si es un posible estafador. Un vendedor auténtico puede tener mucha información que esté restringida solo a amigos; por tanto, es probable que no puedas obtener mucha información de su perfil público; sin embargo, de cualquier forma, puedes ver su imagen de perfil y verificar cuánto tiempo ha tenido esa cuenta de Facebook. Ejemplo, si un vendedor abrió su cuenta de Facebook el día previo a la publicación del listado, lo más seguro es que sea estafa.

Tercero. Facebook te permite hablar con el vendedor usando Facebook Messenger para negociar el precio final y cerrar la venta; si sospechas que el listado es fraudulento, ten cuidado con lo que le digas al vendedor. Evita dar cualquier información personal. Jamás dar tu cuenta bancaria o número de tu tarjeta de crédito al vendedor, ni otra información que puedan usar para robar tu identidad en Facebook Messenger.

Si el vendedor dice que es local, y no le crees, puedes hacerle preguntas acerca de eventos o de otros vecindarios locales para saber cuánto conoce realmente del área. Usa tu mejor criterio y si tienes un mal presentimiento después de hablar con el vendedor cancela la transacción.

Cuarto. Procura realizar el pago únicamente con sistemas garantizados. Si completas la compra en línea, los sistemas de pago como PayPal, incluso Mercado Libre, te ofrecen protecciones como comprador en caso de que el vendedor no entregue el producto que compraste. Los estafadores, a menudo tratarán de hacer que pagues con un giro, con efectivo o una transferencia bancaria; evita estos métodos de pago (incluso con vendedores locales), pues si el vendedor huye con tu dinero, no habrá forma de rastrearlo o recuperarlo.

Si un vendedor local quiere efectivo, usa tu mejor criterio; por lo general, un vendedor auténtico no rechazará el método de pago que ofrezcas. Los sistemas garantizados ofrecen ventajas y mayor confianza a los vendedores.

Quinto. Reúnete con los vendedores locales en un área segura. De manera original, Marketplace se diseñó principalmente para el uso de personas que vivan en la misma área; pero el solo hecho de que una persona viva cerca de ti no significa que no pueda estafarte. Ten cuidado con un vendedor que desea que vayas a su casa o que quiera reunirse contigo por la noche. Insiste en hacer el intercambio en lugares públicos y en el día, especialmente si le pagas en persona. En España, muchas comisarías locales permitirán que te reúnas con la persona en el estacionamiento o en el vestíbulo de la estación. Si tienes esta opción disponible, entonces es el lugar más seguro para que te reúnas con el vendedor[3].

Aun así, encuentras tipos que no te cumplen, aunque tengas todos sus datos. Les comparto finalmente una experiencia. En días pasados compre un TVBOX-4K y solicité que fuera el Androide 11.1, pero al momento de recogerlo (la caja no lo decía) y me garantizo que era, sin embargo, no lo era. Al conectarlo decía 10.1. Aún así era compra buena, pero el sujeto cuando solicité me lo cambiara, dejó de responder mis mensajes. Naturalmente que lo reporté. En Marketplace se anuncia como “Remates tv box 4k,5g, apps deas 200 canales gratis cable y 10000 películas y series gratis”.

Para generarte confianza te da hasta su WhatsApp (Ver el catálogo de +52 1 56 2328 8048, sin embargo, a este momento ya no existe). También da su dirección: Ing. Isaac Prior, Eje Lázaro Cárdenas 402 11 5 13 01 (201), Nonoalco, Tlatelolco, teléfono +52 (562) 328 8048, pero una vez realizada la compra, si eres serio, tratas de cumplir con lo prometido al cliente. Al hacer la valoración consideré que no valía la pena perseguirlo porque el mismo aparato, con otros vendedores, tiene un costo más alto del que pagué y aun así me era útil. Vaya consuelo, pero el tiempo que pierda en ello es muy valioso…

