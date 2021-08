Miguel Ángel Cristiani – Las cuentas No claras del IPAX

*Y cuando despertamos, teníamos 500 años de Conquista. Camelot.

¿Y SI INVADIMOS ESPAÑA?

Alguna gente de Morena da risa. Otros dan pena. Este locochón, diputado cordobés veracruzano de esta zona de las altas montañas, Rubén Ríos Uribe, en un momento de su paroxismo de locura, declaró que hay que declararle la guerra a España. A través de su cuenta de Facebook, el legislador veracruzano compartió una imagen en la que se lee: “Hay que invadir España y llevarles la república. No puede ser que sigan teniendo un rey en pleno siglo XXI” y añadió que esto sería “por la libertad y la democracia”. Las redes soltaron las carcajadas. ¿Cómo le haríamos para invadir España? Aviones que hasta allá lleguen, no tenemos, el único es el presidencial de Peña Nieto y está oxidándose y a veces ni para gasolina tiene. Por barco está en chino, no hay tampoco con qué, los que tenemos son buques mercantes propiedades privadas. Luego, suponiendo sin conceder, que lleguemos a la Gran Vía en Madrid y entonces qué hacemos, nos echamos unos pinchos o un café o un chupe en Chicote, el bar que inmortalizo Agustín Lara, o nos seguimos de largo hasta llegar a Casa Lucio y pedir unos huevos revueltos con patatas. El problema no es invadirlos y quitar al rey -porque este locochón diputado no quiere a la Monarquía-, el problema es que, si los vencemos, cómo carajo los mantenemos, si apurado aquí tenemos pa los chescos y la comida diaria, eso quienes tienen comida. Se subió a la resaca presidencial cuando AMLO condena a España, por haber venido hace 500 años a hacer sus travesuras y conquistarnos. Y de España solo nos miran de reojo y riéndose. El único que reviró fue el partido derechista VOX, que tuiteó: “Tal día como hoy de hace 500 años, una tropa de españoles encabezada por Hernán Cortés y aliados nativos consiguieron la rendición de Tenochtitlán. España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas. Orgullosos de nuestra Historia”. Cada quién y cada cual cuenta la Conquista, como les parece, o acomode.

LA PRENSA Y DICTADURAS

Las dictaduras suelen ser así. Los dictadores y quienes aspiran a serlo, no les gusta la libertad de prensa, no les gusta la libertad de expresión, incomodan a los gobernantes que les digan sus verdades. No toleran la crítica. Ocurren en el mundo, afortunadamente en no muchos sitios, pero hay dos que son unas joyas, Venezuela del gorila Maduro y la Nicaragua de Daniel Ortega y su esposa, que gobiernan como Batman y Robin, en pareja y sin contemplaciones. Hace dos días el diario La Prensa de Nicaragua, que tiene 95 años publicando en ese país, la dictadura le fue cerrando los espacios para que no tuvieran acceso al papel, y por artimañas legales lograron su cometido, el periódico ya no se publica. No solo eso, allanaron el edificio del diario por defraudación aduanera, lavado de dinero y lo que se les ocurra (¿Dónde he oído eso?), solo les faltó ‘ultrajes a la autoridad’, como hacen en Veracruz, para que ni siquiera por Internet en la red digital, publiquen sus notas. Daniel Ortega, víspera de elecciones, tiene a 36 candidatos opositores en la cárcel, o sea, el camino libre para su reelección por 15 años, más los que acumule.

LAS CAMISETAS VENDIDAS

París es una fiesta y la mercadotecnia de las camisetas de Messi inundan el mercado. En solo 24 horas la tienda on line del PSG agotó la venta de 800 mil camisetas del ahora 30 más famoso del mundo. 4 mil 200 pesos cada una más 850 pesos de envío y esperar 10 días a que lleguen. Una locura. La piratería va a estar a todo lujo, a esperar las de Tepito. Y los tianguis. En lo que se llega a París. Cuando contrataron a Neymar en un mes agotó las camisetas con su nombre, Messi necesitó 24 horas. Todo un fenómeno.

