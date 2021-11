Miguel Ángel Cristiani – Las tarjetas de Bienestar

Por José Sobrevilla

Cuando aquel viernes 19 de noviembre, el doctor José Luis Palacios Islas, colega de las conferencias mañaneras y periodista de “la vieja guardia” salió de su domicilio, en la Alcaldía Azcapotzalco rumbo a una reunión que tendrían varios comunicadores con el senador Emilio Álvarez Icaza, convocados –a la vez– por el fotorreportero Bruno Cortés, (“Maya comunicación”) para una iniciativa de ley para periodistas, jamás imaginó que aquella amable voz que había marcado a su número celular sería la de un vulgar extorsionador que, según su propia presentación era del Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y que con un tono ‘meloso, casi amable’, le dijera que lo tenía bien vigilado, y que ya sabía que era “una persona importante” en la colonia donde vivía y, por ello, le solicitaba ‘amablemente’, (aunque parecía exigencia) una cooperación de 25 mil dólares a cambio de no asesinarlo.

Este corresponsal conoció a José Luis Palacios en las filas de las mañaneras en la calle de Moneda en espera de ingresar a Palacio Nacional. Por aquellos tiempos estaba terminando su doctorado que lo certifica como uno de los asistentes a las mañaneras de Palacio Nacional mejor preparados. El periodista nació en Sanctorum, Tlaxcala, y dentro de sus últimos registros académicos podemos mencionar su Conferencia “Agenda y Redes Sociales” para la Universidad de Guanajuato el 27 y 28 de abril de 2017; la titulada “Twitter. Nuevo género periodístico en elecciones 2018” como ponente en la Universidad Autónoma de Nuevo León, (Monterrey) el 17 y 18 de mayo de 2018, la Conferencia “Periodismo Digital” en UAM Xochimilco, 6 y 7 de junio de 2019; o su incorporación como integrante de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC).

– ¿Cómo fueron los hechos? preguntamos al también Diplomado en Análisis Político para la Comunicación Social (1989), del Centro Internacional de Investigación Política y Desarrollo S.C., y Fundación Manuel Buendía, editor también de www.paginaciudadana.com.mx

– El viernes (19 de noviembre 2021) –dijo– como a las 17 horas, yo iba rumbo al Senado cuando sonó un número desconocido en mi celular, preguntando –muy amable– si yo era José Luis Palacios, y también, con amabilidad, le respondí “a sus órdenes, en qué le puedo servir”. La otra voz responde

– “Soy su amigo el ingeniero Jorge Flores”. (como conocemos tanta gente en la calle y andamos en Conferencias, pensé que realmente era alguien que me conocía)

– Dígame, ¿en qué le puedo ayudar?

– Yo lo conozco, he estado a su lado. He preguntado por usted, sé que es una persona importante en su colonia, ahí en Azcapotzalco. Quien me informa es el barrendero, el que toma la lectura de la luz, el policía, el de correos: toda la gente me dice quién es usted… y su esposa (entonces me da el apellido).

– ¿En qué le puedo servir?

– Pues mire, yo represento al Cartel Jalisco Nueva Generación, y le estamos hablando para pedirle su apoyo. Nosotros tenemos gente armada en la esquina de su casa, el gobierno lo sabe, la policía también, que nosotros estamos para “limpiar”, quitar a todo “malandro” de la calle, por eso le preguntaba si no tenia algún incidente con alguien, si no ha sufrido alguna agresión, para nosotros poder atenderlo.

– No. Gracias a Dios no he tenido ningún problema. (aunque el periodista recordó que, en 2012 le aplicaron la “lleve china” afuera del metro Tacuba y le despojaron todo, pero eran otras circunstancias)

– Pues queremos ver de qué manera nos puede apoyar. Le voy a pasar al ingeniero Arturo (equis) quien es encargado de la Alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México por parte del CJNG.

– ¿Cómo los puedo ayudar? Insistió Palacios Islas…

– No es ‘cobro de piso’, ni ‘extorsión’, es solamente un apoyo para las familias del campo. Necesitamos apoyar a nuestra gente. Es en solo una ocasión.

– Con gusto, si me alcanza y tengo posibilidades… (yo tratando de alargar la conversación, para que quedara registrada la llamada y hacer más fácil la localización. Tomé una captura de pantalla, pero no la pude recuperar)

– Queremos un apoyo de 2,500 dólares (poco más 54 mil pesos)

– ¡Cómo! Si yo no gano ese dinero.

– Es un apoyo por única vez… Y no creo que nos quieras tener de enemigo; tampoco la quieras hacer de ‘Batman’ porque te puede ‘cargar el payazo’. Mejor apóyanos…

– Yo los quiero apoyar, pero no tengo ese dinero…

– Con ¿cuánto nos puedes apoyar?

– Haciendo un esfuerzo enorme, 500 pesos al mes, forzado a la quincena…

– No soy una puta, un abonero… (Para eso ya me había aburrido y hasta le había pasado el teléfono a una señora de una tienda… para que escuchara las barbaridades) Entonces me dijo.

– Si no le entras te vamos a matar.

– Mira, si me matan bienvenida la muerte… y has lo que quieras, y le colgué.

Al concluir la reunión en el Senado, le comentó al periodista Bruno Cortés y otros reporteros lo sucedido, igual que al Senador Álvarez Icaza, fue cuando le dijeron “hazte la nota y pásala” y “fue lo que hice”.

Algunos amigos de Palacios rastrearon la llamada apoyados con otros “amigos” policías, y dieron con el sujeto que se dedica a extorsionar (aunque no hay la certeza de que sea CJNG). Ya tienen todas las llamadas que ha realizado, y que radica en Puebla. Supuestamente lo iban a detener, aunque “no me han informado si lo hicieron”.

