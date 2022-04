Miguel Ángel Cristiani – Llevar la fiesta en santa paz

POR SI ACASO…

*Le ordenan a Cuitláhuac disfrazarse con piel de Oveja

*Dudosa reunión de Gobernador con Lobeira y Unánue

ACONSEJA SABIO refrán considerado pilar sustentador del pesimismo más intuitivo que: “piensa mal y acertaras”, ya que la desconfianza en su justa medida, como procedimiento inmediato de autoprotección, no debe considerarse un factor negativo sino, por el contrario. Y es que bastaría leer la conocida fábula de Esopo: “El lobo con piel de oveja” para aprender que no todo lo que aparenta ser es verdadero, y que muchas veces podemos engañarnos con lo que simulan algunas personas cuyas acciones no han sido, precisamente, positivas. Y el tema viene a colación por dos hechos que el martes sorprendieron a propios y extraños: las reuniones que el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez con la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira Rodríguez, esposa del ex munícipe boqueño, Miguel Ángel Yunes Márquez, de quien el mandatario Estatal no ha tenido la mejor opinión, por el contrario, ha amenazado, incluso, con investigarlo y llevarlo a prisión lo mismo que a otros familiares, y con el Presidente de Boca del Río, Juan Manuel De Unanue Abascal, ambos de extracción panista, partido que no es del agrado del Presidente Andrés Manuel López Obrador y sus lacayos, al grado que a Diputados Federales y Senadores de ese instituto los ha llamado “traidores a la patria” tras negarse a aprobar la nefasta Reforma Eléctrica, epítetos que ha vertido para priistas, perredistas y emecistas, aunque estos últimos, queriéndose congraciar con AMLO le aprobaron la reforma a la Ley Minera que impide la explotación del Litio a empresas extranjeras, y solo será un mineral que exploren y aprovechen mexicanos, aun cuando no existe la tecnología y alcances científicos suficientes para ello.

PERO VOLVIENDO al tema que nos ocupa, alguien podría decir que tras la derrota infligida por la oposición al Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara Baja, existe la instrucción presidencial de recurrir a la diplomacia y acercarse a “los enemigos del pueblo”, tratar de llegar a acuerdos con los gobiernos emanados de partidos distintos para que el cierre de AMLO (ya solo le restan dos años y meses) sea terso, pero nada de eso convence. Los morenos no saben de mediaciones o negociaciones, son agrestes, casi salvajes, ambiciosos, fanáticos del Presidente, agresivos, malhablados y, en muchos casos, hasta vulgares como es el caso de alguno(a)s legisladores que han usado la tribuna para proferir leperadas sin el menor respeto a la audiencia, y por ello suponemos que abajo de la “piel de oveja” que cubre al Gobernador García Jiménez se esconde no solo un lobo sino acaso una hiena, y los panistas (y priistas) por lo tanto deben tener mucho cuidado, ya que seguramente desde Palacio Nacional e, incluso, Estatal se están incubando acciones que, llegado el momento, permita a los actores lavarse las manos y argumentar que nada tienen que ver porque ellos fueron quienes buscaron a la oposición y hasta les ofrecieron apoyo sin mediación de colores y siglas, un discurso muy trillado que, sin embargo, es justificativo en estos casos.

PORQUE ESO dijo el Gobernador a Patricia Lobeira, alcaldesa de Veracruz que, “sin mirar colores se apoyará al municipio” porteño, cuando apenas el 10 de Febrero de este año convocó a conferencia de prensa para advertir que la Fiscalía General de la República continúa con las investigaciones en contra de Miguel Ángel Yunes Linares. Y caso curioso: García Jiménez utilizó la tribuna de la televisora estatal para indicar que aunque no se ha solicitado a su gobierno más información para dar seguimiento a las carpetas de investigación, estarán siempre disponibles para poder atender los requerimientos (lo que indica que Cuitláhuac andaba ávido de publicidad). “Yo creo que ellos han recabado lo suficiente y además tienen medios de conseguirla de manera directa a otras instancias que no pertenecen al gobierno del Estado”, dijo el Ejecutivo Estatal, no sin antes insistir en algo que ni él cree: que su administración no permitirá la corrupción, por lo que se dará seguimiento a las denuncias en contra del exgobernador panista y de quienes fueron sus funcionarios. Por ello reitero que siguen en pie las denuncias contra exfuncionarios de la pasada administración por el presunto desvío de recursos. “Tenemos más de 200 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, primero se tuvo que hacer todos estos trámites ante los órganos fiscalizadores y posteriormente ante el presunto daño patrimonial o presunto fraude o presunto abuso de poder, ante las fiscalías correspondientes”.

ESO FUE el 10 de Febrero, y dos meses después se apersona en Veracruz, el municipio que buscó a toda costa arrebatar al PAN sin éxito, y se entrevistó por primera vez con la alcaldesa Patricia Lobeira Rodríguez, concretamente en la comunidad Vargas. Ahí García le dijo a Lobeira que las elecciones se habían terminado y que se apoyaría a la ciudadanía porteña sin distingo de colores, y que curioso porque las elecciones se terminaron desde que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconoció el triunfo de la munícipe, esto allá por Noviembre o Diciembre de 2021, y Cuitláhuac jamás le llamó para felicitarla. Como fuera, el xalapeño fue a entregar apoyos productivos, de desarrollo a la vivienda y la comunidad, así como de respaldos funcionales para el bienestar y la salud integral de la familia, y habría que ver si finalmente aterrizan.

EN BOCA del Río el Gobernador recorrió, junto con el alcalde Juan Manuel De Unánue el Cárcamo de la Zamorana, donde se realizarán trabajos conjuntos de rehabilitación, y más tarde firmaron un convenio en materia del impuesto predial y sostuvieron una reunión sobre el evento turístico Salsa Fest, a realizarse en ese municipio, el cual darán a conocer mañana jueves en conferencia de prensa. Sobre la firma del convenio de colaboración en materia del impuesto predial con el Gobierno Estatal, Unánue dijo que se espera una mayor recaudación de recursos que podrán ser utilizados en diferentes acciones.

PERO SEAN cuales fueren los motivos que llevaron al rijoso mandatario a reunirse con los alcaldes de Veracruz y Boca del Río, asumiendo una actitud irreconocible, lo cierto es que el repentino cambio debería preocuparlos, sobre todo en el caso de Veracruz ya que no hay que olvidar que Paty Lobeira es esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez y, que se sepa, el hijo del ex Gobernador no está en el ánimo de la Cuarta Transformación. Aunque si se aplica aquello del “Lobo con Piel de Oveja”, tal vez el trasquilado podría resultar ser Cuitláhuac, pues la Fábula de Esopo dice que: “Un lobo hambriento caminaba por el bosque buscando algo para comer. Cuando ya no podía más, se sentó y fue cuando tuvo una idea. Pensó: -Si como lobo no puedo agarrar ni una sola presa, entonces cambiaré mi apariencia y con el engaño podré comer. Y eso fue lo que hizo el lobo para obtener su comida. Se metió en una piel de oveja y se fue a pastar con el rebaño, despistando totalmente al pastor. Pero su plan no salió como esperaba. Al atardecer, para su sorpresa, el lobo disfrazado de oveja fue llevado junto a las demás ovejas a un encierro, quedando la puerta asegurada. En la noche, buscando el pastor su provisión de carne para el día siguiente, tomó al lobo creyendo que era un cordero y lo sacrificó al instante”. Vaya caso. OPINA carjesus30@hotmail.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Carlos Jesús R. – Fracaso eléctrico sepultaría a “Gutierritos” y Nahle