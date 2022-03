Miguel Ángel Cristiani – Lo importante del Nuevo Aeropuerto

ALMA GRANDE



Por Ángel Álvaro Peña



Algunos sectores de la población terminaron por creerse sus mentiras y al ver que su rechazo a una de las obras del sexenio pudo concretarse, echaron mano de los que podían, empezando por juntar algunos problemas menores del gobierno que trataron de hacer grandes, para así descalificar la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.



Aseguraron que el aeropuerto es un capricho del Presidente, pero de ser así dónde queda la Estela de Luz, si no como un capricho millonario que casi cuesta lo mismo que un aeropuerto. También está la barda que construyó Calderón en lugar de una refinería.



Por ejemplo, Vicente Fox dejó tres unidades médicas sin concluir, Felipe Calderón, 118 hospitales y clínicas en obra negra, y Peña Nieto contribuyó al derrumbe del Sector Salud, con 196 construcciones sin terminar.

Dentro de esa ola de distractores para que la gente no se dé cuenta de la dimensión de la obra inaugurada el 21 de marzo, está el cierre de carreteras en seis estados, por parte de una agrupación que dice haber nacido en el sexenio de Salinas pero pocas veces se manifestaba púbicamente hasta que ahora aparece cerrando carreteras y afirmando que cuenta con 89 mil agremiados y un total de 410 mil vehículos de carga. Su líder, Rafael Ortiz Pacheco, calificado de ultraderechista en ocasiones anteriores. Da versiones acerca de los motivos del corte de circulación. El paro en seis estados no sumó ni 50 vehículos.



Primero dice que por la inseguridad, luego que han asesinado a los operadores, pero no dice cuántos ni dónde. En entrevista radiofónica aseguró que al Guardia Nacional es corrupta pero no dice por qué. Por otra parte, asegura su líder que no se les toma en cuenta para acordar los trámites que les piden, en una especia de chantaje que pareciera provenir más de un mercenario que de un trabajador responsable del transporte como hay muchos.



Así, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas informó que este martes intentaron realizar un paro nacional, que sólo se llevó a cabo en seis entidades, es decir la sexta parte del país contra la inseguridad porque “todos los días sufren robos y asesinan a sus compañeros, por lo que pidieron a la Guardia Nacional que los proteja. Lo cual implica una contradicción porque en unos medios le llaman corrupta a esta corporación policiaca, y en otros les piden que los protejan, como van a pedir a los corruptos que los protejan.

También, solicitaron a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reemplacamiento para los vehículos de carga y turismo de modelo atrasado, demandan tarifas oficiales para el transporte para que puedan renovar sus unidades que utilizan actualmente, que disminuya el costo del peaje en los caminos concesionados, además de que muchas autopistas no están en buenas condiciones, además que se prohíba la circulación de los vehículos con doble remolque por los accidentes que provocan.



Es decir, sus peticiones son de chile, de dulce y de manteca. No hay congruencia en entrevistas en vivo el líder Ortiz Pacheco improvisa y no puede menos que pensarse que surgen como un grupo de transportistas que son minoría y que quieren ahorcar las obras del actual gobernó.

Aseguran que gobiernos anteriores no les hicieron caso y ahora sí decidieron cortar las carreteras para ser escuchados. Es decir, hasta ahora se les ocurrió detener el tránsito, acción que no hicieron en cuatro sexenios anteriores.

Finalmente, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, acordó un diálogo con los supuestos transportistas, luego de más de 11 horas de tapar las principales carreteras que conducen a la capital del país, misión que cumplieron a la perfección.

PEGA Y CORRE.- La defensa del ex gobernador de Nuevo León, Jaime Calderón, negó haber tramitado amparos en favor de su cliente y descartó la posibilidad de que salga de prisión en las próximas horas también que esté pronto a recuperar su libertad en las próximas horas. Lo cual fortalece al actual gobernador que utilizó el caso para ocultar alzas… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

