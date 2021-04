Miguel Ángel Cristiani – Mal enfrentada por el gobierno la crisis del COVID

Ayer por la tarde noche, los medios de radio (Pepe Cárdenas), y las televisoras estaban acuarteladas en espera de saber si la presión del presidente AMLO podía doblegar al INE y a Córdova y Murayama y flota que los acompañaron. Entre Netflix y los canales de noticias, suicheábamos uno tras otro. Afuera del INE, las huestes de Atila esperaban el resultado, lo mejor de Morena, Félix Salgado Maspedonio, aguardaba junto con el presidente, Mario Delgado, si salía humo blanco u humo negro, como cuando en el Vaticano eligen papa. Es increíble la llamada de atención que le han dado a Maspedonio. Ayer se sentía un rock star, hasta que el árbitro principal y 5 consejeros más, le aplicaron la tarjeta roja por rudo, por barrerse a las espinillas del contrario con los tacos por delante, si fuera futbol soccer; o llegar a la novena entrada en béisbol y con el juego empatado y tu out, como dicen en la Cuenca. El asunto era muy sencillo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como Poncio Pilatos, se había lavado las manos y les envió de regreso esa papa caliente al INE, considerando que se acalambrarían y le darían luz verde a Salgado, con todo y VAR y repetición instantánea. Pero los consejeros del INE, al menos 6 de ellos, no se arredraron con las amenazas y le mostraron de nuevo la tarjeta roja, ahora le queda al Tribunal darle el pase sepultarlo por completo, aunque muchos consideran que ahí Salgado Maspedonio sí pasará, porque esos son afines a la 4T, veremos dijo un ciego.

TARJETA VERDE AL CHIKIYUNES.

Mientras a uno le sacaban tarjeta roja, a otro en Veracruz le dieron tarjeta verde. La nota que me llega dice que, por unanimidad, el Tribunal Electoral de Veracruz ratifica el triunfo de Miguel Ángel Yunes Márquez, a la alcaldía de Veracruz. Las impugnaciones en su contra fueron desechadas y tiene vía libre. La denuncia, presentada por su contrincante en elecciones, Bingen Rementería Molina, la declararon infundada. Veracruz se apresta a librar la madre de todas las batallas. Mucha de la gente quiere quitarle el poder del Congreso Federal al presidente y a Morena, para que haya equilibrios, y la que cuenta, dicen los enterados, es la diputación federal, en donde se está dando la madre de todas las bajezas, con memes por todos lados descalificando a los candidatos.

