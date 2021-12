Miguel Ángel Cristiani – Medios que cobraban en el UV

ACERTIJOS

Desde que se rumoró con fuerza que, en la elección interna para buscar presidente del PAN, a Joaquín Guzmán ‘El Chapito’, le habían alumbrado el camino desde Palacio de Gobierno, para derrumbar a Tito Delfín Cano y detener al equipo de los Yunes: padre, hijo y espíritu santo, los panistas pusieron el grito en el cielo. Era imposible que ese partido, que siempre ha sido celoso de las intervenciones, permitiera que la gente que gobierna por Morena definiera la elección. Imposible. Chapo Guzmán estaba condenado a perder, como ocurrió el domingo en la elección que lloraron. El Supremo aplicó todas las técnicas necesarias, entre ellas las de la rudeza, y aprehendieron al candidato, algo que solo se veía en la Alemania Nazi de Hitler, a los adversarios, cuello. En Tierra Blanca, donde gobernó y fue un alcalde más o menos regular, se levantó con el triunfo. Yo recuerdo que, como presidente municipal remodeló el parque Juárez, la votación, según leo en Crónica Tierra Blanca, fue de 159 votos contra 69 de su adversario. Desde el horrible cautiverio, en la cárcel el panista fue apoyado en esta elección en ese pueblo que gobernó. En Orizaba, por igual, Aquí muy temprano un panista amigo me llamó y me comentó que iban con el Chapito, porque no les habían hecho caso del otro bando, y le dije con singular alegría: Vas a perder, amigo. Y perdió. Joaquín Rosendo Guzmán Avilés tocó base en el segundo lugar. Tito y la candidata Indira, que no es Gandhi, y Salomón, como las minas del Rey Salomón, los hicieron morder el polvo con más de 107 votos de diferencia en chayotilandia, Pueblo Mágico, y los mariachis callaron. En un panorama global, la planilla de Tito e Indira y Salomón, ganaron 24 de 30 distritos locales.

POR LA TARDE NOCHE

Por la tarde noche, el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, envió senda felicitación en su tuiter, a Tito, Indira y Federico. Era imposible que perdieran. Era imposible dejar que Morena y los gobernantes se hicieran de ese partido, me decía uno de los que votaron. Ahora a reconciliar. Darle una sacudida al árbol y volver a reencontrar el camino de las alianzas. Buscar la libertad de Tito, porque, como lo declaró en Crónica Tierra Blanca, el exregidor y exdiputado local Gregorio ‘Goyo’ Murillo Uscanga: “la administración de Tito fue calificada por el Orfis y las cuentas públicas aprobadas por el Congreso local”, o sea, desempolvaron algo viejo por ahí y lo detuvieron. Ya perdieron la elección, ahora no tienen más razón de tenerlo en la cárcel, porque si no, se va a requerir que un grupo de panistas vayan a buscar al senador Monreal y pedirle que aplique la contra llave a la ley de Herodes, y limpien este estado de arbitrariedades. Venga, pues.

TENER UN ENEMIGO ASI

Algún día un picudo político, llegó a decir: “Como amigo soy muy bueno, pero como enemigo soy mejor”. Era José Francisco Ruiz Massieu, que fue cobardemente aniquilado en aquellos años inciertos de 1994, cuando había abrazos y balazos juntos a la vez. Uno debe ser muy suspicaz o no tenerle miedo a nada, cuando el gobernador de Veracruz enfrentó al poderoso senador Ricardo Monreal, y lo culpó de proteger a delincuentes. Monreal no se quedó con esa afrenta. Cuitláhuac no fue lejos por la respuesta. Mientras circulaban fotos donde jugaba billar con su número dos, el tal Eric Patrocinio, y andaban en Bicua en Tlacotalpan, en un video que hizo circular desde Veracruz, Monreal dijo: “Yo no defiendo delincuentes, defiendo el estado de derecho, defiendo los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso y defiendo a la gente del autoritarismo y de las vendettas políticas que siempre son injustas .Usted debe ser cuidadoso con lo que hace y con lo que pronuncia, porque su investidura no le permite convertirse en juzgador”. Madres.

