Miguel Ángel Cristiani – Presupuestos de los municipios para el 2022

ACERTIJOS

Es el Día de los Inocentes, día bíblico, pero hay que tener cuidado porque es el día que se hacen inocentadas, antiguamente era pedir una feria a alguien y cantarle eso de: inocente palomita, que te has dejado engañar. Luego, los periódicos se la jalan en las portadas, que si fulanito renunció o que a zutanito le cayó el chahuistle. Alguno pondrá que Ricardo Ahued Bardahuil, alcalde electo de Xalapa, cruzó la calle y se sentó en la silla gubernamental, cuando al Cui el preciso lo mandó a llamar para darle una chamba tranquila en Ciudad de México y deje de jorobar a los veracruzanos, que ya lleva 24 de los llamados presos políticos en la cárcel, bien contados por el periódico de Internet, lasillarota.com. Otros dirán que a Ricardo Exsome le dieron el interinato ese, para resarcirle de la pérdida de la alcaldía de Veracruz. Entre la Nahle, Checo Gutiérrez, Eric Patrocinio, Ahued y Exsome, está el interinato del 28 de diciembre. No importa que seas zacatecano o hidalguense o norteño, eso ya no importa, importa lo que diga el patrón, que para eso se va a la política: a servirle al patrón, que me mando a llamar, anteayer.

LOS CANDADOS DEL AMOR

Hace casi dos años, víspera de la pandemia, caminé Paris con mis nietos, Maraya y Chicharito. La ciudad luz es muy peatonal, y uno cada que camina por sus calles, encuentra algo nuevo, bello, hermoso, lleno de historia. Cierta vez topamos con el hotel Regina, frente a la estatua ecuestre de su heroína, Juana de Arco, hotel impresionante, allí la gente de Hitler lo había tomado como cuartel general en tiempo del Paris ocupado por los nazis (mayo de 1940 a diciembre de 1944). Todo allí es historia, la de History Chanel, la de las vivencias, su Barrio Latino, el Trocadero, todo. Los pasos y los tiempos de Napoleón, apenas les brotó una buena nueva, una costumbre que fue creciendo poco a poco, pian pianito. Sucede que, en uno de los puentes de Paris, la gente, como no queriendo, fue poniendo candados del amor en el llamado Pont des Arts. A alguien se le ocurrió la ciroperaloca idea de que, como París en la ciudad del amor, comenzó y puso un candado Phillips o de la marca que fuere, le fijó una leyenda con plumón y lanzó la llave a las aguas del Rio Sena, a contaminarlo con fierro. La idea pegó, uno por uno llegaron a formar miles y hoy el barandal de ese puente esta llenísimo de candados, atiborrado, al pie del puente los mismos vendedores te los ofertan en 5 euros; si es de doble cerradura para que tu amor no se escape, 7 euros. Pero la alcaldía dijo ya basta, ese barandal ya cedió un día de tanto peso, toneladas cayeron al rio y un panel se desplomó con todo y candados, lo que hizo a las autoridades cancelarlo. Ya no habrá más amorosos pidiendo amores eternos, es muy cierto lo que escribía Jaime Sabines en su poema Los amorosos: “Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre se están yendo, siempre, hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan”. Hay puentes que son históricos, los de Paris cada uno guarda una leyenda, el del Pont del Alma, o Puente del Alma, donde perdió la vida Ladi Diana y Dodi Alfayed (1997), el día que eran perseguidos por paparazis. El millonario padre, dueño de los almacenes Harrods y el hotel Ritz, acusó que su hijo y la Princesa del Pueblo, fueron asesinados por los servicios británicos, que no querían ese matrimonio entre un musulmán árabe y una madre de un futuro rey de Inglaterra. Los puentes hablan. Este de los candados hoy brota en el anuncio de su clausura. En Orizaba le imitaron la idea, en el Puente de La Borda, juntito al cerrado hotel Romanchu, comenzaron a poner candados y ahí están ya dándole valor al amor en esos candados Wilson que fijan en la herrería del puente, aquí donde su lema dice: “Sonríe, estas en Orizaba”, ya podría decir también: “Ama lindo y sabroso, estás en Orizaba”.

