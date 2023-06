Miguel Ángel Cristiani – ¿Quiénes son las Corcholatas Jarochas?

Místicos y Terrenales

Retrasan trámites para inscribirlo en el padrón de violentadores políticos por razón de

género

Por Marco Antonio Aguirre Rodríguez

El Organismos Público Local Electoral (OPLE) del estado de Veracruz y el Tribunal Electoral

de Veracruz (TEV) están retrasando a propósito la resolución en contra del secretario de

Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, por la violencia política de género ejercida contra

la diputada local de Movimiento Ciudadano (MC), Ruth Callejas Roldán.

En el OPLE la instrucción de proteger al secretario de Gobierno parece provenir de la

presidenta del organismo, Marisol Delgadillo y del secretario ejecutivo, Luis Fernando Reyes

Rocha. En el TEV, primero se protegió a Eric Cisneros por parte de Roberto Sigala, quien

después de dejar esa posición fue designado (por instrucciones del mismo Eric Cisneros)

magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV).

En una solicitud de acceso a la información, dirigida al OPLE se le pidió conocer el “Estado

que guarda la inscripción del secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos en el

Registro de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres”, el

mismo Luis Fernando Reyes Rocha (quien firma como “Mtro.”, pero sólo tiene cédula como

licenciado), anota que la inscripción se hará “cuando las Salas del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Electorales Locales emitan una resolución

en la que se sancione a una persona por conductas en materia de violencia política contra

las mujeres en razón de género, (las salas) tienen el deber de informar a los organismos

públicos locales electorales del ámbito territorial que corresponda, o bien al Instituto Nacional

Electoral en razón de la competencia, para que procedan a realizar el registro

correspondiente; tal como lo dispone el artículo 3, numeral 5, de los mencionados

lineamientos”.

Sin embargo, el mismo Reyes Rocha es quien retiene el expediente que ya debió armar el

OPLE y remitir al TEV, de acuerdo con lo declarado por la presidenta Marisol Delgadillo, el 2

de junio, cuando dijo que «ya se cerró la etapa de instrucción y está para turno al Tribunal

Electoral para la siguiente etapa, y determinar la sentencia», de acuerdo con lo publicado en

Diario del Istmo (https://diariodelistmo.com/estatal/expediente-por-violencia-de-genero-de-

eric-cisneros-va-a-tev/50383916)

Pero el documento sigue en el OPLE y no hay para cuando lo remitan.

En esa misma nota se apunta que el envío depende de la Secretaría Ejecutiva, es decir de

Luis Fernando Reyes:

«Nosotros (los consejeros) no lo tenemos, no lo votamos, no participamos», puntualizó,

El 9 de febrero de éste año, cinco magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación (TEPJF) consideraron que es obligación del TEV iniciar un

juicio de protección de los derechos políticos en favor de la diputada, y que esa instancia

estaba obligada a investigar la violencia política por razón de género ejercida por Eric

Cisneros en contra de la misma.

El 9 de junio se cumplen 4 meses de la resolución y el OPLE sigue sin enviar el expediente

que corresponde al TEV.

¿Puede esto tomarse como indicativo de protección o no?, ¿o será simple ineficacia

burocrática?.

Los hechos que dieron motivo a la denuncia se dieron el 19 de noviembre de 2022, cuando

Eric Patrocinio acudió a la Legislatura del estado a comparecer con motivo del informe de

gobierno de Cuitláhuac García correspondiente a ese año.

Ahí Ruth Callejas le preguntó a Eric Cisneros sobre la violencia de género en Veracruz y el

secretario de Gobierno tuvo el buen tino de decirle que la violencia contra las mujeres no se

erradicará si no hasta que se mande desde los ámbitos de gobierno un mensaje de castigo a

los violentadores.

Y luego tuvo el desatino de decirle a la diputada que llegó al cargo por ser mujer:

“Afortunadamente el OPLE le corrigió la nota a su partido y dejo fuera un hombre para que

usted fuera diputada”.

Y al hacerlo discriminó “las capacidades de las mujeres que ocupamos los cargos de

elección popular”, expresó Ruth Callejas, cuando acudió al TEV a presentar la denuncia, seis

días después, el 25 de noviembre.

Ese 19 de noviembre, en su mismo tono, Eric Cisneros le dijo a la diputada local que sus

comentarios de la violencia contra la mujer se los enviaría a los gobernadores de Jalisco y

Nuevo León, en dónde si hay violencia de género.

“Qué bueno que usted hace sus comentarios, pero por favor hágalos a los gobernadores de

Jalisco y Nuevo León donde si hay mucha violencia, aquí en Veracruz la vamos

disminuyendo coordinadamente. Sus comentarios, se los voy a hacer llegar vía digital a sus

gobernadores”, apuntó Cisneros Burgos en esa ocasión.

Eso también fue para no responder al señalamiento de que en Veracruz existe un algo índice

de violencia contra las mujeres, comenzando porque em ese momento el estado era el

segundo lugar en feminicidios en todo el país.

Sin embargo el TEV desechó la acusación declarándose incompetente porque la denuncia

no se ubicaba dentro del «derecho electoral», sino que era parte del «derecho

parlamentario» al haberse dado en un debate, dejando de observar que Eric Cisneros no es

diputado, si no funcionario público.

Ante esto el 10 de diciembre Ruth Callejas acudió a la Sala Regional Xalapa del TEPJF a

reiterar la demanda, solicitando la reparación del daño mediante una disculpa pública por

parte de Eric Cisneros, así como la aplicación de medidas de protección ante las posibles

agresiones de las que pudiera seguir siendo objeto por parte del Secretario de Gobierno, ya

sea de forma directa o indirecta.

Ahí volvieron a desechar el reclamo con los mismos argumentos.

En paralelo Ruth Callejas acudió ante el OPLE a presentar la denuncia, la cual fue

desechada por la Comisión de Quejas y Denuncias, el 28 de febrero, en una reunión que si

bien no fue secreta, los resultados omitieron notificárselos a la interesada, es decir a la

diputada de MC.

La comisión está conformada por los consejeros Quintín Antar Dovarganes Escandon y

Mabel Aseret Hernández Meneces (designados el 2 de noviembre de 2018, ya bajo el

amparo de Cuitláhuac García y de Eric Cisneros) y Fernando García Ramos (designado el 1

de julio de 2022, ya en pleno gobierno de Morena).

Ya la decisión que tomaron tiene toda la apariencia de protección de los órganos electorales

al secretario de Gobierno.

Ruth Callejas le pidió al OPLE medidas de protección, y la mencionada comisión las

consideró «improcedentes», juzgando que no había agravio.

La diputada local se enteró de la decisión porque ingresó un oficio al OPLE solicitando las

medidas cautelares que marca la ley y preguntando cómo iba el proceso sancionador, y en

respuesta le dijeron que decidieron que no había agravio.

Esto lo hicieron aún cuando ya 20 días atrás el TEPJF había ordenado investigar a Eric

Cisneros y la violencia política por razón de género que emitió contra la diputado Ruth

Callejas.

Esa misma comisión fue la que promovió un acto de censura contra la libertad de prensa por

parte del OPLE, el cual se dio el 27 de abril, al “ordenar” a 11 medios de comunicación que

desaparecieran las declaraciones de Eric Cisneros emitidas el 11 de abril, diciendo que Ruth

Callejas proviene de una familia de caciques y que “a los negros siempre nos quieren pisar”.

«Vean de dónde proviene esa denuncia, de una familia que tiene muchos años como cacique

en los sindicatos, creen que el gobierno es suyo», fue la declaración que emitió contra Ruth

Callejas.

Había que eliminar la evidencia de que Eric Cisneros continuaba con la violencia política

contra la legisladora.

Al día siguiente a Eric Cisneros le pidieron reacciones sobre esto en una visita que hizo a

Acultizingo, pero para ya no repetir el error de involucrarse más, dijo que no quería hablar

más sobre el tema

El 8 de febrero de éste año, la Sala Superior del TEPJF dictaminó que se debía investigar a

Eric Cisneros, porque el argumento de que su agresión se dio como parte de un debate

parlamentario no es valido.

Eric Cisneros, en cambio dijo que esto era por el color de su piel: “hoy intentan seguir

preservando otro tipo de discriminación sobre los que tenemos otro tipo de color como el de

un servidor”, apuntó en su débil intento de defensa.

Un reconocimiento de la posibilidad de violencia política de género por parte de Eric Cisneros

(posibilidad, porque el TEV todavía no se pronuncia), fue el acuerdo para brindarle las

medidas cautelares a Ruth Callejas ordenadas por el mismo Tribunal Electoral de Veracruz,

el 22 de marzo, vinculando al Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) y al Centro de

Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz, que -paradójicamente- son parte de la

Secretaría de Gobierno.

Cuatro meses van desde que se instruyó que se debía hacer la investigación y hasta ahora la

misma sigue detenida.

¿Hay protección en todo éste tiempo transcurrido o sólo es burocracia?.

Si usted quiere ver el documento de respuesta del OPLE a la solicitud de acceso a la

información lo encuentra en https://cutt.ly/dwevZ9Zb

Esta es opinión personal del columnista

