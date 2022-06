Miguel Ángel Cristiani – Seguridad Social para Periodistas

Por José Sobrevilla

Este martes 7 de junio, día en que mucha gente celebra el día de la libertad de expresión, tal vez será histórico para los periodistas por cuenta propia, generalmente los youtuberos, porque, en la conferencia de prensa presidencial, el vocero Jesús Ramírez Cuevas dio a conocer el programa del Gobierno Federal, a partir del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, para dar seguridad a periodistas por cuenta propia, independientes o freelancers; “De acuerdo al Inegi, −señaló Ramírez Cuevas− se tienen registrados actualmente, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 41 mil trabajadores catalogados como periodistas, redactores o vinculados al trabajo periodístico. De estos 41 mil trabajadores, 87% son trabajadores que están contratados, remunerados y/o subordinados; sin embargo, hay un 15%, 14.7, que son seis mil 28 personas que, según el Inegi, que trabajan por cuenta propia labores periodísticas”.

Años han pasado y ninguno de los regímenes pasados, priistas ni panistas llegaron tan lejos en el lanzamiento de programas de apoyo para trabajadores de la tecla. Para llevar a cabo esta propuesta, por sus trayectorias, fue nombrado un comité honorario, sin sueldo, que encabezan los periodistas Enrique Galván Ochoa, Fernanda Tapia, Nancy Flores, José ‘Pepe’ Reveles y Rubén Villalpando.

El Coordinador General de Comunicación Social y Vocero de la Presidencia mencionó que −seguramente− habría más personas, jóvenes, sobre todo, que se dedican hoy al periodismo y que no están en las estadísticas oficiales, pero, bueno, “esto es, digamos, las estadísticas sobre las que partimos para hacer esta propuesta”. Ochenta y cinco por ciento de los trabajadores, es decir, 34 mil, son trabajadores que están dentro del régimen obligatorio del IMSS, “por lo cual cuentan con seguridad social, con todas las prestaciones que el Instituto Mexicano del Seguro Social otorga hoy, y un 15% de estas estadísticas no tienen seguridad social y no tienen acceso a servicios médicos y por supuesto mucho menos a una jubilación”.

Dato importante es que, en este universo de más de 40 mil personas, 60% tienen menos de 50 años, aseguró el vocero presidencial. “Esto es importante porque el periodismo, como sabemos, es un noble oficio y una labor muy importante para nuestra sociedad, para la vida democrática, para la vida cultural, para la vida social, para conocer temas de relevancia colectiva y que, bueno, a través del periodismo se dan a conocer y se da voz a la ciudadanía”.

A pesar de ello, afirmó Ramírez Cuevas, muchos periodistas han sido excluidos de esta posibilidad de contar con seguridad social y, por lo tanto, de tener acceso a medicamentos y atención médica… por eso “hoy el Gobierno de México hace esta propuesta para proteger a las personas trabajadoras independientes en una profesión que requiere protección, de acuerdo a la legislación nacional en materia de trabajo y a las legislaciones internacionales”.

La Organización Internacional del Trabajo, OIT, plantea que un trabajo decente significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección social para las familias, y mejores perspectivas de desarrollo personal y de integración social, entre otros. “Es por ello que, a partir de esto, la Ley del Seguro Social reconocerá a los trabajadores del régimen obligatorio, quienes hoy tienen IMSS o seguridad social, protección de una seguridad social integral, acceso a servicios médicos, acceso a incapacidades, acceso de sus familiares a estos servicios y al final también de acceso a una pensión por cesantía, por enfermedad o por edad”.

¿Cuáles serían los beneficios de esta propuesta?

Integrar a los trabajadores periodistas independientes a la cobertura que hoy tienen acceso de cinco seguros quienes gozan del régimen obligatorio del Seguro Social. Seguros que son:

Uno. Enfermedades y maternidad, que da acceso a la atención médica, farmacéutica y hospitalaria para el asegurado y para sus familiares, así como el pago de incapacidades por enfermedad.

Dos. Seguro de riesgo de trabajo, que da acceso a atención médica, farmacéutica y hospitalaria, rehabilitación, prótesis u ortesis en su caso, incapacidad por accidentes de trabajo, enfermedad de trabajo y, en su caso, si así se determina, una pensión.

Tres. Seguro de invalidez y vida, que da acceso a una pensión en caso de invalidez para el asegurado y para los beneficiarios legales, deudos del asegurado.

Cuatro. Seguro de retiro o de cesantía en edad avanzada y vejez, este es el llamado seguro de retiro. En este caso va a correr a cargo del Estado mexicano a través de la Secretaría de Gobernación y el IMSS, quien va a hacer el aporte para crear esta condición de una pensión con posibilidades a que cada uno de los trabajadores, si tiene un ingreso extra o puede aportar un ingreso mensual, puedan hacer aportaciones a este seguro y ampliar su pensión de vejez.

Cinco. Seguro de guarderías y prestaciones sociales. Esto es importante, sobre todo para los matrimonios jóvenes, madres y padres, porque se tiene acceso a las estancias infantiles para el cuidado y actividades de esparcimiento, en el caso de los niños, de tener hijos, y acceso a actividades de esparcimiento deportivas y culturales en las instalaciones del IMSS.

Los requisitos

Se requiere del CURP, porque permite identificar oficialmente a quienes residen y son ciudadanos mexicanos. Un número de seguridad social. Este se cuenta a partir de quienes hayan trabajado en una empresa, cuentan con este número de seguridad social. Quienes nunca hayan trabajado y quieran acceder a este derecho, en la misma plataforma se pueden registrar y pueden obtener ahí su número de seguridad social.

Se requiere estar registrado en el SAT, tener un Registro Federal de Contribuyentes y una firma electrónica. Además, aportar un currículum vitae. Este currículum tendrá que proporcionar cuál es su trayectoria y una descripción de las últimas tres actividades realizadas como periodista.

Otro requisito es haber trabajado en un medio de comunicación, de radio, de prensa escrita, en una plataforma especializada de periodismo o digital. El periodista o la periodista proveerá la evidencia con documentos, constancias verificables, esto permite probar que el solicitante sí ha ejercido el periodismo en el último año.

También se requiere contar con evidencia del trabajo realizado y publicado en los últimos 12 meses como periodista por cuenta propia y deberá entregar al menos tres productos, tres reportajes o tres productos de su trabajo periodístico que demuestren su carácter de periodista por cuenta propia y el comité determinará si estos trabajos corresponden al ámbito periodístico.

También se requerirá una carta autógrafa del periodista donde se compromete a decir verdad y que todo su trabajo periodístico está bajo la ética periodística, y que no ha incurrido en plagios, que no son refritos o que no son trabajos copiados de otros medios. La plataforma en la cual cada reportero podrá registrarse está alojada en el IMSS, en su página y es http://imss.gob.mx/periodistas-por-cuenta-propia.

