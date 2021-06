Miguel Ángel Cristiani-Tuxpan el polo de desarrollo del norte

Por José Sobrevilla

En WhatsApp circula una explicación de qué pasó este domingo 6 de julio con los resultados de la jornada electoral. El primer punto es que el presidente perdió porque en 2018, Morena tuvo 30 millones de votos, y este domingo únicamente 16; por lo que perdió 14 millones de votos. El presidente tiene otros datos. AMLO y sus aliados alcanzan mayoría simple en la Cámara, no calificada, lo que dicen, significa que no podrá tocar la Constitución; tampoco podrán mover la ley electoral, ni desaparecer organismos, reelegirse o ampliar su periodo de gobierno; dato también incierto. Señala además que hoy, el Partido Verde Ecologista es el partido más importante, porque sin sus votos el Ejecutivo no tendrá mayoría simple.

Por otra parte, AMLO gana la mayoría de las gubernaturas perdiendo; porque en 2018 ganó 30 estados, y el domingo perdió 1/3 de los estados en juego y, de los que gana, su porcentaje de votos decrece; esto es, gana con poco margen en muchos estados. La CDMX, su gran bastión, lo pierden y ahora Claudia Sheinbaum tendrá que gobernar con la mayoría de Alcaldías de oposición, con lo que se pierde su aspiración presidencial. También pierden posiblemente el registro tres de los partidos a nivel nacional, que. Según se ha dicho, creó AMLO para fortalecerse; por lo que se dirá adiós a Fuerza por México, Partido Encuentro Social, PES y Redes Sociales Progresistas, RSP.

Únicamente habrá 5 gobernadoras, por lo que sigue ganando el patriarcado, pues los partidos ponen en su mayoría mujeres en sus estados menos competitivos solo por cumplir cuotas y de las que ganaron, únicamente la Panista Maru Campos en Chihuahua que trae agenda de género. Movimiento Ciudadano, MC, sigue creciendo y se lleva Nuevo León, NL, (uno de los estados más importantes); además del congreso de Jalisco y sus municipios más importantes. En Querétaro pierden el registro 7 de 11 partidos. El PAN se lleva todos los distritos locales y federales y 14 municipios de 18, además de la gubernatura con un muy amplio margen.

El gran ganador fue el Instituto Nacional Electoral, INE, porque instalaron más del 99% de las casillas y se fortalece como la institución más importante del país. Demuestran eficacia y eficiencia además de altísimo liderazgo social, señala el Mensaje de WhatsApp.

En su mañanera de este martes 8 de junio, el presidente dijo que iba a informar del resultado de las elecciones porque los medios en general han estado diciendo que el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, fue perdedor por no conseguir la mayoría calificada en el Congreso. Entonces, el repetir varias veces la misma mentira, como decía la propaganda fascista, se puede convertir en verdad.

Así, señaló, de los resultados del 99 por ciento de las actas computadas (hoy miércoles se dan las cifras finales), Morena y la coalición “Juntos Haremos Historia” obtuvo de los 15 estados, once: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. El Partido Verde en alianza con el PT ganó en San Luis Potosí. El PAN y la coalición “Va por México”, Chihuahua y Querétaro, dos. En Nuevo León ganó el Movimiento Ciudadano; esto fue lo que sucedió en cuanto a las gubernaturas.

Ahora vamos con la Cámara de Diputados. Morena, de los 300 distritos del país, gana 121; el PT, que va en alianza con Morena, 32; y el Verde, que va en alianza con Morena, 31. Entonces si sumamos esto, 184 de 300, de mayoría. ¿Qué significa? Que, con Morena, el PT y una parte del Verde, se obtiene mayoría del 50 más uno, “que yo le llamo mayoría simple, porque no me gusta la palabra ‘absoluta’, –dijo López Obrador–. Lo único que se requiere es el 51% para tener mayoría simple, para la aprobación del presupuesto, que es lo que más nos importa y era lo que querían los conservadores que no lográramos, acuérdense de la tasita de Claudio X. González”.

“Con mayoría simple, la mitad más uno, que la tenemos de manera holgada, ya se tiene el presupuesto, ya está asegurado, como decía ayer, el que continúen las pensiones. Claudio X. González y su organización, financiados por el gobierno de Estados Unidos decían ‘O lo dejamos sin la cámara o nos deja sin país’. Pues no pudieron”.

Dijo el presidente que había país para todos y, de manera preferente, para los pobres; por lo tanto siguen los Programas de Bienestar porque “cuando propuse la reforma al artículo 4º de la Constitución para que se elevaran a rango constitucional los programas sociales como la pensión a adultos mayores, la pensión a niñas, niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres, la atención médica y los medicamentos gratuitos, los conservadores votaron en contra en la Cámara de Diputados, porque para ellos lo que va destinado a los pobres es populismo, es paternalismo; y lo que va destinado a los potentados, eso es fomento o rescate”.

Si se quisiera tener mayoría calificada, que son dos terceras partes, se podría lograr un acuerdo con una parte de legisladores del PRI o de cualquier otro partido, pero no se necesitan muchos para la reforma constitucional. Entonces, este es el panorama y esto es lo que quedó.

“Gracias al pueblo de México, primero, por participar de manera libre, hayan votado por el partido que ellos decidieron, por cualquier partido, lo importante es participar todos, lo dije ayer y lo repito ahora. Tenemos diferencias; si no las tuviéramos se estaría viviendo en una dictadura, donde hay un pensamiento único y sólo se protesta con los dientes apretados. En una democracia hay pluralidad, se tiene que garantizar el derecho a disentir y libertades plenas.

Pero las diferencias en una democracia se resuelven de manera pacífica y por la vía electoral, también sin trampas, sin cargar los dados, sin que las cartas estén marcadas, sin fraude electoral, sin elecciones de Estado, como era antes, sin el uso del dinero público para favorecer a partidos, a candidatos” aseguró entre otras cosas el ejecutivo de la unión.

Esta es opinión personal del columnista