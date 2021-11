Miguel Ángel Cristiani- Una correcta administración municipal

ACERTIJOS

La tarde del martes, los de ni te cases ni te embarques, la selección mexicana jugaba contra Canadá su eliminatoria rumbo a Qatar, donde, después de un infame 2-1 nos mandaron al tercer lugar del ranking, compartiéndolo con el gran Panamá. Hay que estar listos, porque al paso que vamos igual nos iremos a un repechaje, como ya nos ocurrió en un tiempo del Vasco Aguirre. La federación canadiense, de mala lecha, ubicó un estadio al aire libre con temperatura de 13 grados bajo cero y el estadio cubierto con una lona para que el pasto no sufriera la nevada. Aun así el pasto estaba infumable, pero era igual para los 22 jugadores, aunque ellos estén más acostumbrados a jugar en esas frías temperaturas. César Luis Menotti decía que el futbol es arte, pasión y engaño. Ninguna de esas tres cosas demostró México. Al terminar el juego, me fui con los que saben de futbol, el programa de ESPN Futbol Picante, comandado por el mejor de todos ellos, José Ramón Fernández, que en TV Azteca creó una camada de buenos comentaristas que hoy andan por todos los espacios televisivos. Junto a Faitelson y Hugo Sánchez, Jared Borguetti y Roberto Gómez Junco y Gabriel de Anda. Una mesa de puros picudos. Desentrañaron ese juego horrible, donde México se esfumo y solo al final, cuando ya perdían 0-2 se animaron y clavaron un gol y a punto estuvieron de empatarlo, pero fue por bravía.

LAS ENCUESTAS

En una encuesta televisiva allí mismo, un 85 por ciento pedía la salida del entrenador argentino. Pero él es solo una parte de ese fracaso. Lo que se necesita, según los comentaristas, es que México sacuda ese árbol y jubile ya a quienes allí no deben estar, como lo están haciendo las selecciones europeas, como España, que solo dejó a dos veteranos, Busquet y Morata y todos los demás son jóvenes, y están en la pelea para ser favoritos del Mundial. Eso necesita México, entre otras cosas, porque aquí tenemos calidad de jugadores, lo demostramos apenas cuando se le ganó a Brasil con una sub 20 y cuando en la Olimpiada vencimos y ganamos una medalla. Nuestros europeos mexicanos están a la baja, ya ni titulares son de sus equipos. El problema es que esos jóvenes se pierden, los entrenadores del futbol mexicano pocos jóvenes toman, privilegian a los extranjeros y hay equipos, como el antiguo Tigres del Tuca Ferreti, que alineaba a solo tres mexicanos por partido. Así no saldrán los jugadores, ni de delanteros ni medios ni defensas. Pero eso lo ha permitido la federación mexicana de Yon de Luisa, una mafia que detenta el futbol mexicano que está en manos de las televisoras. Urgiría allí un Comisionado, como lo tienen los deportes americanos y van a ver cómo las cosas se componen, que ellos saquen las manos. Un comentarista de ESPN atizó al Tata: “Al Tata Martino no le gustan los extremos. Yo solo recuerdo un versículo bíblico que dice ‘como no eres frío, ni caliente, te vomito’. Yo no puedo con la medianía, no puedo con la mediocridad. Tata ¿qué demonios estás haciendo?», comenzó diciendo Álvaro Morales en un video compartido en sus redes sociales.

LA ANÉCDOTA DE HUGO EN VERACRUZ

Hugo Sánchez se refirió al clima gélido de Canadá´. Y contó una anécdota de cuando con el Real Madrid ellos llegaron a jugar a Veracruz, a las 4 de la tarde con un calor infernal de 42 grados. No solo se deshidrataban, perdían hasta el resuello. Ese juego lo ganaron Los Tiburones Rojos del Veracruz, en tiempos de Gerardo Gil Ortiz (QEPD) y Daga Vidal, que servía de Cicerone a Hugo Sánchez. Hugo comentó que poco después hubo una comida que el gobernador (Dante Delgado Rannauro) les dio y Bernard Shuster le reclamó al góber, le dijo que ojalá y él jugara un partido de futbol a esa hora y con ese calor, para que viera lo que se sufría. Sudaba hasta aquellito.

