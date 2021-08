Miguel Ángel Cristiani – Viene otra vez AMLO a Veracruz

Estará en Coatzacoalcos este fin de semana

Supervisará la obra del Ferrocarril Interoceánico

CNDH intervendrá en el caso del asesinato de veracruzano

Por Miguel Ángel Cristiani González

Nuevamente, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador estará de visita en el estado de Veracruz, este fin de semana, vendrá al puerto de Coatzacoalcos, para evaluar una de las obras primas de la administración federal de la Cuatro T, el llamado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que como es sabido, unirá a los puertos de Coatza y Salina Cruz en Oaxaca.

En la conferencia mañanera de este lunes, así lo dio a conocer el primer mandatario, quien anunció que el viernes de esta semana estará en el sur de la entidad para supervisar esa importante obra.

Como se trata de una de las obras prioritarias de su gobierno, López Obrador ha estado muy al pendiente del avance que se tiene.

Hay que recordar que recientemente también se llevó a cabo un acto de supervisión de la rehabilitación de la vía del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, que forma parte de la infraestructura que integrará el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), en ese entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la obra tendrá una inversión inicial de más de 3,000 millones de pesos y una inversión total de 20,000 millones de pesos, no obstante, estas cantidades la obra no quedará inconclusa.

“No va a quedar esta obra inconclusa, vamos a tener el presupuesto suficiente, necesario para terminar esta obra, tenemos que terminar todo el proyecto del istmo a más tardar en 2023”.

Asimismo, destacó que el plan es que esta infraestructura “no se privatice” por lo que están en búsqueda de una “forma adecuada de empresa pública en donde participe el gobierno federal, pero también los gobiernos de los estados, dejarles a las autoridades estatales también acciones de esta empresa pública, que cuiden las autoridades locales para que no se privaticen estos bienes, que sean de la federación y que sean de los estados”.

De acuerdo con el mandatario, el CIIT funcionará debido a que “ahora China a pesar de la pandemia y de la crisis económica mundial, sigue siendo la fábrica del mundo, y lo mismo los países asiáticos, y ya ahora hay más, mucho más transporte de mercancías por el Pacífico”.

En tanto, de acuerdo con Rafael Marín Mollinedo, director general del CIIT, a través de las obras de rehabilitación de esta vía se prevé incrementar la velocidad del tren de carga de 20 a 70 kilómetros por hora.

“Las obras de rehabilitación del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec ya iniciaron en esta Línea Z en una longitud de 200 kilómetros entre Medias Aguas Veracruz y Salina Cruz, Oaxaca», comentó.

A finales de marzo de este año se arrancó la construcción de los tramos de Salina Cruz a La Mata en el estado de Oaxaca, la duración de las obras será de 12 meses, teniendo destinada una inversión de 3,195 millones de pesos.

Y qué bueno que el mismísimo presidente de la república, esté pendiente de los trabajos de esta obra, para que no le vayan a contar cuentos chinos de que todo va a las mil maravillas.

Hay que recordar que en otra de las obras primas del gobierno federal y que forma parte del legado que el presidente de México quiere dejar en su administración, los promotores del llamado Tren Maya, ocultaron información crítica relacionada con su trazado, así como la posible demanda y los riesgos constructivos, para poder acelerar las obras y licitaciones.

Los informes de actividades y diversos documentos y borradores entregados —que a lo largo de 2019 realizó la consultora Price Waterhouse Coopers, a la que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) pagó 32 millones de pesos por la asesoría económico-financiera— muestran que se escondieron datos y censuraron secciones en el “Análisis Costo-Beneficio” que debe presentarse ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dar luz verde a un proyecto.

Por eso habrá que estar muy pendiente de lo que se diga ahora en la próxima visita presidencial a Veracruz este fin de semana.

Otro tema relacionado con el estado de Veracruz, que fue abordado en la conferencia mañanera de este lunes, es el del joven José Eduardo Ravelo Echavarría que perdió la vida luego de haber sido golpeado y violado por oficiales de policía en Mérida, Yucatán.

Los policías, ya fueron liberados, por la orden de un juez -a quien también se debería de investigar- para analizar los motivos reales que tuvo para dejar en libertad a los uniformados.

Por lo pronto, el Presidente López Obrador adelantó que verá la posibilidad de que el Gobierno presente una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el asesinato del joven de 23 años.

El mandatario federal dio instrucciones a la Secretaría de Gobernación, para que atienda el caso, e incluso dijo que verá la posibilidad de que el Gobierno federal presente una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

“Los vamos a atender. La mamá del joven declaró que me iba a buscar, le mando a decir que no hace falta que venga, porque voy a dar instrucciones a la Secretaria de Gobernación, a la licenciada Olga Sánchez Cordero, para que se vea la posibilidad de que el Gobierno de la República presente una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que no se quede en el ámbito local este asunto”, anunció el Presidente.

Asimismo, López Obrador sostuvo que la muerte del joven no debe quedar impune e incluso indicó que buscará que se castigue a las autoridades que encubran y de comprobarse que hubo violaciones en el asesinato de José Eduardo, de 23 años de edad.

“Que se vaya a fondo y que se castigue a los responsables. Incluso a las autoridades que estén encubriendo este caso sí se comprueba que tuvieron estas violaciones graves, que llevaron hasta el homicidio, hasta el asesinato de este joven. Es lo que puedo mandar a decir a la señora. Que voy a intervenir”, agregó.

