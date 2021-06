Miguel Ángel Cristiani – Vine el presidente a Veracruz

· Este viernes supervisará la autopista Veracruz-Poza Rica

· Estará este viernes en Martínez de la Torre

· Evaluará los avances en Programas de Bienestar

Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez

En la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador para este viernes 18 de junio, se tiene programada una gira al Estado de Veracruz, luego de que pasaron las elecciones del 6 de junio, el Primer Mandatario regresará nuevamente a la entidad, ahora es con motivo de supervisar la autopista Cardel-Poza Rica-Martínez de la Torre-Veracruz.

Y qué bueno que por fin, el mismísimo presidente de la República venga a supervisar la obra, para que no le muestren en maquetas y planos, lo que tiene ya varios sexenios que supuestamente se está construyendo, pero que en la realidad no se ven los avances.

Ya no es necesario volver a recalcar la importancia que tiene la construcción de esa autopista, que forma parte de un eje carretero a lo largo de la costa de Veracruz.

Hace unos días también, el presidente López Obrador supervisó personalmente la otra parte de la autopista que correrá de Tuxpan hasta Tampico y que por diversas causas, estaba parada.

Cuando por fin se termine va a ser una chulada de autopista, porque prácticamente se podrá recorrer la mitad del estado por la costa veracruzana.

Habría que recordar, que también en tiempos del gobernador Dante Delgado Ranauro, cuando íbamos viajando en un helicóptero hacia el sur del estado, comentó a los reporteros que también tenía el propósito de construir la autopista de Veracruz hacia Coatzacoalcos por la zona de playa, pero ya no le alcanzó el tiempo de su gobierno para cuando menos iniciarla.

El tema es que ahora, en la Agenda Preliminar Presidencial, se tiene contemplada dos giras, una por el estado de Veracruz el próximo viernes a las 13:00 horas, luego de la Conferencia Mañanera en Palacio Nacional, y el sábado en Zacatecas a las 17:00 horas en el Centenario luctuoso de Ramón López Velarde en Jerez de García.

En la Agenda Presidencial no se contempla el anuncio que hiciera hace unos días el super delegado de la Secretaría del Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de que López Obrador visitará los municipios de Martínez de la Torre y Misantla para evaluar el avance de los programas sociales.

El funcionario federal adelantó que el presidente de la República visitará las comunidades de Paso Largo, en el municipio de Martínez de la Torre, y Troncones; perteneciente a Misantla.

Según Huerta, se generará un programa integral de desarrollo en esas localidades y se trabajará para mitigar riesgos que reclaman los pobladores.

“Él ha iniciado evaluación de los programas sociales, de seguimiento a las obras estratégicas; en Veracruz, previo, hay una carretera que lo cruza, que es una supercarretera que viene de Tampico a Cardel, por lo tanto a Veracruz, y hay un tramo que se ha detenido en su definición, que son unas comunidades que están en el municipio de Martínez de la Torre, municipio de Misantla, y pues estamos trabajando con fuerza con los vecinos”.

Ojalá y en la visita del Presidente López Obrador se evalúen a fondo los llamados programas de Bienestar en la entidad, pero no con las cifras alegres que se suelen entregar al primer mandatario para que las use en sus discursos, sino que también le entreguen “otros datos” como por ejemplo, el hecho de que el programa de Adultos Mayores, al que el mismísimo mandatario anunció que se aumentaría la edad de los beneficiarios hasta 68 años, pero que también fue suspendido por las elecciones, esta es la hora, luego de más de ocho días de que supuestamente se debió reabrir el registro de beneficiarios, no hay manera de que se ponga en operación.

Y es que para registrarse, el primer paso a dar, es hablar a una línea telefónica, que es un conmutador, que todo el tiempo está ocupado y cuando logras entrar, te manda a marcar cuatro opciones, para finalmente cortar la comunicación y no hay forma de poder registrarse.

Hay que tener en cuanta, que precisamente ese programa de Adultos Mayores, junto con el de los Jóvenes Compartiendo el Futuro, son los que le dieron al partido de MORENA el mayor número de votos en el estado de Veracruz.

Podríamos apostar, de que en su discurso del viernes, el presidente López Obrador volverá a levantar la mano al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jimenez a quien habrá de reconocer no solo como un buen y honesto mandatario, sino como también -aunque no lo diga públicamente- como el mejor operador político de todos los gobernantes estatales de Morena.

Porque seguramente que a estas alturas del partido, López Obrador ya está enterado de que con los resultados alcanzados, Cuitláhuac se convirtió en el Gobernador de Morena que mejor operó a favor del movimiento del Presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional.

Le aporta al Congreso Federal -en la bancada de MORENA y consecuentemente de AMLO- le otorga 17 de 20 diputados federales de Veracruz.

Pero también a nivel local, en el Congreso del Estado tendrá «Mayoría Calificada» al ganar 26 de 30 Diputaciones. Mayoría abrumadora, que le permitirá también al gobernador que sean aprobadas sin contratiempos las iniciativas que turne al Poder Legislativo.

MORENA y sus aliados tendrán el control total del Congreso del Estado con 37 de 50 diputados y sólo 13 de oposición.

Por todo lo anterior, Cuitláhuac García se perfila como el gobernador de MORENA que mejores cuentas entrega al Presidente, Andrés Manuel López Obrador. Ninguno de los otros 5 gobernadores Morenos ganó, lo que ganó Cuitláhuac en Veracruz.

Así las cosas, habrá que estar atento al discurso del presidente López Obrador, los “otros datos” de Bienestar y el reconocimiento que tendrá que hacer al Gobernador Cuitláhuac García.

