Miguel Ángel Cristiani – Votar o No votar, es la cuestión

ACERTIJOS

Cuando brotó el caso Karime Macías, en aquellos días de merezco abundancia, todo Veracruz se fue sobre ella. La hicieron culpable, aún sin haberla juzgado. Yo he sido un defensor a medias, y me han apaleado en las redes sociales, porque cuando te echan la caballería es difícil revertir ese marcador, pero mi lado es humanitario. Ya tienen al ex esposo en la cárcel, para qué la quieren a ella dejando a los hijos sin padre y madre. Hay casos humanitarios que se han juzgado, dos mujeres, Emma Coronel, que por ser esposa del Chapo, cuando abogó por sus hijas que no tenía quién las viera, el juez le dio sentencia cómoda y apenas otra mujer habló de sus hijos y una jueza ya la liberó. Yo no sé qué ocurrirá, el abogado de Karime, Marco del Toro, culpa a estas nuevas autoridades de Veracruz, a la Fiscala Carnala, de ‘mentir abiertamente a las autoridades inglesas (lo que por cierto ya es materia de procedimientos en México que hemos entablado) y, asegura, que existe un plazo de 14 días y que van a impugnar en apelación, para que se las pelen, diría un chamaco leperón. Eso significa que estamos ante un ‘proceso inconcluso’, dijo.

LAS DEMANDAS FUTURAS

Alguien preguntó a Xóchitl Gálvez y Julen Rementería y a todos aquellos opositores, como la misma demanda del abogado Marco del Toro contra la Fiscala Carnala de Veracruz, preguntaban de qué sirven las demandas si las fiscalías, la de Gertz Manero y la de las provincias, se incluye Veracruz, están controladas por gente afines a ellos, gente que sirve a los impulsos de la 4T y respondió Xóchitl que era cierto, que por el momento quizá no procederían esas denuncias, pero que allí quedaban para que, en el cambio de administración, se les comenzara a juzgar a todos ellos, desde el presidente AMLO hasta el violador de leyes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, que le dio vuelo a la hilacha y se hizo el muy chistoso violando las leyes atacando al INE y volando en aviones del gobierno en plenos actos de campaña, donde, para pena e irritación de una buena parte de las Fuerzas Armadas, arrastraron hasta al titular de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, al que solo le faltó portar una pancarta que dijera: “Es un honor estar con Obrador”. Pobre Ejército, tan lejos de la ley y tan cerca del fuego. La historia los condenará, a todos ellos, como se juzgaron en Núremberg a aquellos que perdieron la guerra y les comenzaron a aplicar las demandas que les habían asestado en tiempos que gozaban de poder.

ESA CASETA DEL CHECO

El Checo Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, jarocho y trovador de veras, anda muy apurado capoteando tempestades. No ve la suya. Con el Congreso, donde allí hay más reyertas que en Rusia-Ucrania, lo mismo en la Reforma Eléctrica que en la Revocación de Mandato. Eso no le ha impedido que este pendiente de un problema que carga, ampliar las casetas de cobro de la mugre caseta 0 45 de Fortín, la más famosa del mundo por su inoperancia. Hay ocasiones en que demoras 45 minutos en pagar y pasar, y viene Semana Santa y que Dios agarre confesados a todos aquellos turistas que llegan a esta zona. Ayer la Canacar, los del autotransporte, se reunieron con empresarios de Córdoba y Orizaba y llegaron a la misma conclusión, que a la Federación le vale una pura y dos con sal, como dice la canción. Años vienen y van y la caseta no tiene remedio. Y la solución está a la mano, solo es ampliar a doce casetas, seis de cada lado, y entonces si ampliar los pasos y dejar que la gente que pague, pase sin problemas, el lio es que en la austeridá (sic) de AMLO, estos marros no quieren pagar empleos extras ni tiempo extra y, así no se puede, manito, diría Kamalucas, un filósofo de mi pueblo.

www.gilbertohaazdiez.com

Esta es opinión personal del columnista

También te puede interesar ver: Gilberto Haaz Diez – Los desaparecidos