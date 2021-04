Miguel Ángel Yunes Márquez denuncia campaña de hostigamiento en su contra

Veracruz, Ver.- Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato del PAN a la Presidencia Municipal de Veracruz, denunció la campaña de hostigamiento, espionaje y persecución política de la que ha sido objeto no solo él, sino también su familia, orquestada desde el gobierno.

Subrayó que lo que está pasando actualmente va mas allá de un ataque hacia su familia o hacia su persona; es un ataque directo a la democracia en Veracruz.

Miguel Ángel Yunes Márquez manifestó que desde el momento que decidió competir por la Presidencia Municipal de Veracruz el gobierno ha intentado por todos los medios evitar su participación y hoy denuncia la acción mas peligrosa de todas las que han emprendido en su contra: La utilización de la Fiscalía General del Estado para tratar de echar abajo su candidatura y meterlo a la cárcel.

Expresó que la estrategia es activar denuncias y órdenes de aprehensión en contra de candidatos ganadores de partidos distintos al del gobierno.

Señala que así lo han hecho con Rogelio Franco, candidato del PRD a diputado federal y de Gregorio Gómez y Nicolás Ruiz Roset, candidatos de la alianza PAN-PRI-PRD a presidentes municipales de Tihuatlán y de Minatitlán.

Miguel Ángel Yunes Márquez dice que eso mismo quieren hacer con él, y tiene pruebas de que la Fiscalía solicitó la intervención de su teléfono celular para escuchar lo que habla, leer lo que escribe, tener su ubicación en todo momento.

Foto: Web

«Quieren saber en dónde duermo, en dónde como, o con quién hablo».

Advierte Miguel Ángel Yunes que quieren quitarle la candidatura a como dé lugar, imputándole delitos inexistentes para tratar de meterlo a la cárcel, si no lo logran por esta vía utilizarán a jueces cómplices.

El gobierno quiere controlar a los opositores mediante la fuerza, reiteró.

Miguel Ángel Yunes Márquez dijo que eso no es lo más grave, sino que el problema real es que si se deja que el gobierno siga con esta persecución el siguiente al que metan a la cárcel o le intervengan el teléfono puede ser cualquier persona que no esté de acuerdo.

Subrayó que por ello su lucha será para defender nuestra democracia; «para que no nos quiten a los veracruzanos el derecho de opinar, de hablar, de protestar, de estar en contra o de exigirle resultados; una lucha para que no te nieguen el derecho de elegir, para que tú decidas quién te representa y quién te gobierna, para que tú decidas».

«Yo les digo que a mí no me van a callar, que no me van a doblar, que conmigo sí se toparon con pared, voy a defender la libertad de los veracruzanos y no voy a permitir que pasen por encima de nuestra democracia», concluyó.

Con información de Libertad bajo palabra