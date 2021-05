Mil doscientas mujeres panistas darían voto de castigo a Miguel Ángel Yunes

Veracruz, Ver. – La ex diputada federal, Gabriela Ramírez Ramos, aseguró «no todos somos Miguel» y asegura que mil doscientas panistas, la mitad del padrón de Veracruz puerto, darían voto de castigo a Miguel Ángel Yunes Márquez por utilizar a su esposa como una «juanita».

La ex regidora del Ayuntamiento de Veracruz calificó como triste y lamentable lo que se vive hoy en el panismo de Veracruz, donde asegura se ha perdido la dignidad, los valores, y se han perdido los principios del Partido Acción Nacional.

«Donde el hecho de no ser de la familia Yunes, de no ser del equipo de Miguel Ángel Yunes, no tienes posibilidad alguna de ser candidata, no tienes posibilidad alguna de alzar la mano, ¿Qué no hay más militantes en acción nacional que no sean Yunes?», cuestionó la panista.